La Sagrada Familia troceada en 12.060 piezas: Lego dedica el set más grande de su historia a la obra maestra de Gaudí

Barcelona todavía no ha puesto la última pieza a la Sagrada Familia, pero tú sí que puedes acabarla (en una construcción de Lego). No se trata de una figura cualquiera: es el set más grande de la historia de la compañía danesa. Esta gran obra saldrá a la venta oficialmente el 1 de noviembre, pero ya se puede reservar en la web oficial (así seguro que no te quedas sin ella).

Este anuncio por parte de Lego ha llegado en pleno Año Gaudí, ya que este 2026 se recuerda el centenario de la muerte del arquitecto reusense con actividades por todo el territorio, y pocos días antes de que el Papa León XIV llegue a Barcelona, donde dará una misa solemne y presidirá la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo.

La Sagrada Familia no para de batir récords, porque a parte de ser la basílica más alta del mundo, ahora es el set de Lego más grande del mundo: cuenta con ni más ni menos que 12.060 piezas. Bueno, para entretenerse un rato… Hasta ahora, el set más grande de Lego era un mapa del mundo con 11.000 piezas, y en tercera posición, la Torre Eiffel, con 10.001.

¿Cómo será la Sagrada Familia de Lego?

Aparte de reproducir al detalle el exterior del templo, este proyecto de Lego también imita su interior (que, si no lo habéis hecho todavía, lo podéis ver a tamaño real con descuento este verano).

Lego Interior Sagrada Família Lego

Aunque no forman parte del monumento actualmente, el modelo de Lego muestra cómo quedará la fachada de la Gloria, con sus voladizos —que todavía no están autorizados por el Ayuntamiento— y las cuatro torres que la coronarán. A pesar de estas incorporaciones, hay un elemento que llama la atención por su ausencia: la escalinata proyectada para conectar la fachada de la Gloria con la calle Mallorca, que podría suponer el derribo de edificios de pisos vecinos.

Todavía queda una década para ver acabado el suño de Gaudí, pero de momento podemos disfrutar de la réplica de Lego, que cuesta unos modestos 749,99 euros. Para adentrarte en las piezas de la Sagrada Familia gratis, puedes reservar entradas para este concierto monumental que se inspira en las 84 campanas que el arquitecto diseñó para el templo.

Barcelona está llena de actividades que no te puedes perder: aquí puedes consultar los mejores planes de este junio.