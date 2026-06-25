Barcelona celebra la Pizza Week 2026, la gran fiesta de la pizza gurmet

La pizza es quizás el icono comestible más popular del mundo, y en los últimos años el fanatismo por la buena masa redonda no ha parado de crecer (y eso incluye una nutrida muestra de pizzerías sin gluten o de estilo NY. Una pequeña muestra es la tercera edición de la Pizza Week Spain Edition 2026, una iniciativa impulsada por 50 Top Pizza –la guía de referencia internacional en el sector– que se celebrará en todo el país hasta el 28 de junio. Empezó el día 22, y durante estos días el panorama pizzero español saca a relucir su creatividad y dinamismo antes de que se desvele en Madrid la prestigiosa lista 50 Top Pizza Europa 2026 el próximo 29 de junio.

Foto: Alessandra Farinelli Pizza Week Spain Edition 2026

A nivel nacional, el evento moviliza a un total de 59 establecimientos repartidos en 17 ciudades. En estos locales se dan cita maestros pizzeros, reputados chefs y productores locales para crear sinergias a través de menús exclusivos, maridajes y actividades especiales bajo un sello de calidad contrastada. Y ojo al programa de Barcelona: dentro de la selección de las 29 mejores pizzerías independientes de España que participan en el certamen, la provincia de Barcelona tiene un protagonismo absoluto.

Estas son las pizzerías de Barcelona ciudad que participan en el programa de actividades:

Can Pizza

Da Michelle

Da Nanni

NAP (NEAPOLITAN AUTHENTIC PIZZA)

Garden Pizza

Grosso Napoletano

Pummarola

Trafalgar

Punta BCN

Bonus metropolitano: Si os apetece moveros un poco más allá de la capital catalana, la lista también reconoce la excelencia de locales vecinos como Il Figlio di Emiliano y Maximmus Pizza en Sabadell, así como Mecànic Pizza en Sant Cugat del Vallès. Y si sois de aquella gente para la que comer una buena pizza significa algo especial, más allá del cotidiano ritual de lo habitual del fin de semana, ojo a los eventos que se sucederán en las mencionadas pizzerías.

Durante todo el ciclo, los restaurantes de Can Pizza tendrán en el menú una pizza especial de edición limitada creada en colaboración con Mario Sandoval, chef del restaurante con estrella Coque de Madrid. Los beneficios se donarán a la organización benéfica World Central Kitchen de José Andrés. El jueves 25, Da Nanni da la bienvenida a los maestros pizzeros Vincenzo Capuano y Nonno Enzo para una noche de colaboración especial, en la que servirán diferentes versiones de la icónica pizza Provola e Pepe.

Can Pizza Can Pizza

Uno de los platos fuertes tendrá lugar el viernes 26 en Garden Pizza: a partir de las 18 h, se celebrará un evento gratuito y abierto al público con un menú exclusivo de cuatro pizzas inspiradas en culturas del mundo. Los asistentes disfrutarán de un recorrido inmersivo por cuatro estaciones temáticas (Perú, Mediterráneo, India y Asia), cuyas pizzas han sido creadas en colaboración con los restaurantes barceloneses Warike Project, Santa Gula, Achaar Bar y Osaka Bang. La velada estará amenizada por un DJ set en directo de la artista japonesa Hanakito.

Y el mismo viernes 26, NAP –alfa y omega de la pizza buena, bonita y barata y auténtica en Barcelona– ofrecerá un menú especial que incluye una nueva pizza de edición de verano maridada con una cerveza seleccionada. La pizza lleva aceite de oliva virgen extra, albahaca, queso de cabra, mozzarella, pesto de albahaca y tomates cherry amarillos y rojos.

Foto: Punta BCN Punta BCN

Pero sin duda el culmen de estos JJOO de la pizza sucederá el sábado 27 en Pummarola: de 19 a 24, celebrará un evento especial junto a una de las mejores coctelerías del mundo; con Paradiso, ofrecerá un maridaje exclusivo de corte pizza y cóctel por solo 7,00 euros. El equipo de Pummarola ha creado la pizza Paradiso (mozzarella ahumada, rúcula, pastrami, cheddar ahumado y mostaza), mientras que Paradiso servirá el cóctel "Pummarola" (ginebra, albahaca, agua de tomate, bergamota y vermut), preparado en directo por un bartender. Podéis consultar toda la programación de la Barcelona Pizza Week en este enlace.