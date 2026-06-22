Hogueras y verbenas populares de San Juan en los barrios de Barcelona en 2026

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La noche de las brujas también se vive en las calles de la ciudad, y aquí puedes consultar las celebraciones distrito por distrito
La noche de San Juan se acerca: será la noche del martes 23 de junio. Fiesta, pirotecnia y muchas cocas (algunas, incluso de pistacho). Cada casa tiene sus propias tradiciones, sus propios rituales que hacen de la verbena una noche especial. Para algunos, es para reunirse con ese grupo de amigos o familiares que hace tiempo que no ven o para dejar todas las penas en la pista de baile, y para otros, es una noche para encerrarse en casa con las persianas bajadas por miedo a los petardos.
Pero a la hora de hacer un plan para San Juan, no todo es hacer una cena en casa o salir de discoteca: en los barrios de Barcelona se organizan un centenar de verbenas y hogueras, con música, comida y bebida. Pasar un rato en ellas puede ser una manera de colaborar con las comunidades vecinales y hacer red poniendo en valor la cultura popular, y también es una forma de disfrutar de un San Juan diferente, si nunca te habías planteado esta idea. Así que, para que planifiques la noche de las brujas, aquí te dejamos las verbenas de la ciudad, ordenadas por distritos.
16 h: Verbena de San Juan Sostenible en la playa de Sant Miquel (Passeig Marítim de la Barceloneta – Oriol Bohigas, 10).
18 h: Fiesta del Fuego y Verbena de San Juan en el Raval (Rambla del Raval).
18 h: Verbena de San Juan en el barrio Gòtic (c. Nou de Sant Francesc esquina con Josep Pijoan).
19 h: Verbena y Hoguera en el Casc Antic / Festa Major del Casc Antic (Passeig de Lluís Companys).
19.15 h: 43ª edición de la Nit del Foc de la Barceloneta (plaça del Poeta Boscà y plaça de la Barceloneta).
20 h: Verbena popular en la Avinguda de la Catedral.
16 h: Hoguera de Sant Antoni (carrer de Floridablanca entre Rocafort y Calàbria).
17 h: Verbena en Sant Antoni (Floridablanca con Calàbria).
18 h: Hoguera y Verbena en el Fort Pienc (cruce de Lepant con Ausiàs March).
19 h: Festa Major de Fort Pienc: Hoguera y Verbena (Carrer de Lepant, 141).
19 h: Hoguera y Verbena del Casal La Cruïlla (cruce de Sardenya y Diputació).
19 h: Verbena de la Cabrònica y Cabronets del Nord (cruce de Lepant con Ausiàs March).
20 h: Hoguera y Verbena en la Nova Esquerra de l’Eixample (cruce de Rocafort con Provença).
20 h: Fiesta de San Juan diversa y popular (carrer de la Diputació entre Aribau y Muntaner).
20 h: Hoguera de Lina Òdena y Verbena (carrer del Consell de Cent entre Calàbria y Viladomat).
21 h: Hoguera de la AVV de l’Esquerra de l’Eixample (cruce de Rocafort con Provença).
22 h: Hoguera mayor de Sant Antoni (confluencia de Floridablanca con Entença - av. Mistral).
15 h: Hoguera y Verbena en la Marina (carrer del Foc).
16 h: Verbena en la calle de Papin.
16 h: Hoguera y Verbena en la plaça de Sant Climent (Castellers de Sants).
17 h: Verbena en la calle de Vallespir.
17 h: Verbena en la calle de Valladolid (entre Santa Caterina y Alcolea).
18 h: Verbena en la calle de Finlàndia.
18 h: Verbena en la calle de Galileu.
18 h: Verbena en la calle de Sagunt.
19 h: Verbena en la calle de los Jocs Florals.
20 h: Verbena en el Casinet (calle del Rector Triadó, 53).
20 h: Hoguera y Verbena de San Juan en la Festa Major de la Font de la Guatlla (calle de Montfar).
20 h: Verbena en el cruce de las calles Mata y Piquer.
21 h: Verbena en la plaça del Fènix.
22 h: Hoguera y Verbena en la Rambla de Badal.
22 h: Festa Major de la Marina: Cena y Baile de Verbena (calle del Foc, entre passeig de la Zona Franca y c. Estany).
20 h: Hoguera y Verbena de San Juan en la calle Europa (calle Europa con Gandesa).
20 h: Hoguera y Verbena de San Juan en la avenida Sant Ramon Nonat (entre Cardenal Reig y ptge. Xile).
