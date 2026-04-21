Los mejores restaurantes de Barcelona de la A a la Z: el abecedario gastronómico de Time Out

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Aquí puedes encontrar 26 locales que te encantarán y, si te quedas con hambre, puedes conseguir la Guía de los mejores Bares y Restaurantes de Time Out para conocer un total de 500
Por Sant Jordi podemos encontrar todo tipo de libros, y a menudo olvidamos uno de los más elementales: el diccionario. Para poner en valor esta herramienta, hemos elaborado una lista de la A a la Z con restaurantes de Barcelona que aparecen en la Guía de Bares y Restaurantes de Time Out, donde recomendamos los 500 mejores locales de la ciudad ordenados por distritos. Si no sabes qué libro regalar en esta diada, debes saber que puedes conseguir la guía gastronómica en las librerías de la ciudad.
Nació a medio camino entre la informalidad del Ten’s y la alta cocina del ABaC, pero el Angle - del chef Jordi Cruz en el Hotel Cram - ha hecho camino solo y ya casi está a la altura del tres estrellas de la avenida del Tibidabo. Por propuesta, porque desde la pandemia solo ofrece menú degustación, y porque la guía Michelin lo ha premiado con dos estrellas.
Dirección: Aragó, 214 (Eixample)
Teléfono: 93 216 77 77
Metro: Universitat (L1 y L2)
Precio: €€€€
La Montferry continúa siendo uno de los templos de los bocadillos en Barcelona, un lugar donde la calidad y la generosidad de las raciones le han valido el calificativo de "desayunos de tenedor". Cada mañana, los habituales y los curiosos pueden disfrutar de propuestas sorprendentes, desde el bocadillo de mortadela hasta el de butifarra esparracada con dados de berenjena.
Dirección: Passatge de Serra i Arola, 13 (Sants)
Teléfono: 931 62 96 36
Metro: Plaça del Centre (L3)
Precio: €
Con la intención de “acercar el cielo a la tierra”, las fundadoras de este espacio recorrieron diversos monasterios de España para rescatar recetas y técnicas antiguas que han perdurado desde la edad media. Hoy en día, continúan adquiriendo dulces elaborados por monjes y monjas que mantienen viva una tradición centenaria.
Dirección: Palla, 8 (Ciutat Vella)
Teléfono: 93 302 69 93
Metro: Liceu (L3)
Precio: €
La filosofía de la tapa impregna el alma del Dos Palillos, donde el chef Albert Raurich lidera una experiencia culinaria única que le ha valido una estrella Michelin. La fusión entre la cocina española y la oriental es su distintivo, representada por los palillos como herramienta común para degustar una amplia gama de sabores.
Dirección: Elisabets, 9 (Ciutat Vella)
Teléfono: 93 304 05 13
Metro: Catalunya (L1 y L3)
Precio: €€€€
Los gemelos Torres han abierto Eldelmar en el Port Olímpic, con una vista espectacular al Mediterráneo y capacidad para 150 personas. Aquí obvian los menús degustación para ir a la esencia de la cocina mediterránea con su toque, ofreciendo platos extraordinarios como el arroz de marisco a la llauna.
Dirección: Port Olímpic, Moll de Gregal, local 3
Teléfono: 93 707 80 98
Metro: Bogatell (L4)
Precio: €€€€
Fame, de Estrella Justo, está dedicada en exclusiva a la empanada gallega y reivindica este clásico del norte como cocina popular de alta calidad. Las piezas tienen costra crujiente, corazón suculento y rellenos de bonito, bacalao con pasas o incluso calçots según la estación.
Dirección: Sant Lluís, 105 (Gràcia)
Teléfono: 93 536 71 18
Metro: Joanic (L4)
Precio: €
Su filosofía combina tradición e innovación, poniendo especial cuidado en los productos para que cada ingrediente brille por sí mismo bajo la dirección de Josep Armenteros. La carta ofrece platos que son auténticos iconos, como los canelones con crema de trufa o los macarrones del Cardenal.
