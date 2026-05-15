Conciertos gratuitos de Maria Jaume, Els Amics de les Arts, Suu y más en el Palau Robert en junio y julio

Este verano podrás ver cuatro actuaciones al aire libre con la octava edición del Clotilde Fest, que acogerá a otros artistas como Max Navarro o Siderland

El Clotilde Fest regresa un año más con conciertos gratuitos en el Palau Robert durante el verano; con esta edición, ya serán ocho de música al aire libre en este edificio de Barcelona que cuenta con un jardín y exposiciones que merece la pena visitar.

Concretamente, las actuaciones tendrán lugar entre el 18 de junio y el 9 de julio, y están dirigidas principalmente a un público juvenil. En total, se harán cuatro noches de conciertos en colaboración con las cuatro emisoras de radiofórmula catalanas de más éxito: Los40, Flaixbac, RAC105 y Europa FM.

¿Qué conciertos habrá?

Las actuaciones serán durante cuatro jueves consecutivos a partir del 18 de junio y, en cuanto al horario, serán de 20 a 22.30 h. Los artistas que inaugurarán el festival serán Maria Jaume y Mama Dousha de la mano de Los40.

El ciclo de conciertos continuará el 25 de junio con las actuaciones de Max Navarro y Naina, que traerá RAC105. A continuación, será el turno de Europa FM el 2 de julio con Banda Neón, DJ Bulma Beat y Siderland.

Clotilde Fest Max Navarro

El punto final del Clotilde Fest lo pondrá Flaixbac el 9 de julio con un cartel formado por Els Amics de les Arts, Suu e Ivan Herzog.

Cabe destacar, también, que el festival está impulsado y coorganizado por la Dirección General de Difusión y la Agencia Catalana de la Juventud, y que cuenta con la colaboración de Estrella Damm.

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