San Juan 2026 en Barcelona: hogueras, verbenas, cocas y mucho más

En la cima de la montaña del Canigó, en el Pirineo catalán, la flama se regenera a medianoche del 22 al 23 de junio y atraviesa tierra, agua y fronteras para llegar a todas las localidades de los Països Catalans. Y así, se celebra una fiesta ancestral vinculada al solsticio de verano que es, también, un símbolo de hermandad entre los territorios de habla catalana. Épico, ¿verdad? (Y es que, claro, esta es la cara B de la fiesta y la pirotecnia de Sant Joan). En Barcelona, la flama del Canigó saldrá del Spotify Camp Nou y hará un recorrido hasta la plaza de Sant Jaume, donde diversas actividades culturales tomarán el protagonismo para iniciar la verbena.
A las 12 del mediodía del 23 de junio, la flama llegará al Parlament de Catalunya, donde se hará un acto institucional a puerta cerrada, aunque la ciudadanía que quiera asistir se puede apuntar. Aun así, el recorrido oficial de la flama por Barcelona saldrá a las 17 h del Spotify Camp Nou, donde un equipo de corredores del Cros Popular de Sants la llevará en relevos hasta la plaza de Sant Jaume.
A las 17 h, los actos comenzarán con un taller de farolillos, para que todo el mundo pueda poner una vela e iluminar la noche. Seguidamente, a las 17.30 h, arrancará la bailada de sardanas con la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.
El cortejo de la ciudad entrará a la plaza a partir de las 17.45 h, con la llegada de l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat. Pero, evidentemente, no sería una celebración de Sant Joan sin la flama del Canigó, que hará su entrada a las 18 h con un recibimiento que incluirá el pilar de honor de los Castellers de Barcelona. A las 18.10 h, comenzarán los bailes de l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat.
Antes de cerrar la celebración, a las 18.20 h, se hará la lectura del mensaje de la Flama del Canigó, que este año correrá a cargo de Jordi Cuixart. Para acabar la jornada, se hará el reparto de la flama a los diferentes equipos de fuego, encargados de llevar la esencia del Canigó a todos los rincones y barrios de la ciudad.