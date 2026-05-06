La Font del Gat y el Bar Mundial celebran 100 años con una arrozada popular y una ruta de vermut

Si no sabes qué hacer en Barcelona el 9 de mayo, tienes una cita para celebrar los cien años de dos espacios gastronómicos que la ciudad estima: la Font del Gat y el bar Mundial. El evento, bautizado como Fontada Mundial, estará lleno de actividades que reivindican la esencia de la ciudad (a continuación te las explicamos todas).

La jornada comenzará a las 12 h en el bar Mundial (en la plaza de Sant Agustí Vell, 1), desde donde arrancará una caminata popular. La ruta pasará por otros espacios con historia que, como los dos homenajeados, también gestiona el Grupo Confitería, como el Bar Muy Buenas y La Confitería, donde se puede aprovechar para tomar un buen vermut. Para que el camino no se haga largo, todo el recorrido estará acompañado de música en directo y rumba.

Foto: Grupo Confitería Bar Mundial

Así será la gran arrozada popular

El final de fiesta será en la Font del Gat, en Montjuïc, donde habrá una gran arrozada popular (el ticket cuesta 20 euros) y una exhibición de castellers. La celebración se alargará durante toda la tarde con más música y sesiones de DJ para recuperar la tradición de las 'fontades', cuando los barceloneses y barcelonesas se reunían en la montaña para comer y pasar el día juntos al aire libre.

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