Dirección: Nau Santa Maria, 5 (Les Corts)
Teléfono: 93 429 10 17
Metro: Maria Cristina (L3)
Precio: €€€€
Hammer es un restaurante que reivindica la cocina sichuanesa con orgullo, dejando atrás la época en que la cocina china se suavizaba para los paladares barceloneses. La carta incluye clásicos como el mapo tofu con salsa ardiente o el pollo "mala" con chiles secos y pasta de judía.
Dirección: Paral·lel, 99 (Poble-sec)
Teléfono: 93 348 35 74
Metro: Poble-sec (L3)
Precio: €€
Hace honor a su nombre: este es un restaurante joven y multicultural donde los socios se conocieron trabajando en Caelis. De la interacción de tres italianos y un sumiller ecuatoriano sale una cocina reflexiva y meditada, pero con un punto de creación fresco y sin complejos.
Dirección: Bailèn, 104 (Dreta de l'Eixample)
Metro: Girona (L4) o Verdaguer (L4, L5)
Precio: €€€
Este templo de la tapa popular logra que tanto vecinos como turistas queden maravillados por el arte del bocado pequeño en una barra de aires modernistas. Son imprescindibles sus croquetas de rape y gambas o el vermut de la casa, que se sirve con sifón y un ingrediente secreto.
Dirección: Ginebra, 13 (Barceloneta)
Teléfono: 93 319 91 64
Metro: Barceloneta (L4)
Precio: €
Ofrecen una carta muy centrada en ingredientes de mar y un menú degustación con platos como la caballa con umeboshi o la gamba panang. El ambiente es cálido e íntimo, y el proyecto de Enric Buendía ganó su primera estrella Michelin en 2025.
Dirección: Rosselló, 197 (Eixample)
Teléfono: 93 181 35 70
Metro: Diagonal (L3 y L5)
Precio: €€€
Este restaurante popular no ha salido de la propiedad de la familia Solé desde el año 1944 y es el lugar donde se inventó la bomba de la Barceloneta. Aquí compartes mesa con desconocidos para probar garbanzos con calamares o capipota en un ambiente de taberna auténtica.
Dirección: Baluard, 56 (Barceloneta)
Teléfono: 93 221 40 61
Metro: Barceloneta (L4)
Precio: €
El local es un homenaje a la ciencia ficción y al genio del cómic, con una estética que recuerda a Blade Runner: neones y televisores-ojo. Ofrece coctelería propia y una oferta cultural vibrante que incluye desde burlesque hasta exposiciones de arte.
Dirección: Valldonzella, 40 (Raval)
Metro: Universitat (L1, L2)
Precio: €
Son una potencia a la hora del desayuno, donde sus tortillas tienen club de fans, y para comer con platillos como la merluza a la romana. El producto vegetal es ecológico y el ambiente es cercano en este delicioso restaurante en miniatura.
Dirección: Diputació, 321 (Dreta de l'Eixample)
Teléfono: 93 528 76 76
Metro: Girona (L4)
Precio: €€
Aquí elaboran los fideos de manera artesanal cada día y puedes elegir entre siete tipos de lamian según el grosor. Es una opción magnífica y muy económica para disfrutar de una buena sopa china con caldos de muchas horas de cocción.
Dirección: Fabra i Puig, 102 (Nou Barris)
Metro: Fabra i Puig (L1)
Precio: €
Abierto en 1836, es uno de los restaurantes más emblemáticos donde se cocina tradición pura, desde arroces hasta platos de cuchara. Son míticos sus canelones trufados y su pijama, un postre que ellos mismos inventaron.
Dirección: Pg. d’Isabel II, 14 (Ciutat Vella)
Teléfono: 93 319 30 33
Metro: Barceloneta (L4)
Precio: €€€
Centrado en la cocina toscana, este local pequeño ofrece una carta excelente que recoge la esencia de la región con pasta artesana. Los vinos cambian semanalmente y su tiramisú es absolutamente imprescindible.
