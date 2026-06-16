El espectáculo de drones para la clausura de la visita del papa León XVI a Barcelona ha dado la vuelta al mundo. En todo el planeta se han enviado elogios a Barcelona por la espectacularidad del show. Pero, ¿y si te digo que las palabras de elogio deberían ir hacia Girona? Pues resulta que la empresa encargada de dibujar un Gaudí en el cielo que miraba a la Sagrada Família con orgullo es Flock Drone Art, con sede en tierras gironinas, y esta semana se dirigirán a Portugal a superar un récord.

Este viernes 19 de junio por la noche, la empresa catalana intentará batir el máximo europeo del mayor número de drones volando de manera simultánea en un espectáculo de luz y arte aéreo. El intento tendrá lugar en Oporto, en el marco del festival internacional Air Invictus, donde la compañía desplegará más de 3.050 drones sincronizados.

Flock Drone Art Studio Espectáculo con drones

Si lo consiguen, Flock Drone Art se convertirá en la primera empresa catalana en obtener un récord de estas características y, además del espectáculo en Barcelona que ha hecho historia (aquí podéis encontrar una recopilación con los momentos más curiosos de la noche), cumplirán un hito que los colocará como referentes de este sector.

El Drone Show Festival (¡que es gratis!)

Para tener a Flock Drone Art en el radar, es interesante conocer su Drone Show Festival, que ya ha celebrado varias ediciones en ciudades como San Sebastián, Gijón y Lloret de Mar. Estos shows gratuitos también son animal friendly y aptos para la hipersensibilidad auditiva, porque juegan con los recursos visuales gracias a una tecnología innovadora. ¡Los podéis seguir en redes sociales y estar atentos al anuncio de la nueva fecha para apuntárosla en el calendario!

Si te gustan los drones, no te puedes perder este espectáculo que recrea las escenas más memorables de Harry Potter (con drones, claro) y con una banda sonora en directo.