[category]
[title]
Esta edición propone un viaje por las grandes tradiciones musicales de Europa y Latinoamérica, y en el paso del folclore a la música sinfónica
Uno de los planes más mágicos del verano en Barcelona son los conciertos de Clásica a la playa. Y no, “mágico” no es cursi ni exagerado, porque escuchar a músicos del Liceu bajo las estrellas con el sonido de las olas y la brisa de verano, es espectacular. ¡Y lo mejor de todo, es que ¡es gratis! A continuación os explicamos todos los detalles de la edición de este año para que os apuntéis la fecha en el calendario.
Clàssica a la platja está organizado por el Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música Catalana, y este 2026, los conciertos serán los días 8 y 9 de julio a las 21 h en la playa de Sant Sebastià, en la Barceloneta.
Los dos conciertos de esta edición están unidos por un mismo hilo conductor, un viaje por las grandes tradiciones musicales de Europa y Latinoamérica a través de compositores que convirtieron el folklore, la danza y las identidades culturales de sus países en música sinfónica de una enorme fuerza expresiva y riqueza orquestal.
Para entrar en este universo musical, donde se podrán escuchar las obras más emblemáticas de Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Piotr Ilich Chaikovski, Aleksandr Borodín, Manuel de Falla, Alberto Ginastera y Maurice Ravel, el miércoles 8 de julio, Josep Pons dirigirá la Orquesta del Gran Teatre del Liceu.
El segundo concierto será el jueves 9 de julio, a la misma hora y en la misma ubicación que el día anterior, y Ludovic Morlot se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC).
Finalmente, y como en cada edición, los coros del Palau de la Música Catalana llevarán la música a aquellas personas que por motivos de salud no pueden acercarse a los conciertos de la playa y ofrecerán un total de tres conciertos en dos residencias de gente mayor y un hospital.
[category]
[title]
Discover Time Out original video