20 h: Hoguera y Verbena de San Juan en la calle de Benavent (entre av. Madrid y Felipe de Paz).
20 h: Verbena del Farró: Fiesta popular y hoguera (Plaça de la Torre y alrededores).
20 h: Verbena de Sarrià (Centre Cívic Casa Orlandai: Calle de Jaume Piquet, 23).
20.30 h: Verbena de San Juan de Sarrià (Centre Cívic Casa Orlandai: Calle de Jaume Piquet, 23).
22.30 h: Hoguera en La Porta de Sarrià (Passeig de la Bonanova, 100).
17 h: Verbena en la plaça d’Anna Frank.
17 h: Verbena en la calle de la Fraternitat (entre Tordera y Josep Torres).
18 h: Verbena en la calle de la Llibertat (entre Torrent de l’Olla y Fraternitat).
18 h: Verbena en la calle del Perill (entre Lluís Vives y Venus).
18 h: Verbena en la calle de Verdi (entre Providència y Robí).
18 h: Verbena en la calle de Joan Blanques (entre Sant Lluís y Encarnació).
19 h: Verbena en la calle de la Providència (entre Salinas y Alzina).
19 h: Verbena en la plaça del Nord.
19 h: Verbena en la calle de Tagamanent.
19 h: Verbena en la calle del Cardener (entre Sors y Torrent de les Flors).
19.30 h: Verbena en la calle de Argentona (entre Torrent de les Flors y Escorial).
20 h: Verbena de San Juan en la calle Europa con Gandesa.
20 h: Verbena en el Coll (Calle de Beat Almató).
21 h: Verbena en la plaça de la Vila de Gràcia.
17 h: Verbena de la Associació de Propietaris i Veïns del Mas Guinardó (plaça de Salvador Riera).
18 h: Verbena de los Castellers de la Sagrada Família (calle de Santa Carolina, 69).
19 h: Verbena en Sant Genís dels Agudells (plaça de Meguidó).
20 h: Verbena de los Diables d’Horta (Parc de les Rieres d’Horta).
20 h: Encendido de la hoguera de San Juan (Jardins Frederica Montseny).
20 h: Verbena del Grup Torxa (plaça de Salvador Riera).
20 h: Verbena en el Carmel (rambla del Carmel con calle de Llobregós).
21 h: Verbena en la Vall d’Hebron / Festa Major de la Vall d’Hebron: Verbena popular de San Juan (jardines de Can Brasó).
21 h: Verbena en Montbau (Pla de Montbau - parte baja).
20 h: Verbena de San Juan en el barrio de Porta (Plaça de Sóller).
20 h: Verbena en el barrio de Can Peguera (Pista fútbol Casal de Barri La Cosa Nostra).
21 h: Verbena de San Juan en el barrio de Can Peguera / Festa Major de Can Peguera (Pista fútbol Casal de Barri La Cosa Nostra).
17.30 h: Hoguera y verbena en la Plaça de Can Fabra.
20 h: Verbena y Hoguera en la Trinitat Vella (losa del metro de Trinitat Vella).
20.30 h: Hoguera y Verbena de San Juan en La Sagrera (Plaça Jardins d’Elx).
23 h: Baile-Verbena en La Sagrera (Plaça Jardins d’Elx).
16.30 h: Verbena de San Juan con la Cooperativa (Casal de Barri La Llacuna / Parc i la Llacuna del Poblenou).
20 h: Verbena de San Juan en la Plaça Puigcerdà.
20 h: La Joana (Jardins de Josep Trueta).
20 h: Verbena del Clot.
20.30 h: Verbena de San Juan en el Casal de Gent Gran del Taulat.
21 h: Hoguera de San Juan en el Poblenou (Espronceda con Ramon Turró).
21 h: Verbena de San Juan en el Parc de Sant Martí (La Gàbia) y Camp de l’Arpa.
21 h: Verbena delante del Foment Martinenc (c. Provença).
21 h: Verbena de San Juan en el Parc del Centre de Poblenou.
22 h: Hoguera de San Juan en el Clot (Av. Meridiana con c. Corunya).
22 h: Hoguera de San Juan en el Clot (cruce de las calles Concili de Trento y Lope de Vega).
22 h: Hoguera de San Juan en Sant Martí de Provençals (cruce de las calles Huelva con Agricultura).
22 h: Hoguera en el Parc del Centre del Poblenou.
22 h: Verbena del Poblenou.
22.30 h: Verbena de San Juan de l’Aliança (Casino de l’Aliança del Poblenou).
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