El Park Güell organiza actividades gratuitas para los vecinos, desde talleres de cocina con Ada Parellada hasta conciertos

El Park Güell celebra su centenario (el mismo año que Barcelona se llena de actividades para celebrar el año Gaudí), así que esta semana comienza la programació de talleres y eventos para conmemorarlo. Más allá de fiesta y diversión, estas actividades pretenden reforzar el parque como espacio público, cultural y de convivencia para los vecinos y vecinas del entorno.
Entre las actividades programadas hay showcookings como el de la chef Ada Parellada, bailes de sardanas, conciertos familiares, sesiones de marcha nórdica o clases de zumba, y otros eventos curiosos, como una cápsula del tiempo. Todas ellas están impulsadas por escuelas y colectivos de los barrios, para fomentar la red comunitaria entre los ciudadanos.
Todas las actividades son gratuitas, pero te recomendamos consultar la web oficial del Park Güell o de las entidades organizadoras si alguna te llama la atención, porque en algunos eventos será necesario reservar plaza con antelación. La mayoría ya tienen fecha, pero otras actividades, que se harán de cara a finales de año, todavía no las podemos anotar en el calendario.
Lista completa de actividades:
Taller de perfumes: Itinerario olfativo por el parque para identificar plantas aromáticas y elaborar una fragancia propia. (27 y 29 de mayo / 6 de junio)
Show cooking con Ada Parellada: Demostración gastronómica en directo que fusiona la cocina de temporada con el universo de Gaudí. (30 de mayo)
Passejada remeiera (Paseo de hierbas medicinales): Recorrido de descubrimiento ambiental sobre la biodiversidad y la gestión del agua diseñada por el arquitecto. (30 de mayo)
Taller Pinta tu bolsa de tela: Actividad infantil para decorar una bolsa recreando el famoso dragón de trencadís con pintura de dedos. (11 de junio)
Concierto de Góspel: Actuación musical al aire libre con la participación de 40 cantantes y una banda en directo. (4 de julio)
Clases de Zumba: Sesiones de baile dirigidas con coreografías aptas para todas las edades y niveles de forma física. (14 y 23 de julio)
Actividad Canta’m: Espectáculo musical, familiar y participativo como un viaje a través de canciones tradicionales y percusión corporal. (6 de septiembre)
Cursos y bailes de sardanas: Talleres semanales estables para aprender y bailar la danza tradicional catalana. (Todos los viernes a partir del 3 de octubre)
Taller Inspiración Gaudí: Ruta artística y lectura compartida para niños de 6 a 11 años sobre arquitectura y naturaleza. (3 d'octubre)
Terror en el Park Güell: Un escape room temático con ambientación inmersiva para jóvenes que concluirá con una celebración de la Castanyada. (30 d'octubre)
Un domingo cualquiera: Gran jornada de juegos y talleres festivos de reencuentro donde el parque quedará reservado a las familias y escuelas de la ciudad.
Descubre la flora y la fauna del Park Güell: Itinerario y talleres prácticos familiares sobre la biodiversidad mediterránea y la naturaleza del parque.
Taller de arte floral: Creación de una composición floral artística inspirada en las formas, la vegetación y las estructuras de Gaudí.
El Trencadís para las Personas Mayores: Taller participativo de mosaico gaudiniano para que las personas mayores experimenten con la técnica.
Ven a conocer los misterios del Park Güell: Recorrido histórico y teatralizado con diferentes escenas y secretos locales representados por el alumnado.
Un Park Güell gigante: Encuentro festivo y pasacalles de grupos de gegants, cabezudos y batucadas de las diferentes escuelas del entorno.
Concierto de rumba: Actuación musical de calle a cargo de un grupo histórico, con canciones muy ligadas a la vida del barrio del Carmel.
Bailes regionales: Exhibición de danzas folclóricas en una jornada festiva, tradicional y abierta a todo el vecindario.
Taller de salsa y bachata: Masterclass de baile latino al aire libre abierta a todos los asistentes con la música de un DJ.
Marcha nórdica: Caminata saludable en grupo por las zonas verdes que combina el ejercicio físico y el descubrimiento de los caminos del parque.
Carrera de orientación: Recorrido por etapas y juegos deportivos en equipo enfocado al alumnado de las escuelas de los alrededores.
Cápsula del Tiempo del Centenario: Recogida de recuerdos, mensajes, dibujos y fotografías actuales del vecindario para preservarlos de cara al futuro.
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