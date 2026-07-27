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Todos los conciertos gratuitos de La Mercè 2026: La Pegatina, Sandra Monfort, Svetlana y Els Catarres, entre muchos otros

Del 23 al 27 de septiembre, 16 escenarios de Barcelona acogerán actuaciones musicales, incluyendo producciones propias, concebidas expresamente para la Fiesta Mayor

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Svetlana
Foto promocional | Svetlana
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Tras descubrir el laberíntico cartel de La Mercè 2026 y saber quiénes serán los pregoneros de la fiesta, ya conocemos las actuaciones musicales de esta edición, que se celebra del 23 al 27 de septiembre. En total, hay 109 conciertos en dieciséis escenarios por toda la ciudad, con estilos musicales de todo tipo: desde la prestigiosa Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya hasta el pop más descarado de Svetlana, y propuestas más festivas como La Pegatina y Els Catarres. Este año, además, hay cinco producciones exclusivas que se han creado expresamente para la fiesta mayor de Barcelona. A continuación, todos los detalles y la lista completa con los conciertos, las ubicaciones y los horarios.

Aparte de grandes nombres, la programación también apuesta por el talento local y la tradición. La iniciativa Música Mercè, bajo la dirección artística de Gisela Sais, propone conciertos para reivindicar la rumba catalana de Sabor de Gràcia, el flamenco de María Terremoto y La Barcelona Flamenca, la canción de autor de Luísa Sobral y Nacho Vegas, el rock latinoamericano de Aterciopelados y la psicodelia de Arp Frique, entre otros. Esta propuesta busca conectar la tradición popular con la experimentación.

La Pegatina
Foto: Barcelona CulturaLa Pegatina

Las cinco producciones propias de La Mercè 2026 son La Barcelona Flamenca, el diálogo musical entre Ana Rossi y Joana Queiroz, el concierto sinfónico de Vozes con Marco Mezquida, la propuesta de Carola Ortiz en la plaza de Sant Jaume y el estreno de Poder de protesta, la nueva performance flamenca de Marco de Ana.

Además, el BAM (Barcelona Acció Musical) estrena comisarias, Aina Pociello y Marta Mei, y se reafirma como el radar de la escena nacional e internacional más inquieta y disidente. El festival despliega 39 conciertos que convierten Barcelona: del hip-hop con bases electrónicas de Uzi Freyja al rock de The Slates; de la canción de Sandra Monfort a los estrenos de Brama, KIW & Mourad Belouadi y Sandré... y más. En el marco del BAM, destaca Acció Cultura Viva, un proyecto musical basado en la Economía Social y Solidaria que este año celebra una década de vida. Esta iniciativa funciona colaborando con entidades y colectivos vecinales para organizar el festival.

Al·lèrgiques al Pol·len
Foto: Els Vespres de la UBAl·lèrgiques al Pol·len

Como ciudad invitada a la Fiesta Mayor, Shanghai tendrá presencia en los conciertos de La Mercè. El Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, el Shanghai Restoration Project y la Shanghai Chinese Orchestra se podrán ver gratis y en directo durante las fiestas.

Y por supuesto, no podían faltar grandes conciertos en escenarios emblemáticos como el de la Avenida de Maria Cristina, con Els Amics de les Arts, Maria Jaume o Leire Martínez, o en la Playa del Bogatell con Al·lèrgiques al Pol·len (donde también se celebrará el Piromusical este 2026). A continuación, la programación completa.

Miércoles 23 de septiembre

Teatre Grec

  • 21.30 h – Pol Batlle
  • 23.30 h – Luísa Sobral

Avenida de la Catedral

  • 22 h – Sabor de Gràcia
  • 0 h – Arp Frique & The Perpetual Singers

Jardines del Doctor Pla i Armengol

  • 21 h – Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble
  • 23 h – Shanghai Restoration Project

Plaza Catalunya (BAM)

  • 19 h – Concurs Sona9
  • 22.30 h – Bia Ferreira
  • 0 h – Brama
  • 1.30 h – Imarhan

Rambla del Raval (BAM - Portugal Alive)

  • 21.30 h – Humana Taranja
  • 23 h – Sunflowers
  • 0.30 h – Maria Reis

Moll de la Fusta (BAM)

