La Porca vuelve a sus orígenes con un local de bocadillos de cerdo asado en el Time Out Market Barcelona

Los pioneros del bocadillo gourmet en Barcelona se centran en el mejor porcino cortado al momento y el pan de coca artesanal de primera calidad

La Porca, pioneros del bocadillo gourmet cocinado en Barcelona, desembarca en el Time Out Market Barcelona. Después de una etapa muy centrada en las hamburguesas, el restaurante barcelonés –que fundó Rubén León con su madre Carmen, excelente cocinera, en 2016– vuelve así a su esencia fundacional de restaurante centrado en el bocadillo de cocina. Su particular manera de tratar la comida callejera, poniendo en un contexto catalán y local el sándwich de barbacoa de Estados Unidos, los convirtió en un favorito local imprescindible en Barcelona, sin duda uno de los mejores restaurantes de bocadillos de nuestra ciudad.

El corazón del concepto y el gran protagonista de la parada es el cerdo asado, elaborado a partir de piezas seleccionadas como el cerdo Ral d'Avinyó. La carne se somete a una cocción lenta a baja temperatura para conseguir una melosidad extrema que contrasta con el punto crujiente de la piel. El gran valor añadido del nuevo espacio de La Porca es la experiencia del ensamblaje visible: cada pieza se corta a cuchillo ante el cliente y se prepara al momento para garantizar la máxima frescura.

Foto: Time Out Market. La Porca, buen cerdo catalán asado largo y cortado al momento

La sostenibilidad del bocadillo también depende del pan, y aquí se ha optado por rebanadas de pan de coca artesanal, ligeramente tostadas y perfectas para aguantar la suculencia de la carne y las salsas de la casa, todas de receta y elaboración propia. La carta, compacta y diseñada para una decisión rápida, se estructura alrededor de cuatro versiones de cerdo asado, una de pastrami y una opción vegetal.

Foto: Time Out Market. La Porca del Time Out Market tiene como valor añadido la cocina abierta de bocadillo gourmet

Entre las combinaciones destacan el homónimo La Porca –con romesco, miel, cebolla marinada y rúcula– o el Poble-sec, que rinde homenaje al barrio de origen, combinando la carne con escalivada, queso curado y romesco. Para quienes busquen una comida menos carnívora, el Diagonal aporta el toque del jamón cocido Ral d'Avinyó con tomate, queso curado y berenjena asada, mientras que la propuesta Horta, vegetariana, es un equilibrio sabroso de escalivada con romesco, crema de gorgonzola, salsa verde y rúcula.

La carta se completa con entrantes como la ensaladilla de estilo murciano sobre panecillo crujiente o postres de bocadillo de Nutella con AOVE y sal Maldon para los golosos selectos, todo bajo un modelo operativo diseñado para ofrecer un servicio rápido y satisfactorio.

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