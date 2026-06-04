Un concierto monumental gratuito en la plaza de Catalunya rendirá homenaje a la Sagrada Familia y a Antoni Gaudí

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En homenaje al Año Gaudí 2026, se presentará una obra diseñada para las 84 campanas que el arquitecto soñó para el templo
Antoni Gaudí, como el genio que era, imaginó una sinfonía de 84 campanas para la Sagrada Familia, pero nunca llegó a hacerse realidad. Por suerte, en el marco de el Año Gaudí 2026, el sistema sonoro monumental que concibió para el templo se hará realidad a partir de un concierto gratuito en la plaza de Catalunya el próximo 11 de junio a las 20 h. A pesar de ser gratis, necesitarás entrada para acceder, y a continuación te explicamos todos los detalles.
El proyecto nace de una investigación de más de doce años liderada por Galdric Santana, director de la Cátedra Gaudí de la UPC, quien ha logrado reconstruir el sistema de campanas hiperbólicas originalmente diseñado para las 18 torres de la basílica, a partir de planos que fueron destruidos durante la Guerra Civil.
Inspirado por la idea de convertir el templo en un instrumento gigante, el compositor estadounidense David Cieri ha creado una pieza sinfónica que se podrá escuchar en el concierto del 11 de junio, que el día anterior se habrá presentado en el Palau de la Música.
Este estreno mundial de la pieza estará a cargo de músicos con prestigio internacional, como la directora Marin Alsop al frente de la Philharmonia Orchestra de Londres, el Cor de Cambra del Orfeó Català y la soprano Núria Rial. Además, el propio Galdric Santana hará sonar las tres primeras campanas gaudinianas que se han podido fundir hasta la fecha.
En la velada también actuará el coro In Crescendo, con un movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven y la conocida sintonía de la Fórmula 1 de Brian Tyler, disponible dentro del abanico de actividades de la Fan Village que se celebra del 9 al 13 de junio.
Las entradas, que son gratuitas, las puedes conseguir a través de este enlace. Solo tienes que indicar la cantidad que deseas, con un máximo de ocho por persona. Después tendrás que rellenar la solicitud con los datos personales de cada asistente, así que, si quieres ir, te recomendamos que pidas el número de DNI a tus compañeros.
También debes tener en cuenta que la invitación no garantiza el acceso al recinto si se llena el aforo máximo el día del concierto.
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