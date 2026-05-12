Elite Models hará un casting abierto a todo el mundo en las Arenas de Barcelona

Las Fashion Weeks de Barcelona siempre despiertan el gusanillo del mundo de las pasarelas y, además, con el estreno de El Diablo se viste de Prada 2 en los cines, parece que todo envía indirectas para entrar al universo de la moda. Si te suena, Elite Models te lo pone fácil: el sábado 16 de mayo, organizan un casting abierto a todo el mundo en el centro comercial Arenas de Barcelona.

La plaza Central del espacio comercial de plaza España se convertirá en el escenario de la segunda edición de este casting, que tendrá lugar de 11 a 13 h y de 16 a 19 h. Podrán presentarse tanto chicos como chicas, sin restricciones de edad ni de altura.

Gerard Franquesa Capdevila Casting Elite Models

Quien quiera participar podrá inscribirse directamente allí para formar parte del proceso de selección, que incluye una sesión de fotos en directo.

Premios y sorteos más allá del casting

Los 250 primeros participantes recibirán una tote bag de regalo que incluirá descuentos especiales y entradas gratuitas para disfrutar de la experiencia inmersiva Antarctica y de las propuestas Titanic y Coliseo de Eclipso, en el espacio Cúpula.

Durante toda la jornada, se instalarán paneles en la plaza Central con looks de marcas como Desigual, Mango, Mango Man y Brighty & Co. El público podrá votar por su preferido registrándose a través de un código QR visible en la plaza. Entre todos los participantes se sortearán cinco looks completos, valorados en 150 euros cada uno. Los ganadores se anunciarán en las redes sociales el lunes 18 de mayo.

Si te apasiona la moda barcelonesa (pero a buen precio), no te puedes perder esta calle llena de outlets en el centro de Barcelona, ni los mercados de segunda mano del mes de mayo en la ciudad.