La Mercè 2026 ha añadido un gran nombre a la programación musical de la fiesta mayor: Love of Lesbian. En el concierto, que será la noche del sábado 26 de septiembre en la playa del Bogatell, la banda liderada por Santi Balmes subirá a presentar los temas de su último trabajo, Ejército de Salvación. El mismo día y en el mismo escenario, también se podrán ver grupos como La Pegatina, Allèrgiques al Pol·len y Svetlana.

La actuación del grupo de Sant Vicenç dels Horts es uno de los platos fuertes de una edición que desplegará 109 conciertos gratuitos repartidos en 16 escenarios de la ciudad, como la Avenida Maria Cristina, el Teatre Grec, la Antiga Fàbrica Estrella Damm o los Jardins del Doctor Pla i Armengol.

Foto: Cruïlla XXS Love of Lesbian

Además, la fiesta mayor de este año pone el foco en la investigación artística y el talento local. Por ello, en la ciudad se podrán ver cinco producciones propias como La Barcelona Flamenca, la colaboración entre Vozes y Marco Mezquida o el proyecto de Carola Ortiz. En la misma línea, el Festival BAM despliega 39 conciertos que apuestan por las propuestas más innovadoras de la escena nacional e internacional, como Sandra Montfort.

Cuatro días llenos de música

Aparte de esta última incorporación, el menú musical de la fiesta mayor también cuenta con una lista de artistas de referencia como Els Catarres, Maria Jaume, Els Amics de les Arts, Nacho Vegas, Maika Makovski, Miki Núñez o Sexenni, del 23 al 27 de septiembre. Para consultar todo el programa musical con fechas y ubicaciones, echa un vistazo a este artículo.

Aparte de música, la fiesta mayor estará llena de actividades culturales y populares. Para representar la fiesta, Cinta Vidal ha realizado un cartel donde ilustra los rincones más emblemáticos de Barcelona, y si vas a uno de estos tres lugares, te puedes llevar un póster gratis.

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