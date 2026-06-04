El Meteocat y la AEMET avisan de lluvias en Barcelona entre las 20 h y las 23 h

Te proponemos una guía de supervivencia para combatir los aguaceros por si hoy vas al Primavera Sound (y si no, también es útil)

El Primavera Sound, además de tener una parte bucólica propia de esta estación, con el calor de un sol que todavía no quema y flores por todas partes, también implica lluvias inesperadas. Como dice el refrán: tormenta de junio golpea como un puño. Hoy, 4 de junio, se esperan tormentas fuertes este tarde-noche en Barcelona; por ello, tanto si vas al gran festival del Fòrum como si no (así lo puedes ver gratis en 'streaming' desde casa), te recomendamos seguir estos consejos para protegerte de la lluvia.

Ante esta previsión de fuertes aguaceros, que según el Meteocat y la AEMET se concentrarán principalmente entre las 20 h y las 23 h, Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de inundaciones (Inuncat). Por otra parte, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) avisa que el suelo está muy húmedo debido a las lluvias recientes, lo que puede provocar la crecida repentina y puntual de ríos y rieras.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja en 30 min⚠️

📆Dj. 14:00 h a dv. 08:00 h

🌧️Intensitat > 20 mm/30 min.

🟠Grau de perill màxim: 4/6 Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/yaw1dkedWt — Meteocat (@meteocat) June 4, 2026

Los chubascos, que comenzarán alrededor de las 17 h, pueden superar los 20 litres por metro cuadrado en 30 minutos y, localmente en el noreste interior, los 60 litros por metro cuadrado en 3 horas. Se espera que los aguaceros sean de intensidad fuerte y que vayan acompañados de tormenta y de granizo o piedra.

En principio, las previsiones indican que a partir de la medianoche las condiciones meteorológicas mejorarán y se espera buen tiempo durante el resto del festival. Y, para poder disfrutar hoy de la música en el Primavera, aquí tienes la guía definitiva:

Guía de supervivencia del Primavera Sound con lluvia

Lleva un impermeable: así no te mojas y tendrás las manos libres para bailar.

Calzado cómodo, impermeable y un par de calcetines de repuesto: llevar los pies mojados no te pone enfermo directamente, ya que los resfriados y la gripe son causados por virus. Sin embargo, tener los pies fríos y mojados hace que los vasos sanguíneos de la nariz se contraigan temporalmente, y esto puede reducir tus defensas naturales y facilitar que cojas un resfriado. ¡Y todavía quedan días de festival por delante!

Los paraguas plegables están permitidos: así que mete uno en el bolso o mochila por si acaso el impermeable no es suficiente.

Vigila el suelo: con la lluvia, el pavimento se llenará de barro y es fácil resbalar.

Para actualizaciones, consultad los canales del Primavera Sound: de momento, la programación sigue la previsión establecida, pero hay que estar pendiente de las redes oficiales por si la meteorología provoca algún cambio de última hora.

El Primavera no es el único festival de la ciudad: aquí te recomendamos conciertos gratis en Barcelona para las próximas semanas.