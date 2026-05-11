El MNAC acoge un concierto de techno medieval gratuito durante la Nit dels Museus

La música también puede ser una herramienta para transportarte al pasado, y qué mejor manera de conectar con la exposición del MNAC Sant Pere de Rodes y el maestro de Cabestany que con un concierto gratuito de música techno.

El 16 de mayo el Museu Nacional d'Art de Catalunya acogerá un portal sonoro en la Sala Oval que unirá el siglo XXI y la edad media de la mano de Gregotechno, una mezcla entre las sonoridades litúrgicas del canto gregoriano y la pulsión frenética de las bases electrónicas.

Horarios y entradas del concierto

La entrada es gratuita y sin reserva, así que te recomendamos llegar un poco pronto. Gregotechno hará tres pases de 30 minutos: a las 21.30 h, las 22.30 h y las 23.30 h. La apertura y las transiciones musicales correrán a cargo de la compañía de animación popular Xarop de Canya, así que la espera también será un espectáculo.

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Si quieres conocer más sobre la exposición de Sant Pere de Rodes y la colección de arte románico, de 19.30 h a 22.30 h (en pases alternativos de 15 minutos en catalán y castellano), habrá puntos donde las educadoras del museo te descubrirán el mundo medieval en diálogo con la contemporaneidad.

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