San Juan 2026 en Barcelona: hogueras, verbenas, cocas y mucho más

Si hay un lugar en Barcelona que sabe cómo se tiene que celebrar una verbena de verdad, ese es el Paperines. Situado prácticamente en la cima de la montaña de Montjuïc, este restaurante se ha convertido en el secreto mejor guardado de quien busca huir de las playas masificadas sin renunciar a la mejor panorámica de la ciudad. Lejos del postureo, su fuerte es recuperar la esencia más pura y nostálgica de los envelats (carpas) de Fiesta Mayor: cena a la fresca bajo las estrellas, camisas de hilo, lentejuelas y un ambiente tan familiar como eléctrico ideal para quemar la noche más corta del año.

El menú de este año (40 € por persona con dos bebidas incluidas) está pensado para abrir boca a base de clásicos populares que nunca fallan. La fiesta gastronómica arranca con platillos compartidos para ir picando, donde destacan los dedales de berenjena fritos con salsa romesco, unas buenas croquetas de jamón ibérico y la ensaladilla rusa con atún y guindilla. Tampoco faltará el hummus servido en hoja de cogollo, una fresca brocheta de tomate con mozzarella o el clásico pan de coca tostado con tomate y boquerón.