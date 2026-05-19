Más de 24.000 urbanitas nos han hablado sobre la escena teatral, artística y musical de sus ciudades; estos epicentros son de lo mejor que hay

Residir en una ciudad tiene un montón de ventajas: opciones gastronómicas heterogéneas, una vida nocturna emocionante y, a menudo, la comodidad de tener tus necesidades diarias cubiertas a poca distancia de donde vives. Pero, ¿lo mejor de vivir en una ciudad? Bueno, posiblemente sea tener al alcance de la mano una oferta cultural de primer nivel, ya sean museos de renombre, teatro o música.

Por eso, cada año Time Out recorre el planeta para elaborar una lista de las capitales culturales del momento. Para 2026, 24.000 locales de más de 150 ciudades dieron su opinión sobre la calidad y la asequibilidad de la escena cultural del lugar donde viven, y el resultado ha sido nuestra lista de las 20 mejores ciudades para la cultura de Time Out, en colaboración con Intrepid Travel. ¿Quién lidera la lista? Ha sido Londres, que obtuvo una puntuación monumental e impresionante del 99 por ciento por la calidad de su escena artística.

FOTO: Shutterstock Londres

"No hay ningún lugar en el mundo con tantas galerías y museos de élite que se puedan visitar de forma totalmente gratuita", afirma el editor jefe de Time Out Reino Unido, Joe Mackertich. "Es probable que South Kensington albergue más exposiciones increíbles en sus muchas y legendarias instituciones de las que se pueden encontrar en todos los estados de América juntos (esto es una estimación, por favor no lo investiguéis). Lo que es de locos es que todavía siguen apareciendo nuevos museos constantemente, todos gratuitos y todos de nivel mundial".

Sin embargo, la capital del Reino Unido está lejos de ser el único peso pesado cultural en Europa; de hecho, otras ocho ciudades lograron entrar en nuestro top 20. París se llevó el segundo lugar en el ranking global, y la tasa de aprobación aquí fue aún más impresionante: absolutamente todos los locales con los que hablamos tuvieron cosas positivas que decir sobre la escena cultural de París. Así es: al 100 por ciento de ellos les encanta.

Londres tiene ventaja gracias al hecho de que se pueden visitar muchas instituciones gratis, pero 2026 es un año particularmente emocionante para empaparse de cultura en la capital francesa.

Según la redactora de Time Out París, Marine Delcambre, "se puede admirar Matisse, 1941–1954 en el Grand Palais o Cien años de Art Déco en el Musée des Arts Décoratifs, y continuar con Africa Fashion en el Musée du Quai Branly – Jacques Chirac o Lee Miller en el Musée d’Art Moderne de Paris. Y mientras el icónico Centre Pompidou permanece cerrado por renovación hasta 2030, el Musée de la Vie Romantique y la nueva Fondation Cartier pour l’Art Contemporain están (re)abriendo sus puertas".

Si tienes ganas de viajar, estas son las nueve mejores ciudades de Europa para la cultura en 2026:

Londres París Berlín Madrid Florencia Cracovia Copenhague Atenas Lisboa

Barcelona no aparece en la lista, pero esto no significa que no esté llena de actividades que valen muchísimo la pena (aquí puedes consultar todas las de Mayo).