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Barcelona saca diez pianos de cola a la calle durante un día para que cualquier persona los pueda tocar

El 22 de mayo, los lugares que te contamos a continuación se llenarán de música para acercar la cultura a la ciudadanía

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Barcelona se llena de pianos
Occident | Barcelona se llena de pianos
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Barcelona abrirá sus calles a la música el próximo 22 de mayo con una nueva edición de Barcelona se llena de pianos, que convertirá diez espacios de la ciudad en escenarios abiertos a la creación de todo aquel que quiera probarlos.

Durante toda la jornada, diez pianos de cola estarán distribuidos a lo largo del eje de Consell de Cent, el Passeig de Sant Joan y Arc de Triomf para que cualquier persona pueda acercarse a tocar o, simplemente, escuchar.

Barcelona se llena de pianos
OccidentBarcelona se llena de pianos

Impulsado originalmente por el Concurso Internacional de Música Maria Canals, el proyecto nació con el objetivo de acercar la práctica musical a nuevos públicos y democratizar el acceso a la cultura. Otra manera de disfrutar de la cultura para todo el mundo es participando en actividades gratuitas y aquí te recomendamos planes sin coste que puedes hacer en Barcelona.

¿Dónde se encontrarán los pianos?

Los diez pianos de cola se ubicarán en los siguientes espacios:

  • Consell de Cent – Enric Granados

  • Consell de Cent – Rambla Catalunya

  • Consell de Cent – Passeig de Gràcia

  • Consell de Cent – Pau Claris

  • Consell de Cent – Girona

  • Consell de Cent – Passeig de Sant Joan

  • Passeig de Sant Joan, 87

  • Passeig de Sant Joan, 33

  • Passeig de Sant Joan, 9

  • Arc de Triomf

Si tienes ganas de viajar, o te ha gustado tanto la iniciativa que la quieres ver en otras ciudades, puedes seguir la gira de la actividad, que irá a Bilbao el 5 de junio, a A Coruña el 12 de junio y a Madrid el 23 de octubre.

Para adentrarte en el panorama musical de Barcelona, puedes consultar los mejores conciertos que habrá en los próximos meses (¡para algunos todavía quedan entradas!) o también puedes ir a ver conciertos gratuitos por toda la ciudad.

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