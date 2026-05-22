Esta edición propone un viaje por las grandes tradiciones musicales de Europa y Latinoamérica, y en el paso del folclore a la música sinfónica

Uno de los planes más mágicos del verano en Barcelona son los conciertos de Clásica a la playa. Y no, “mágico” no es cursi ni exagerado, porque escuchar a músicos del Liceu bajo las estrellas con el sonido de las olas y la brisa de verano, es espectacular. ¡Y lo mejor de todo, es que ¡es gratis! A continuación os explicamos todos los detalles de la edición de este año para que os apuntéis la fecha en el calendario.

Clàssica a la platja está organizado por el Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música Catalana, y este 2026, los conciertos serán los días 8 y 9 de julio a las 21 h en la playa de Sant Sebastià, en la Barceloneta.

¿Quién tocará en Clásica a la playa este 2026?

Los dos conciertos de esta edición están unidos por un mismo hilo conductor, un viaje por las grandes tradiciones musicales de Europa y Latinoamérica a través de compositores que convirtieron el folklore, la danza y las identidades culturales de sus países en música sinfónica de una enorme fuerza expresiva y riqueza orquestal.

Barcelona Obertura Clàssica a la platja

Para entrar en este universo musical, donde se podrán escuchar las obras más emblemáticas de Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Piotr Ilich Chaikovski, Aleksandr Borodín, Manuel de Falla, Alberto Ginastera y Maurice Ravel, el miércoles 8 de julio, Josep Pons dirigirá la Orquesta del Gran Teatre del Liceu.

El segundo concierto será el jueves 9 de julio, a la misma hora y en la misma ubicación que el día anterior, y Ludovic Morlot se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC).

Finalmente, y como en cada edición, los coros del Palau de la Música Catalana llevarán la música a aquellas personas que por motivos de salud no pueden acercarse a los conciertos de la playa y ofrecerán un total de tres conciertos en dos residencias de gente mayor y un hospital.

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