Estos son los espacios ocultos de Sarrià y Vallvidrera que hacen puertas abiertas gratis este junio (y cómo inscribirse)

[category]
[title]
El Open Barri llega a la zona alta de la ciudad para mostrar el interior de edificios emblemáticos con visitas guiadas
Si eres de los que observa las fachadas de edificios emblemáticos de Barcelona e imagina qué hay dentro, ahora tienes la oportunidad de verlo con tus propios ojos. Open Barri es una iniciativa de 48h Open House Barcelona, dentro del marco de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y que permite visitar de forma gratuita diferentes edificios por toda la ciudad. Este junio es el turno de Sarrià y Vallvidrera, así que te explicamos cómo puedes conseguir plaza para descubrir espacios como el Observatorio Fabra, la Torre de Collserola o el estudio del pintor Arranz Bravo.
Las visitas de Espais Ocults serán entre el 15 y el 28 de junio, y explorarán una zona que, con más de mil años de historia documentada, ha visto sobre su tierra la llegada del tren, la construcción de casas de veraneo y los antiguos oficios vinculados a la edificación que definieron una identidad propia. Jardines, calles y caminos explican la historia de unos barrios que también se convirtieron en refugio y espacio de creación para figuras como Carme Karr, Carles Riba, Conxita Badia y J. V. Foix, entre otros, hasta la actualidad.
Este año, el proceso de inscripción a los Espais Ocults cambia respecto a ediciones anteriores, ya que, para garantizar un acceso equitativo a todos los espacios, las visitas se gestionarán mediante un sorteo previo entre todas las personas interesadas.
El periodo de inscripción será del 1 de junio hasta el 8 de junio a las 21 h (ambos inclusive). Las inscripciones al sorteo se realizan a través de la página web de 48h Open House Barcelona, en el apartado Espais Ocults. Un truco para tener más oportunidades de ganar es inscribirse dos veces a un turno (¡y no lo decimos nosotros, lo dice la propia organización de Open House!).
A la hora de realizar la inscripción, es necesario facilitar el DNI e indicar si queréis una o dos entradas. Y también tenéis que tener en cuenta que no se permite la entrada a menores de 16 años.
Torre de Collserola: 16 y 19 de junio (10 h)
Observatorio Fabra (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona): 16, 19 y 23 de junio (10 h y 11.15 h)
Finca Gardenyes (Col·legi Sant Ignasi – Jesuïtes de Sarrià): 16 de junio (17 h y 18 h) y 17 de junio (16 h, 17 h y 18 h)
Estudio del pintor Arranz Bravo: 18 y 22 de junio (11 h, 11.45 h, 12.30 h y 13.15 h)
Habitatge Cooperatiu Clau Mestra: 18 de junio (17 h, 18 h y 19 h) y 20 de junio (10 h, 11 h y 12 h)
Cementerio de Sant Gervasi: 21 de junio (10 h, 11.30 h y 13 h)
Casa Teresa Serra – Palauet d’Orsà: 22 y 23 de junio (10 h, 11 h y 12 h) y 25 de junio (16 h, 17 h y 18 h)
[category]
[title]
Discover Time Out original video