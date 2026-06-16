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Las cocas de San Juan de Bubó
Foto: Gremi de Pastisseria de Barcelona | Las cocas de San Juan de Bubó
Foto: Gremi de Pastisseria de Barcelona

Las mejores cocas de San Juan de Barcelona

Os decimos dónde comprar cocas de San Juan con todas las garantías de sabor y calidad

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Yo diría que el dulce popular que hace más ilusión –con permiso de los cruasanes– es la coca de San Juan: el roscón solar por excelencia se ha convertido en un homenaje a la variedad de recetas. Sin que se escape de la casilla tradicional, se puede encontrar de fruta confitada con mazapán, de crema o nata y adornada con piñones, chicharrones o incluso de chocolate. Este San Juan también se imponen las creativas y de autor. Algunas incorporan nuevos ingredientes (té macha, yuzu, fruta de la pasión, pistachos, etc.) y otras son híbridos de pasteles clásicos ('cheesecake' de coca de Sant Joan, por ejemplo).

Según el Gremi de Pastisseria de Barcelona, este año las ventas se mantendrán estables. A pesar de la inflación, los pasteleros han hecho un esfuerzo por mantener los precios contenidos (un hecho que tiene mérito, porque materias primas como los huevos y los piñones van más disparadas que el Euríbor, que mira cómo se escapa por la ventana).

NO TE LO PIERDAS: Verbenas y hogueras de Sant Joan

Cocas de San Juan para todos los gustos

1. Pastelería Carrió

  • Dreta de l'Eixample
Pastelería Carrió
Pastelería Carrió
Foto: Carrió

Este año Oriol Carrió, pastelero joven pero virtuoso de la bollería de festividad, presenta dos propuestas pensadas para quien busca sabores ligeros y refrescantes. La coca de fruta fresca combina una masa de brioche con fruta de temporada y una crema pastelera elaborada en el obrador, donde la vainilla gana protagonismo y el azúcar reduce su presencia para conseguir un resultado más equilibrado.

La segunda novedad es una coca de mató y miel elaborada sobre un brioche de hojaldre laminado con mantequilla, una técnica inspirada en el croissant que aporta una textura especialmente crujiente. Pero sigue en stock la coca de crema que en el año 2019 fue reconocida como la Mejor Coca de Crema de Cataluña. Esto es una biblioteca comestible de las cocas de San Juan: también las hay de chicharrones, cabello de ángel, chocolate y gianduja.

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2. Bubó

  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Bubó
Bubó
Foto: Bubó

Bubó es una pastelería artesana que cuida los pequeños detalles en todos sus productos, utilizando ingredientes de primera calidad. Esto se aplica, claro, a las cocas: hechas a mano según recetas tradicionales, y mejoradas con nuevos contrastes y sabores.

La gran novedad de esta verbena es una coca de mascarpone y albaricoque. Elaborada sobre la base de un brioche tierno y aromático que se baña con un delicado almíbar de cacao y vainilla, esta creación destaca por su equilibrio de texturas. En su interior se esconde una ganache cremosa de mascarpone y haba tonka que contrasta con la frescura de una compota de albaricoque y limón, mientras que un praliné de avellanas con chocolate blanco pone el toque crujiente. Y si esta no os convence, tenéis todo el repertorio de cocas clásicas u otras con diferentes grados de innovación: ¡coca de chicharrones con chocolate!

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3. Brunells

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Brunells
Brunells
Foto: Pastisseria Brunells

Brunells, una pastelería centenaria rejuvenecida con tanta técnica como corazón, continúa desafiando la tradición con creatividad y producto del bueno. Este año, la protagonista absoluta es una coca de brioche con limón, albahaca y aceite de oliva virgen extra de Olis Bargalló. Una propuesta de Miquel Chamorro, que ha sabido transformar los sabores mediterráneos en una delicia refrescante y elegante: fue galardonada como la Mejor Coca Creativa de 2024.

