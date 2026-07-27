Todos los conciertos gratuitos de La Mercè 2026: La Pegatina, Sandra Monfort, Svetlana y Els Catarres, entre muchos otros

Tras descubrir el laberíntico cartel de La Mercè 2026 y saber quiénes serán los pregoneros de la fiesta, ya conocemos las actuaciones musicales de esta edición, que se celebra del 23 al 27 de septiembre. En total, hay 109 conciertos en dieciséis escenarios por toda la ciudad, con estilos musicales de todo tipo: desde la prestigiosa Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya hasta el pop más descarado de Svetlana, y propuestas más festivas como La Pegatina y Els Catarres. Este año, además, hay cinco producciones exclusivas que se han creado expresamente para la fiesta mayor de Barcelona. A continuación, todos los detalles y la lista completa con los conciertos, las ubicaciones y los horarios.

Aparte de grandes nombres, la programación también apuesta por el talento local y la tradición. La iniciativa Música Mercè, bajo la dirección artística de Gisela Sais, propone conciertos para reivindicar la rumba catalana de Sabor de Gràcia, el flamenco de María Terremoto y La Barcelona Flamenca, la canción de autor de Luísa Sobral y Nacho Vegas, el rock latinoamericano de Aterciopelados y la psicodelia de Arp Frique, entre otros. Esta propuesta busca conectar la tradición popular con la experimentación.

Foto: Barcelona Cultura La Pegatina

Las cinco producciones propias de La Mercè 2026 son La Barcelona Flamenca, el diálogo musical entre Ana Rossi y Joana Queiroz, el concierto sinfónico de Vozes con Marco Mezquida, la propuesta de Carola Ortiz en la plaza de Sant Jaume y el estreno de Poder de protesta, la nueva performance flamenca de Marco de Ana.

Además, el BAM (Barcelona Acció Musical) estrena comisarias, Aina Pociello y Marta Mei, y se reafirma como el radar de la escena nacional e internacional más inquieta y disidente. El festival despliega 39 conciertos que convierten Barcelona: del hip-hop con bases electrónicas de Uzi Freyja al rock de The Slates; de la canción de Sandra Monfort a los estrenos de Brama, KIW & Mourad Belouadi y Sandré... y más. En el marco del BAM, destaca Acció Cultura Viva, un proyecto musical basado en la Economía Social y Solidaria que este año celebra una década de vida. Esta iniciativa funciona colaborando con entidades y colectivos vecinales para organizar el festival.

Foto: Els Vespres de la UB Al·lèrgiques al Pol·len

Como ciudad invitada a la Fiesta Mayor, Shanghai tendrá presencia en los conciertos de La Mercè. El Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, el Shanghai Restoration Project y la Shanghai Chinese Orchestra se podrán ver gratis y en directo durante las fiestas.

Y por supuesto, no podían faltar grandes conciertos en escenarios emblemáticos como el de la Avenida de Maria Cristina, con Els Amics de les Arts, Maria Jaume o Leire Martínez, o en la Playa del Bogatell con Al·lèrgiques al Pol·len (donde también se celebrará el Piromusical este 2026). A continuación, la programación completa.

Miércoles 23 de septiembre

Teatre Grec 21.30 h – Pol Batlle

– Pol Batlle 23.30 h – Luísa Sobral Avenida de la Catedral 22 h – Sabor de Gràcia

– Sabor de Gràcia 0 h – Arp Frique & The Perpetual Singers Jardines del Doctor Pla i Armengol 21 h – Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble

– Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble 23 h – Shanghai Restoration Project Plaza Catalunya (BAM) 19 h – Concurs Sona9

– Concurs Sona9 22.30 h – Bia Ferreira

– Bia Ferreira 0 h – Brama

– Brama 1.30 h – Imarhan Rambla del Raval (BAM - Portugal Alive) 21.30 h – Humana Taranja

– Humana Taranja 23 h – Sunflowers

– Sunflowers 0.30 h – Maria Reis Moll de la Fusta (BAM) 22.30 h – KIW & Mourad Belouadi

– KIW & Mourad Belouadi 0 h – La 126

– La 126 1.30 h – Juventude

Jueves 24 de septiembre

Avenida de la Catedral 21 h – María Terremoto

– María Terremoto 22.15 h – La Barcelona Flamenca Jardines del Doctor Pla i Armengol 12 h – ESMUC

– ESMUC 19 h – Xamfrà Sede del Distrito de Nou Barris 20.45 h – Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu

