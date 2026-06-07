Estas son las ferias modernistas de Catalunya que no te puedes perder hasta finales de año

En algunos pueblos y ciudades de Catalunya, cuando te pierdes entre sus callejones, acabas encontrando una plaza donde parece que de repente estés en el siglo XIX, un lugar donde, en vez de coches, había caballos y un movimiento que redefinía la sociedad: el Modernismo (más allá de Gaudí).

Barcelona es la ciudad del Modernismopor excelencia, pero no hay que olvidar que este movimiento cultural y social también llegó a otras localidades que cuentan con sus propias joyas. Además de las rutas que se hacen durante el año, se organizan ferias que recuperan la vestimenta, las costumbres y las tradiciones de la sociedad en plena Revolución Industrial.

Esteve Tarda Fira Modernista de Barcelona

Para que no te pierdas ninguna, estas son algunas de las fiestas modernistas de la temporada cerca de Barcelona para adentrarte en las tradiciones de la Catalunya de hace 150 años:

Jornades del Modernisme de Gelida (del 5 al 7 de junio) – Dedicada al veraneo y la salud.

Fira Mercat Modernista de Canet de Mar (del 25 al 27 de septiembre) – Dedicada a la arquitectura.

Trobada Modernista. El final de l'estiueig a Cardedeu (del 2 al 4 de octubre).

Festa Modernista de la Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló (3 y 4 de octubre) – Este año celebra su 25º aniversario.

Jornades Modernistes de La Garriga (del 16 al 18 de octubre).

Fira dels Embarrats, Sant Joan de Vilatorrada (del 16 al 18 de octubre) – Dedicada a la Fiesta Mayor de 1920.





Barcelona está llena de actividades, y aquí puedes consultar los mejores planes del mes de junio.