Chamorro no es nuevo en esto de triunfar con y como la coca: en 2022 ya ganó el premio a la Mejor Coca de Chocolate, también en Brunells. Ahora vuelve a brillar con una coca que huye del azúcar por el azúcar y apuesta por el equilibrio, la sutileza y un aroma que te transporta a un huerto en pleno verano. También está su fenomenal coca de chocolate, la mejor de su categoría en 2022, y las clásicas.

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4. Paul

  • Cafeterías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
Paul
Paul
Foto: Paul

París queda un poco más cerca de Barcelona gracias al aterrizaje de Paul, la histórica marca francesa (¡fundada en 1891!) que, tras centenares de locales por todo el mundo, se instala en nuestra ciudad con una doble apertura estratégica: en la Rambla de Catalunya, 29 y en la avenida Diagonal, 433. Para abastecerlos, han montado un obrador propio en la calle de Bailén donde elaboran a diario todo lo que llega a sus escaparates. Es una cadena, sí, pero con la calidad a gran escala digna de una de las gastronomías más orgullosas y relevantes del mundo.

Su colección de cocas de San Juan tiene tres variedades: azúcar y almendra, crema, y fruta deshidratada. Todas se basan en su clásico brioche francés adaptado a la tradición catalana. El hecho diferencial es la elaboración: no se congelan, sino que se preparan y se hornean a diario en el obrador para garantizar la máxima frescura. La masa fermenta lentamente durante 24 horas para mejorar su sabor y textura, utilizando solo ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes, y el resultado, a medio camino entre la golosina catalana y la finura francesa, vale mucho la pena. La producción será limitada y se podrán comprar en Barcelona los días 22 y 23 de junio.

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5. L'Atelier Barcelona

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
L'Atelier Barcelona
L'Atelier Barcelona
Foto: l'Atelier

L'Atelier Barcelona, la escuela y pastelería comandada por el chef Eric Ortuño, pone patas arriba el postre de la verbena con la Coca Deluxe de Chocolate. Esta creación, concebida como coca-pastel, envuelve un bizcocho húmedo de chocolate dentro de una ligera masa de croissant bicolor con chocolate. El resultado es una estructura crujiente muy compleja que esconde un corazón cremoso de avellana y caramelo salado. Una edición limitada a 50 unidades que convive con la otra gran novedad, la Coca Fraisier de brioche, crema de vainilla y fresas.

El obrador tiene un nutrido catálogo de clásicos propios y creativos de San Juan. La lista incluye la coca Tradició, un brioche estilo pandoro con frutas confitadas, y la de Llardons (chicharrones), hecha de hojaldre ultracrujiente con la silueta de un cerdito. No faltan la Brûlée, con brioche y doble crema de vainilla quemada –premio a la Mejor Coca Creativa en 2020–, la coca Reus, elaborada con su premiada masa de panettone de chocolate, avellanas y caramelo salado inyectado, ni la espectacular coca de Torrija con yema quemada. 

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6. Suca'l Rosselló

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Suca'l Rosselló
Suca'l Rosselló
Foto: Súcal

Equipada con un horno de leña restaurado, del año 1926, esta panadería ofrece un pan extraordinario: el secreto es un horno en el que la llama entra por un conducto al horno, está en contacto directo con el pan, no solo lo calienta. Y gana un sabor ahumado singular. Hacen panes de todo tipo, y el 90% del cereal es ecológico. También hacen pasteles y bollería con toques ingleses o incluso australianos, como el Lamington, bizcocho rebozado de chocolate y coco.

Suca'l, con la fuerte personalidad del pastelero de origen mexicano Tonatiuh Cortés detrás, tiene esa capacidad para mirar la tradición con respeto, pero sin miedo a jugar con ella. Para San Juan, el obrador presenta dos cocas que parten de los clásicos para encontrar pequeños matices propios. Por un lado, una coca de crema enriquecida con haba tonka, cerezas amarena confitadas y piñones; por el otro, la versión más tradicional, con fruta confitada y piñones, para aquellos que defienden que hay recetas que no hace falta reinventar. La sorpresa llega en forma de cheesecake. Las cocas estarán disponibles durante todos los fines de semana de junio y se podrán reservar para los días grandes de la verbena directamente en la tienda o a través de su página web. 

