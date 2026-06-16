Yo diría que el dulce popular que hace más ilusión –con permiso de los cruasanes– es la coca de San Juan: el roscón solar por excelencia se ha convertido en un homenaje a la variedad de recetas. Sin que se escape de la casilla tradicional, se puede encontrar de fruta confitada con mazapán, de crema o nata y adornada con piñones, chicharrones o incluso de chocolate. Este San Juan también se imponen las creativas y de autor. Algunas incorporan nuevos ingredientes (té macha, yuzu, fruta de la pasión, pistachos, etc.) y otras son híbridos de pasteles clásicos ('cheesecake' de coca de Sant Joan, por ejemplo).

Según el Gremi de Pastisseria de Barcelona, este año las ventas se mantendrán estables. A pesar de la inflación, los pasteleros han hecho un esfuerzo por mantener los precios contenidos (un hecho que tiene mérito, porque materias primas como los huevos y los piñones van más disparadas que el Euríbor, que mira cómo se escapa por la ventana).

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