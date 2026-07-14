La famosa marca de cosmética coreana MiiN hace rebajas de hasta el 70% en una de sus tiendas

Las 100 primeras personas en llegar se llevarán un regalo y se sortearán 100 euros para gastar en sus productos

La cosmética coreana es un must para todos los aficionados al cuidado de la piel, y las tiendas MiiN Cosmetics son un referente en Cataluña. Para celebrar que la tienda de Sitges cumple un año, la marca ofrecerá descuentos de hasta el 70% en sus productos y otras sorpresas que te explicamos a continuación.

Estas grandes rebajas serán el día 18 de julio, de 11 a 21 h, en el local de Sitges, situado en la calle de Sant Francesc, 39 (a solo tres minutos a pie desde la estación de tren y, si quieres aprovechar el día, a cinco minutos de la playa).

¿Qué podrás encontrar en este día de rebajas?



Además de los grandes descuentos, tal como ya hicieron en el último outlet efímero de Barcelona, las 100 primeras personas en llegar se llevarán un regalo gratis. También habrá una ruleta con la que se podrán conseguir productos gratis, y se sortearán 100 euros para gastar en las tiendas de MiiN Cosmetics.

Te recomendamos que vayas temprano, ya que es probable que haya cola desde primera hora de la mañana; de hecho, eso es exactamente lo que pasó en Barcelona durante los dos días que ofrecieron descuentos similares.

Esta famosa marca, que acumula más de 80 marcas y la suya propia, es una de las pioneras en Europa a la hora de importar productos de Corea del Sur a todo el continente. Así pues, si no puedes ir a las grandes rebajas del 18 de julio en Sitges, te recomendamos que le eches un vistazo igualmente. En Barcelona, por ejemplo, los encontrarás en varios puntos de la ciudad: desde Sant Andreu hasta les Corts.

Barcelona está llena de tiendas que no te puedes perder; aquí te recomendamos las mejores.