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7. Pastisseria Faixat

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
Pastisseria Faixat
Pastisseria Faixat
Foto: Albert Coscolin Marin

Faixat Pujadas es de aquellas pastelerías con historia que mantienen vivo el espíritu del barrio desde 1929. Actualmente, la tercera generación de la familia Faixat –con el maestro pastelero Enric Faixat al frente– mantiene intacto el oficio y la tradición de un local céntrico del Eixample que combina un obrador a la vista con una acogedora zona de cafetería y degustación.

En un momento donde la pastelería no para de innovar, Faixat destaca en la tradición: este año ha ganado el segundo premio a la Mejor Coca de Chicharrones de Cataluña. ¿Cuál es su receta? Hojaldre artesano súper crujiente –perfeccionado con técnicas de frío–, chicharrones de Girona con el punto justo de sal, piñones del Montseny y un toque de canela que marca la diferencia. Una auténtica locura de textura y melosidad que, según Enric Faixat, reivindica los clásicos: "La coca de chicharrones mezcla dulce y salado; si se hiciera ahora, sería la máxima innovación". Más allá de San Juan, a partir de Jueves Lardero la tienen disponible todos los fines de semana del año. Y, por supuesto, también tendrán las clásicas de fruta, de crema, y de fruta rellenas (con nata, trufa o crema).

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8. Hofmann

  • Cocina creativa
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Hofmann
Hofmann
Foto: Hofmann

La Pastisseria Hofmann, reconocida por su legado de excelencia y alta disciplina técnica, eleva la verbena de este año con una colección de cinco cocas artesanas de traca. El gran estandarte de la temporada es su obra de pistacho y cítricos, coronada con el prestigioso premio a la Mejor Coca Creativa 2026 por el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Una creación que une una masa y crema de pistacho con compota de naranja, yuzu y fruta de la pasión, rematada con gianduja crujiente y kumquats confitados.

Más allá de este monumento a la creatividad, el obrador de Hofmann despliega su maestría con cuatro variedades más diseñadas para emocionar. Los paladares más clásicos encontrarán su refugio en la coca de chicharrones de hojaldre con mantequilla y en las tradicionales de brioche de larga fermentación (con naranja confitada o con crema aromática). Como colofón, incorporan la coca de tiramisú, rellena de mascarpone, café y amaretto, toda una declaración de la mejor artesanía contemporánea.

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9. Morreig

  • Tiendas
  • Gràcia
Morreig
Morreig
Foto: Bubó

El panadero Matthieu Atzenhoffer y la pastelera Alba Ceamanos unen destrezas para que su clientela no tenga que elegir entre pastelería y helado. Y lo hacen todo de manera excelente. Tanto, que ganaron el premio a la Mejor Coca Tradicional de San Juan de 2025 con una versión inmejorable de la clásica coca de piñones, brioche y fruta confitada.

Hacen más sabores, por supuesto. Por ejemplo, de brioche con crema, fruta y piñones, también rellena de crema quemada o de brioche relleno de trufa de chocolate. Hay novedades sibaritas, como una coca de hojaldre hecha con mantequilla y con chicharrones y otra de brioche y chicharrones. Altísima calidad contrastada: las de brioche son de fermentación larga y masa madre, y todas, sin excepción, están coronadas con piñones del país.

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10. Ochiai

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Ochiai
Ochiai
Foto: Ochiai

Famosa por sus 'dorayakis', croissants premiados, bizcochos japoneses y panettones, Ochiai —la primera pastelería japonesa que abrió en Barcelona (¡en 1983!)— no se olvida de las festividades catalanas. Y piensa en la verbena con una coca sin sufrimiento animal que rompe moldes y mitos: masa de brioche vegano esponjosa, aromática y 100 % vegetal, coronada con una crema de coco sedosa y dados de mango fresco con virutas de coco. Una delicia moderna, inclusiva y estética, para que todo el mundo pueda celebrar San Juan con gusto y alegría. Se puede reservar en su web. Y si sois de los que queréis probar antes, podéis darle un bocado gratis in situ.

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