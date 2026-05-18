Este bar con terraza escondida del Born organiza unos juegos olímpicos gastronómicos con lanzamiento de hueso de oliva

La primera prueba de estos JJOO tendrá lugar el 23 de mayo a las 12 h, y también incluye una cata de aceitunas

Bien escondido en el Born, concretamente entre las paredes de la Fundación Joan Brossa, se ubica el Bar Trampolín. Además de un lugar donde ir a probar bebidas y platillos, es un proyecto artístico en constante desarrollo.

Aunque este bar con terraza se inauguró el pasado mes de abril, el Bar Trampolín quiere ser un espacio de creación, con actividades que lo conviertan en un espacio único y emblemático. Uno de sus eventos, que se convertirá en tradición, serán las olimpiadas gastronómicas, con pruebas como un concurso de tortillas, lanzamiento de hueso de aceituna, concurso de comer flanes o de beber en porrón, entre otros.

Bar Trampolín Bar Trampolín

Estos encuentros aparentemente deportivos serán un pretexto para conocer diferentes tradiciones de todas partes, personalidades vinculadas al arte y la gastronomía y, sencillamente, pasarlo bien en comunidad.

Así serán las primeras olimpiadas gastronómicas del Bar Trampolín

El sábado 23 de mayo a las 12 h, las olimpiadas gastronómicas darán el pistoletazo de salida, y la prueba que deberán superar los atletas trampolinianos será el lanzamiento de hueso de aceituna.

Interior Bar Trampolín Interior Bar Trampolín

La entrada cuesta 5 euros e incluye un dorsal para participar en la competición (y quien no quiera lanzar huesos de aceituna a distancia, puede quedarse a animar) y una degustación de diferentes tipos de aceitunas.

Las olimpiadas son solo una de las actividades del Trampolín. En el bar, también se organizarán ágapes populares performativos, conciertos, cercavilas y muchas más sorpresas.

Para conocer los mejores bares de Barcelona, podéis consultar nuestra lista, y si después de los juegos olímpicos quieren comer algo por el Born, aquí os recomendamos los mejores restaurantes del barrio.