Dirección: Sabateret, 4 (Born)
Teléfono: 93 755 77 93
Metro: Jaume I (L4)
Precio: €€
El secreto del éxito son los caldos que cuecen durante diez horas y los fideos de producción artesana que mantienen una elasticidad perfecta. Ofrecen las recetas clásicas de soja o miso y opciones frías como el tsukemen.
Dirección: Girona, 164 (Eixample)
Teléfono: 93 002 84 41
Metro: Verdaguer (L4)
Precio: €
Tres excompañeros de Gresca han creado este bar donde mandan el yakitori y la casquería con vinos de mínima intervención. La clave para entrar es una luz roja en la puerta, ya que no hay letrero en la fachada.
Dirección: Casanova, 134 (Eixample)
Teléfono: 93 714 73 93
Metro: Hospital Clínic (L5)
Precio: €€
Ubicado en el Maremagnum, reúne la mejor escena gastronómica de la ciudad bajo un mismo techo con 10 cocinas de alto nivel. El mercado cuenta también con una terraza con vistas espectaculares y una agenda de eventos culturales.
Dirección: Maremagnum, Moll d'Espanya, 5
Metro: Drassanes (L3) o Barceloneta (L4)
Precio: €€
El chef Víctor Pardo practica una cocina catalana con dosis de talento donde conviven la esqueixada de bacalao con propuestas personales. Es el proyecto en Barcelona de uno de los cocineros más prometedores de su generación.
Dirección: Berlín, 19 (Les Corts)
Teléfono: 659 28 23 26
Metro: Plaça del Centre (L3)
Precio: €€€
Aquí tienes la traducción al castellano, manteniendo la coherencia con los textos anteriores y respetando la información proporcionada:
Este establecimiento de barrio ofrece tapas clásicas de calidad y una parrilla vasca impecable para carnes y pescados. También funciona como tienda gourmet donde puedes comprar mieles, conservas y embutidos ibéricos.
Dirección: Pg. de Verdum, 9 (Nou Barris)
Teléfono: 93 105 81 35
Metro: Llucmajor (L4)
Precio: €€
Cocinan con el cilindro y la "caja china", técnicas que ahúman las carnes hasta conseguir texturas increíbles como la de su panceta agridulce. Este restaurante peruano nacido en el Poblenou es totalmente atípico y sorprendente.
Dirección: Bilbao, 24-28 (Poblenou)
Teléfono: 697 84 78 21
Metro: Poblenou (L4)
Precio: €€
Los gemelos Stefano y Max Colombo han convertido el local en un lugar icónico para disfrutar de la cocina veneciana auténtica. El rey de la casa es el hígado a la veneciana con polenta, servido en un ambiente vintage irresistible.
Dirección: Pg. de l’Exposició, 85 (Poble-sec)
Teléfono: 93 553 51 40
Metro: Poble Sec (L3)
Precio: €€€
El grupo Sagardi y el chef Hideki Matsuhisa unen fuerzas en esta majestuosa taberna japonesa. El espacio destaca por su robata (parrilla japonesa), donde se fusionan el producto mediterráneo y la técnica nipona en platos como el rodaballo con yuzu o las cocochas con kombu. También ofrecen una selección excepcional de sakes y catas de sushi y sashimi de primer nivel.
Dirección: Av. de Francesc Cambó, 23 (Ciutat Vella)
Teléfono: 93 310 18 18
Metro: Jaume I (L4)
Precio: €€€
Destaca por una monumental parrilla de carbón y leña para asar carnes a la estaca, una técnica poco común en la ciudad. También ofrecen recetas de cuchara como unos callos y capipota de buey realmente brutales.
Dirección: Diputació, 465 (Eixample)
Teléfono: 93 444 98 22
Metro: Monumental (L2)
Precio: €€€
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