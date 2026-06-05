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La ciudad de España con más infieles está en Cataluña y no es Barcelona

Un estudio confirma que en verano más gente se adentra en 'conexiones discretas', y el top tres del Estado español está formado por localidades catalanas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Infidels
Foto: New Africa / Shutterstock | Infidels
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Cataluña ocupa el top tres de las ciudades del estado español con más infidelidades en verano, o en otras palabras, 'conexiones discretas'. Ashley Madison, la plataforma líder mundial en este tipo de vínculo particular, publica su ranking de 2026 de las ciudades españolas donde más crece la búsqueda de nuevas formas de conexión en verano.

El ranking, elaborado a partir del número de nuevas inscripciones registradas durante mayo de 2026 y calculado per cápita, dibuja un mapa con las localidades con más infidelidades.

La ciudad catalana con más infidelidades

Girona vuelve a liderar el ranking este año, seguida de Manresa y Barcelona. De esta manera, Cataluña se consolida como uno de los grandes epicentros del mapa en lo que respecta a la exploración de nuevas formas de amor y nuevos modelos de pareja. Granada y León completan un top cinco que demuestra un ascenso por parte de ciudades medianas.

Madrid también va fuerte: escala seis posiciones y recupera protagonismo en la clasificación, que refleja cómo el verano es un punto de inflexión emocional y social para muchas personas. Como dice el refrán: cuando llega el calor, los chicos se enamoran.

Ranking de las ciudades más infieles de España

  1. Girona

  2. Manresa

  3. Barcelona

  4. Granada

  5. León

  6. Madrid

  7. Valencia

  8. A Coruña

  9. Lugo

  10. Lleida

  11. Bilbao

  12. Burgos

  13. Tarragona

  14. Donostia-San Sebastián

  15. Zaragoza

  16. Reus

  17. Alicante

  18. Marbella

  19. Valladolid

  20. Alcobendas

Ninguno de los pueblos más bonitos de Cataluña aparece en la lista, pero te los dejamos por aquí: te recomendamos que los visites.

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