Viernes 25 de septiembre Teatre Grec 21.30 h – Nacho Vegas

– Nacho Vegas 23.30 h – La Paloma Avenida de la Catedral 23 h – Shanghai Chinese Orchestra Jardines del Doctor Pla i Armengol 21 h – Fuensanta

– Fuensanta 23 h – Marina y su Melao Sede del Distrito de Nou Barris 20.45 h – Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) Passeig dels Tillers 22.30 h – Azucarillo Kings Avenida de Maria Cristina (RAC105) 20.30 h – Maria Jaume

– Maria Jaume 21.30 h – Markos

– Markos 22 h – Els Amics de les Arts

– Els Amics de les Arts 23.45 h – Els Catarres

– Els Catarres 1.30 h – Teràpia de Shock Playa del Bogatell (ELS40) 19.30 h – Aina Machuca

– Aina Machuca 19.55 h – Enol

– Enol 20.30 h – Sexenni

– Sexenni 22 h – Miki Núñez

– Miki Núñez 1.15 h – Buhos Plaza Catalunya (BAM) 22.30 h – Daoud

– Daoud 0 h – The Slates

– The Slates 1.30 h – Sandré Rambla del Raval (BAM) 21.30 h – Restinga

– Restinga 23 h – Uzi Freyja

– Uzi Freyja 0.30 h – Queer Falafel x Mad Monkey Moll de la Fusta (BAM) 22.30 h – Les Testarudes

– Les Testarudes 0 h – Isla Kume

– Isla Kume 1.30 h – Islandman

Sábado 26 de septiembre Teatre Grec 21.30 h – Ana Rossi + Joana Queiroz

– Ana Rossi + Joana Queiroz 23.30 h – Def Mama Def Avenida de la Catedral 22 h – Aterciopelados

– Aterciopelados 0 h – Maika Makovski Jardines del Doctor Pla i Armengol 12 h – Jam Nation

– Jam Nation 21.30 h – Marc Vilajuana

– Marc Vilajuana 23 h – El Extintor + LaTorre (Desacoples) Sede del Distrito de Nou Barris 12 h – Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris

– Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris 20.45 h – Banda Municipal de Barcelona Passeig dels Tillers 12.30 h – Marco de Ana

– Marco de Ana 22.30 h – Sorvina Avenida de Maria Cristina (Europa FM) 21 h – Ivan Herzog

– Ivan Herzog 21.45 h – Banda Neón

– Banda Neón 23 h – Paula Koops

– Paula Koops 0.15 h – Artista sorpresa

– Artista sorpresa 1.15 h – Leire Martínez Playa del Bogatell (Estrella Damm) 20 h – Al·lèrgiques al Pol·len

– Al·lèrgiques al Pol·len 21.30 h – La Pegatina

– La Pegatina 23 h – Grupo pendiente de anunciar

– Grupo pendiente de anunciar 1.30 h – Svetlana Plaza Catalunya (BAM) 22.30 h – Minibús Intergalàctic

– Minibús Intergalàctic 0 h – Ypnosi

– Ypnosi 1.30 h – Sandra Monfort Rambla del Raval (BAM) 21.30 h – I AM ROZE

– I AM ROZE 23 h – TĀRA

– TĀRA 0.30 h – TootArd Moll de la Fusta (BAM) 22.30 h – Gala i Ovidio

– Gala i Ovidio 0 h – Poncelam

– Poncelam 1.30 h – La Valentina Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM) 13.15 h – Carmen Aciar

– Carmen Aciar 14.15 h – Angela Blackburn

– Angela Blackburn 16.30 h – Jovedry

– Jovedry 17.40 h – Admire

– Admire 18.50 h – Cristina Len

– Cristina Len 20.15 h – Bofirax

Domingo 27 de septiembre Jardines del Doctor Pla i Armengol 12 h – Liceu Blam Collective (Conservatori del Liceu) Sede del Distrito de Nou Barris 19 h – Marco Mezquida + Vozes Passeig dels Tillers 13 h – Tumbakin

– Tumbakin 19.30 h – Giulia Valle Plaza de Sant Jaume 19 h – Carola Ortiz (Havaneres i sons de mar) Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM) 13.15 h – Arar

– Arar 14.15 h – Mala Freixura

– Mala Freixura 16.30 h – AL-V

– AL-V 17.40 h – Asra3

– Asra3 18.50 h – MERCÈ

– MERCÈ 20.15 h – Maig

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