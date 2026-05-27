Esta tienda venderá fresas frescas con helado de yogur por 1 euro en Barcelona (¡solo un día!)

La Fresería pone a la venta 200 unidades con descuento de 'Fresalado' en la ciudad (y 8.000 en todo el Estado español)

Barcelona es famosa por las obras de Antoni Gaudí (y este año se harán muchísimas actividades para honrar el centenario de su muerte), por sus propuestas culturales y, sobre todo, por su gastronomía. Entre todo lo que puedes elegir cuando paseas por la ciudad y quieres picar algo, destacan las fresas con yogur helado, como las de La Fresería, que este viernes 29 de mayo tendrán una promoción muy especial.

El local de La Fresería de Barcelona, ubicado en la calle de Trafalgar, 1, ofrecerá 200 unidades de Fresalado, un snack refrescante ideal para combatir este calor inesperado de mayo. La combinación es imbatible: fresas frescas y helado de yogur griego por solo un euro.

¿Cómo se pueden conseguir estas fresas con helado por un euro?

La única manera de llevarte tu Fresalado por este precio es ser puntual. La Fresería activará esta oferta especial a partir de las 19 h el día 29 de mayo, y solo para las 200 primeras personas que lo pidan. Una vez que se agoten estas unidades, el Fresalado volverá a su precio habitual.

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En todo el Estado español, durante todo el 29 de mayo, la cadena venderá un total de 8.000 unidades de Fresalado a un euro, una promoción válida en todos los establecimientos de La Fresería excepto en Girona, Albacete, Pamplona y el local de Madrid Embajadores.

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