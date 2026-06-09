La plaza del CCCB acogerá un premio de arquitectura, la instalación ‘Sombra improbable’

A partir de octubre, este rincón del Raval se convertirá en un punto de encuentro vecinal y un escenario cultural

El Raval se transformará con un elemento de arquitectura efímera. La plaza Joan Coromines, también conocida como 'la plaza del CCCB’, acogerá Una sombra improbable, el proyecto ganador del festival TAC! 2026. La propuesta, diseñada por Pablo Schmidt, Rodrigo Pérez y Santiago Rodríguez, ha sido la preferida del jurado de entre 156 ideas presentadas.

Esta cubierta es un sistema modular de seis estructuras desmontables hechas con materiales industriales estándar. Se sujeta con unas bases pesadas que sirven de bancos, así que se puede instalar sin tener que perforar ni dañar el suelo de la plaza.

Victoria Gil Plaza Joan Coromines

El pabellón, que tiene un presupuesto de 90.000 euros, estará abierto al público en otoño, del 23 de octubre al 1 de diciembre de 2026. La instalación, además, coincidirá con la celebración de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 (hay actividades gratuitas para celebrarlo durante todo el año).

Un espacio para acoger actividades en el barrio

Con unas líneas visuales muy puras a base de marcos de acero y una celosía superior de madera, el pabellón cambiará la imagen de la plaza. El diseño jugará con el paso del sol para proyectar una sombra dinámica que irá mutando a lo largo del día.

Este espacio será un punto de encuentro para hacer red vecinal, una galería urbana y un espacio de juego infantil. Al ser un lugar abierto y flexible, también servirá de escenario para un montón de actividades culturales en el Raval.

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