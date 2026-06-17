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Foto: Shutterstock
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San Juan 2026 en Barcelona: hogueras, verbenas, cocas y mucho más

Verbenas populares, hogueras, tradición, cocas de San Juan... todo lo que necesitas para celebrar la noche más mágica del año

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
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San Juan, la llegada del verano... da igual como le llamemos: todos sabemos que la noche del 23 al 24 de junio es una noche especial y que debe celebrarse como manda la tradición. Barcelona se prepara para las verbenas, hogueras, talleres y todo tipo de actividades de la noche más corta del año.

NO TE LO PIERDAS: Cosas para hacer en Barcelona en junio

San Juan en la ciudad

2. El recorrido de la Flama del Canigó

  • Qué hacer
  • Ciudad
El recorrido de la Flama del Canigó
El recorrido de la Flama del Canigó
Ajuntament de Barcelona

En la cima de la montaña del Canigó, en el Pirineo catalán, la flama se regenera a medianoche del 22 al 23 de junio y atraviesa tierra, agua y fronteras para llegar a todas las localidades de los Països Catalans. Y así, se celebra una fiesta ancestral vinculada al solsticio de verano que es, también, un símbolo de hermandad entre los territorios de habla catalana. Épico, ¿verdad? (Y es que, claro, esta es la cara B de la fiesta y la pirotecnia de Sant Joan). En Barcelona, la flama del Canigó saldrá del Spotify Camp Nou y hará un recorrido hasta la plaza de Sant Jaume, donde diversas actividades culturales tomarán el protagonismo para iniciar la verbena.

A las 12 del mediodía del 23 de junio, la flama llegará al Parlament de Catalunya, donde se hará un acto institucional a puerta cerrada, aunque la ciudadanía que quiera asistir se puede apuntar. Aun así, el recorrido oficial de la flama por Barcelona saldrá a las 17 h del Spotify Camp Nou, donde un equipo de corredores del Cros Popular de Sants la llevará en relevos hasta la plaza de Sant Jaume

A las 17 h, los actos comenzarán con un taller de farolillos, para que todo el mundo pueda poner una vela e iluminar la noche. Seguidamente, a las 17.30 h, arrancará la bailada de sardanas con la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

El cortejo de la ciudad entrará a la plaza a partir de las 17.45 h, con la llegada de l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat. Pero, evidentemente, no sería una celebración de Sant Joan sin la flama del Canigó, que hará su entrada a las 18 h con un recibimiento que incluirá el pilar de honor de los Castellers de Barcelona. A las 18.10 h, comenzarán los bailes de l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat.

Antes de cerrar la celebración, a las 18.20 h, se hará la lectura del mensaje de la Flama del Canigó, que este año correrá a cargo de Jordi Cuixart. Para acabar la jornada, se hará el reparto de la flama a los diferentes equipos de fuego, encargados de llevar la esencia del Canigó a todos los rincones y barrios de la ciudad. 

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4. Bingo Musical en el Time Out Market

  • Locales de noche
  • El Gòtic
Bingo Musical en el Time Out Market
Bingo Musical en el Time Out Market
Clover Bish I Time Out Market

Esta verbena de San Juan, el Market cambia las hogueras por los cartones y los súperhits. El próximo 23 de junio, celebraremos una edición muy especial de nuestro Bingo Musical, la cita donde no gana quien más sabe de música, sino quien más ganas tiene de fiesta.

Para una noche tan mágica, contaremos con una maestra de ceremonias a la altura: la increíble Cover Blish será la encargada de dinamizar la sesión, cantar los números (¡y las canciones!) y contagiarnos su energía desde el escenario. Prepara el oído, tacha las canciones que vayan sonando y ven a por los premios mientras calentamos motores para la noche de San Juan con la mejor gastronomía y el mejor ambiente de la ciudad.  

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5. Rumba, menú popular y 'envelat'

Rumba, menú popular y 'envelat'
Rumba, menú popular y 'envelat'
Paperines de Montjuïc

Si hay un lugar en Barcelona que sabe cómo se tiene que celebrar una verbena de verdad, ese es el Paperines. Situado prácticamente en la cima de la montaña de Montjuïc, este restaurante se ha convertido en el secreto mejor guardado de quien busca huir de las playas masificadas sin renunciar a la mejor panorámica de la ciudad. Lejos del postureo, su fuerte es recuperar la esencia más pura y nostálgica de los envelats (carpas) de Fiesta Mayor: cena a la fresca bajo las estrellas, camisas de hilo, lentejuelas y un ambiente tan familiar como eléctrico ideal para quemar la noche más corta del año.

El menú de este año (40 € por persona con dos bebidas incluidas) está pensado para abrir boca a base de clásicos populares que nunca fallan. La fiesta gastronómica arranca con platillos compartidos para ir picando, donde destacan los dedales de berenjena fritos con salsa romesco, unas buenas croquetas de jamón ibérico y la ensaladilla rusa con atún y guindilla. Tampoco faltará el hummus servido en hoja de cogollo, una fresca brocheta de tomate con mozzarella o el clásico pan de coca tostado con tomate y boquerón. 

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6. Esta espectacular fiesta dedicada al fuego que se celebra por San Juan está reconocida por la Unesco

  • Qué hacer
  • Ciudad
Esta espectacular fiesta dedicada al fuego que se celebra por San Juan está reconocida por la Unesco
Esta espectacular fiesta dedicada al fuego que se celebra por San Juan está reconocida por la Unesco
Foto: Instagram / @fallesdisil

Cataluña está llena de fiestas tradicionales a las que tenéis que ir al menos una vez en la vida. Algunas son muy conocidas, como la Patum de Berga, y otras no lo son tanto, como es el caso de las Fallas de Isil. Cada noche de San Juan, el pueblo de Isil, dentro de Alt Àneu, en el Pallars Sobirà, se convierte en el escenario de una fiesta donde el fuego, la música y la tradición son las protagonistas. Desde hace más de un siglo, el municipio celebra las Fallas de Isil, que fueron reconocidas en 2015 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Coincidiendo con el solsticio de verano, los falleros bajan las fallas encendidas por la montaña hasta el pueblo, donde el vecindario espera las tradicionales hogueras. Esta es la fecha más señalada del año para toda la gente de Isil y, si quieréis vivirla en persona, este año también lo podréis hacer la noche del 23 de junio.

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Otras actividades para celebrar San Juan

1. San Juan en Isil

  • Qué hacer
  • Ciudad
San Juan en Isil
San Juan en Isil
Foto: Instagram / @fallesdisil

Cataluña está llena de fiestas tradicionales a las que tenéis que ir al menos una vez en la vida. Algunas son muy conocidas, como la Patum de Berga, y otras no lo son tanto, como es el caso de las Fallas de Isil. Cada noche de San Juan, el pueblo de Isil, dentro de Alt Àneu, en el Pallars Sobirà, se convierte en el escenario de una fiesta donde el fuego, la música y la tradición son las protagonistas. Desde hace más de un siglo, el municipio celebra las Fallas de Isil, que fueron reconocidas en 2015 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Coincidiendo con el solsticio de verano, los falleros bajan las fallas encendidas por la montaña hasta el pueblo, donde el vecindario espera las tradicionales hogueras. Esta es la fecha más señalada del año para toda la gente de Isil y, si quieréis vivirla en persona, este año también lo podréis hacer la noche del 23 de junio.

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