  • 22.30 h – KIW & Mourad Belouadi
  • 0 h – La 126
  • 1.30 h – Juventude

Jueves 24 de septiembre

Avenida de la Catedral

  • 21 h – María Terremoto
  • 22.15 h – La Barcelona Flamenca

Jardines del Doctor Pla i Armengol

  • 12 h – ESMUC
  • 19 h – Xamfrà

Sede del Distrito de Nou Barris

  • 20.45 h – Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu

Viernes 25 de septiembre

Teatre Grec

  • 21.30 h – Nacho Vegas
  • 23.30 h – La Paloma

Avenida de la Catedral

  • 23 h – Shanghai Chinese Orchestra

Jardines del Doctor Pla i Armengol

  • 21 h – Fuensanta
  • 23 h – Marina y su Melao

Sede del Distrito de Nou Barris

  • 20.45 h – Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

Passeig dels Tillers

  • 22.30 h – Azucarillo Kings

Avenida de Maria Cristina (RAC105)

  • 20.30 h – Maria Jaume
  • 21.30 h – Markos
  • 22 h – Els Amics de les Arts
  • 23.45 h – Els Catarres
  • 1.30 h – Teràpia de Shock

Playa del Bogatell (ELS40)

  • 19.30 h – Aina Machuca
  • 19.55 h – Enol
  • 20.30 h – Sexenni
  • 22 h – Miki Núñez
  • 1.15 h – Buhos

Plaza Catalunya (BAM)

  • 22.30 h – Daoud
  • 0 h – The Slates
  • 1.30 h – Sandré

Rambla del Raval (BAM)

  • 21.30 h – Restinga
  • 23 h – Uzi Freyja
  • 0.30 h – Queer Falafel x Mad Monkey

Moll de la Fusta (BAM)

  • 22.30 h – Les Testarudes
  • 0 h – Isla Kume
  • 1.30 h – Islandman

Sábado 26 de septiembre

Teatre Grec

  • 21.30 h – Ana Rossi + Joana Queiroz
  • 23.30 h – Def Mama Def

Avenida de la Catedral

  • 22 h – Aterciopelados
  • 0 h – Maika Makovski

Jardines del Doctor Pla i Armengol

  • 12 h – Jam Nation
  • 21.30 h – Marc Vilajuana
  • 23 h – El Extintor + LaTorre (Desacoples)

Sede del Distrito de Nou Barris

  • 12 h – Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris
  • 20.45 h – Banda Municipal de Barcelona

Passeig dels Tillers

  • 12.30 h – Marco de Ana
  • 22.30 h – Sorvina

Avenida de Maria Cristina (Europa FM)

  • 21 h – Ivan Herzog
  • 21.45 h – Banda Neón
  • 23 h – Paula Koops
  • 0.15 h – Artista sorpresa
  • 1.15 h – Leire Martínez

Playa del Bogatell (Estrella Damm)

  • 20 h – Al·lèrgiques al Pol·len
  • 21.30 h – La Pegatina
  • 23 h – Grupo pendiente de anunciar
  • 1.30 h – Svetlana

Plaza Catalunya (BAM)

  • 22.30 h – Minibús Intergalàctic
  • 0 h – Ypnosi
  • 1.30 h – Sandra Monfort

Rambla del Raval (BAM)

  • 21.30 h – I AM ROZE
  • 23 h – TĀRA
  • 0.30 h – TootArd

Moll de la Fusta (BAM)

  • 22.30 h – Gala i Ovidio
  • 0 h – Poncelam
  • 1.30 h – La Valentina

Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM)

  • 13.15 h – Carmen Aciar
  • 14.15 h – Angela Blackburn
  • 16.30 h – Jovedry
  • 17.40 h – Admire
  • 18.50 h – Cristina Len
  • 20.15 h – Bofirax

Domingo 27 de septiembre

Jardines del Doctor Pla i Armengol

  • 12 h – Liceu Blam Collective (Conservatori del Liceu)

Sede del Distrito de Nou Barris

  • 19 h – Marco Mezquida + Vozes

Passeig dels Tillers

  • 13 h – Tumbakin
  • 19.30 h – Giulia Valle

Plaza de Sant Jaume

  • 19 h – Carola Ortiz (Havaneres i sons de mar)

Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM)

  • 13.15 h – Arar
  • 14.15 h – Mala Freixura
  • 16.30 h – AL-V
  • 17.40 h – Asra3
  • 18.50 h – MERCÈ
  • 20.15 h – Maig

Para estar al día de los mejores conciertos gratuitos de Barcelona, no te puedes perder nuestra lista. 

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