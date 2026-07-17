Entradas gratis para la Sagrada Familia, La Pedrera y otros: así es como las puedes conseguir con el Laie Fest

Del 1 de julio al 1 de septiembre, puedes participar en sorteos que incluyen visitas por todo el Estado español, incluso a la Alhambra de Granada

El Festival Laie Fest –ya conocéis sus librerías y tiendas de Barcelona- organiza un festival de cultura de l’1 de julio al 1 de septiembre, con experiencias exclusivas, arte y libros en algunos de los espacios culturales más emblemáticos del país. El acceso a todas las actividades es gratuito mediante inscripción previa y sorteo: desde La Pedrera hasta la Alhambra de Granada. A continuación te explicamos todo lo que tienes que saber.

Las propuestas del Laie Fest incluyen La Pedrera, la Sagrada Familia, el Recinto Modernista de Sant Pau, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu Picasso Barcelona, CosmoCaixa, CaixaForum Barcelona, CaixaForum Madrid, CaixaForum Sevilla, CaixaForum València, CaixaForum Zaragoza, la Alhambra y el Generalife y Fundación MAPFRE Madrid.

Foto: La Pedrera La Pedrera

Lecturas temáticas

Aparte de las experiencias, el Laie Fest también ofrece una selección de recomendaciones de lectura para el verano. A lo largo del festival se presentarán diversas propuestas temáticas, como Historias que pasan en verano: relatos de descubrimientos, encuentros y momentos que solo suceden en esta época del año, y Destinos en papel: una invitación a viajar a través de los libros y descubrir nuevos paisajes y culturas sin salir de casa.

Para ver todos los sorteos y conseguir entradas, y consultar todo el resto de propuestas del Laie Fest, puedes echar un vistazo a este enlace.

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