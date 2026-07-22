La nueva entrada del Palau de la Música por Via Laietana tendrá un espacio inmersivo con las voces del Orfeó Català

El Palau de la Música Catalana inaugurará esta tarde la nueva puerta del Palau, que dará acceso al edificio modernista desde la Via Laietana. El espacio tendrá más de 350 metros cuadrados, y una nueva tienda que apuesta por el talento local y la artesanía. Además, habrá un punto de información con una nueva ubicación, y un espacio inmersivo con la tecnología más puntera.

La nueva puerta del Palau es uno de los proyectos estratégicos más relevantes del edificio modernista, ya que el incremento en los últimos años de la programación musical, de los visitantes y de las actividades que se llevan a cabo ha requerido la apertura de un nuevo espacio que dé respuesta a las necesidades actuales.

¿Cómo será la nueva puerta del Palau de la Música?

Para hacerlo posible, el Palau ha alquilado y adaptado dos locales situados en los bajos del número 54 de la Via Laietana, que suman una superficie conjunta de 354,53 metros cuadrados. El espacio tiene dos accesos: uno desde la propia Via Laietana y otro desde la calle del Palau de la Música, que da directamente frente a la terraza creada hace casi veinte años con el derribo de la iglesia de Sant Francesc de Paula. Este recorrido interior, que transcurre paralelo a la calle de Ramon Mas, permite que haya una circulación más natural del público.

El espacio está concebido como un recorrido temático que va introduciendo al visitante en la historia y la esencia del Palau. Mediante recursos audiovisuales, cajones interactivos y reproducciones de elementos arquitectónicos originales, los visitantes podrán descubrir los principales episodios de la historia del Orfeó Català y del edificio de Domènech i Montaner, la riqueza de su patrimonio arquitectónico y musical, todo mientras transitan de la calle al edificio.

Palau de la Música Catalana Nuevo Palau de la Música (Render)

La nueva puerta del Palau será también el nuevo espacio de la Botiga del Palau. Diseñada conjuntamente con Laie (que este verano organiza un festival con sorteos de entradas a la Sagrada Família, entre otros), se integra en la nueva entrada. Esta tienda ofrecerá una selección de productos exclusivos inspirados en los elementos más representativos del edificio, con una gran presencia de la producción local.

Palau de la Música Catalana Nuevo Palau de la Música (Render)

Finalmente, la nueva puerta también integrará un espacio inmersivo que ha creado Tiler Gab, con una experiencia sonora protagonizada por las voces del Orfeó Català. Esta experiencia se añadirá al recorrido de las visitas guiadas actuales del edificio, representando su punto culminante. La sala, que se abrirá en el mes de noviembre, está pensada como un espacio de escucha, dotado de un sistema de sonido Dolby Atmos y de una iluminación que responde en tiempo real a la música. En el momento de la inauguración, se podrá escuchar al coro interpretando El Cor Infinit, obra del compositor Marc Timon como primera creación realizada especialmente para este nuevo espacio inmersivo, la primera de las que se ofrecerán en un futuro.

La evolución del Palau

A lo largo de su historia, el Palau de la Música Catalana ha ido actualizándose. Entre el año 1982 y el 2004 se llevó a cabo el proyecto Illa del Palau, dirigido por Óscar Tusquets, que conllevó el derribo de la iglesia de Sant Francesc de Paula para dar paso a la construcción de la nueva fachada, la terraza y el edificio del Petit Palau.

Palau de la Música Catalana Nuevo Palau de la Música (Render)

En el año 2021 se inauguró el Espai Palau, en la calle Ortigosa número 10, un edificio también modernista del año 1910 que se convirtió en el nuevo centro de ensayo del Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau, sede de la Escola Coral del Orfeó Català y de los coros de Palau Vincles. Y ahora, las innovaciones del espacio se adaptan a las necesidades actuales, con espacios inmersivos con la mejor tecnología, como este otro espacio de Barcelona, que adapta los velatorios de los difuntos con un espacio inmersivo.

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