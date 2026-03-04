La alucinante historia del chef Michelin de Barcelona que desapareció al día siguiente de recibir su primera estrella

Es bien sabido que ganar una estrella Michelin comporta grandes beneficios para un restaurante, pero también servitudes: el reto, como decía el anuncio, de estar siempre perfecto. Quién sabe lo que pasó por la cabeza del chef Koichi Kuwabara justo antes de recibir la primera estrella Michelin por su trabajo al frente del restaurante Scapar de Barcelona: Jesús Vázquez pronunció su nombre el 25 de noviembre en Málaga para que subiera al escenario a recoger el galardón, pero Kuwabara había desaparecido.

Según explica el periodista Roger Ribó en la sección Foodie Culture del Mundo Deportivo, Kuwabara tuvo una discusión con el propietario del restaurante, Yukinobu Tone, pocas horas antes de la entrega de premios, para ver quién entraba en el evento (según Foodie Culture, solo podían acceder dos personas de parte de Scapar y eran tres: el chef, el propietario y el segundo de cocina).

Foto: Scapar Scapar

Pero Kuwabara no apareció ni la noche de la gala ni al día siguiente en Scapar. Desde entonces, el chef sigue en paradero desconocido –o más ajustado sería decir que su situación no ha trascendido a la prensa– y Scapar lleva cerrado desde hace casi tres meses. Es decir, que Scapar, uno de los mejores restaurantes japoneses de Barcelona, no ha gozado de la codiciada estrella ni un solo día. Hemos intentado ponernos en contacto por teléfono y mail con la propiedad del restaurante, sin ningún resultado.

¿Qué pasa con la estrella Michelin de Scapar? ¿La mantiene?

Pero sí que hemos podido hablar con Mónica Rius, directora de Comunicación y Marcas de Michelin España y Portugal. ¿Qué ocurre con la estrella de Scapar en este caso? Si, por ejemplo, Kuwabara regresara a Scapar y reabriera, "el restaurante mantendría la estrella este año y el trato sería exactamente el mismo que con el resto de las Michelin: una revisión anual para ver si mantiene la distinción de caras al 2027", explica Rius.

Foto: Scapar Scapar

Si Scapar reabriera en 2026 con un chef diferente, "haría falta que los inspectores lo revisaran y tomaran una decisión. Quizás recuperaría la estrella o no. Pero se tendría que valorar como una propuesta nueva", matiza la directora de comunicación de la Michelin, que añade que "jamás había visto algo similar. Pero la situación del chef y el restaurante la sabrán ellos, y no podemos transmitir nada al respecto, tan solo respetar su trance y ser coherentes", añade.

(Y si me permitís el chiste que todos tenéis en la punta de la lengua: ¡tiene su guasa que salga por patas el chef de un restaurante llamado Scapar!).

No te pierdas el Time Out Fest, ¡el mejor festival gastronómico de Barcelona, del 13 al 15 de marzo!