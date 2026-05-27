La marca de ropa de baño INALBIS aterriza en Barcelona con una 'pop-up' de venta de archivo y la nueva colección de verano

Como no tienen tienda física en la ciudad, es la oportunidad ideal para conocer el género y, de paso, dejarte llevar por su fiesta

La cuenta atrás para el verano ya ha comenzado y la marca de moda INALBIS ha preparado una jornada de moda ideal para renovar la ropa de baño antes de que suban las temperaturas (o, mejor dicho, antes de que suban todavía más). También es una oportunidad de conocer el género, ya que no tienen tienda física en Barcelona.

Este jueves 28 de mayo, la firma aterriza en la ciudad con una Pop-up exclusiva en Trent (calle de Lluís el Piadós, 5), en el Born. En este barrio también puedes encontrar la tienda 'vintage' donde compran Rosalía y Bad Gyal, que te asesora gratis para crear tu total look.

A partir de las 11 h, las puertas del local se abrirán para dar paso a la Sample Sale, donde se venderán prototipos, muestras de colección y excedentes de stock con grandes descuentos. Además, los amantes de la moda que vayan a Trent podrán adelantarse a la temporada de verano y descubrir la nueva colección.

Moda… y fiesta

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A partir de las 18 h, el espacio se transformará en un tardeo. La música correrá a cargo del DJ set de Pablo Anyway, mientras que la propuesta gastronómica estará bajo el mando de Jil Zander, y no faltarán la cerveza y el vermut.

Para estar al día de los lugares favoritos de las modernas de Barcelona, esta es nuestra lista de las mejores tiendas vintage de la ciudad.