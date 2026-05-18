Barcelona saca diez pianos de cola a la calle durante un día para que cualquier persona los pueda tocar

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El 22 de mayo, los lugares que te contamos a continuación se llenarán de música para acercar la cultura a la ciudadanía
Barcelona abrirá sus calles a la música el próximo 22 de mayo con una nueva edición de Barcelona se llena de pianos, que convertirá diez espacios de la ciudad en escenarios abiertos a la creación de todo aquel que quiera probarlos.
Durante toda la jornada, diez pianos de cola estarán distribuidos a lo largo del eje de Consell de Cent, el Passeig de Sant Joan y Arc de Triomf para que cualquier persona pueda acercarse a tocar o, simplemente, escuchar.
Impulsado originalmente por el Concurso Internacional de Música Maria Canals, el proyecto nació con el objetivo de acercar la práctica musical a nuevos públicos y democratizar el acceso a la cultura. Otra manera de disfrutar de la cultura para todo el mundo es participando en actividades gratuitas y aquí te recomendamos planes sin coste que puedes hacer en Barcelona.
Los diez pianos de cola se ubicarán en los siguientes espacios:
Consell de Cent – Enric Granados
Consell de Cent – Rambla Catalunya
Consell de Cent – Passeig de Gràcia
Consell de Cent – Pau Claris
Consell de Cent – Girona
Consell de Cent – Passeig de Sant Joan
Passeig de Sant Joan, 87
Passeig de Sant Joan, 33
Passeig de Sant Joan, 9
Arc de Triomf
Si tienes ganas de viajar, o te ha gustado tanto la iniciativa que la quieres ver en otras ciudades, puedes seguir la gira de la actividad, que irá a Bilbao el 5 de junio, a A Coruña el 12 de junio y a Madrid el 23 de octubre.
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