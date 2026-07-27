Todos los conciertos gratuitos de La Mercè 2026: La Pegatina, Sandra Monfort, Svetlana y Els Catarres, entre muchos otros

Tras descubrir el laberíntico cartel de La Mercè 2026 y saber quiénes serán los pregoneros de la fiesta, ya conocemos las actuaciones musicales de esta edición, que se celebra del 23 al 27 de septiembre. En total, hay 109 conciertos en dieciséis escenarios por toda la ciudad, con estilos musicales de todo tipo: desde la prestigiosa Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya hasta el pop más descarado de Svetlana, y propuestas más festivas como La Pegatina y Els Catarres. Este año, además, hay cinco producciones exclusivas que se han creado expresamente para la fiesta mayor de Barcelona. A continuación, todos los detalles y la lista completa con los conciertos, las ubicaciones y los horarios.
Aparte de grandes nombres, la programación también apuesta por el talento local y la tradición. La iniciativa Música Mercè, bajo la dirección artística de Gisela Sais, propone conciertos para reivindicar la rumba catalana de Sabor de Gràcia, el flamenco de María Terremoto y La Barcelona Flamenca, la canción de autor de Luísa Sobral y Nacho Vegas, el rock latinoamericano de Aterciopelados y la psicodelia de Arp Frique, entre otros. Esta propuesta busca conectar la tradición popular con la experimentación.
Las cinco producciones propias de La Mercè 2026 son La Barcelona Flamenca, el diálogo musical entre Ana Rossi y Joana Queiroz, el concierto sinfónico de Vozes con Marco Mezquida, la propuesta de Carola Ortiz en la plaza de Sant Jaume y el estreno de Poder de protesta, la nueva performance flamenca de Marco de Ana.
Además, el BAM (Barcelona Acció Musical) estrena comisarias, Aina Pociello y Marta Mei, y se reafirma como el radar de la escena nacional e internacional más inquieta y disidente. El festival despliega 39 conciertos que convierten Barcelona: del hip-hop con bases electrónicas de Uzi Freyja al rock de The Slates; de la canción de Sandra Monfort a los estrenos de Brama, KIW & Mourad Belouadi y Sandré... y más. En el marco del BAM, destaca Acció Cultura Viva, un proyecto musical basado en la Economía Social y Solidaria que este año celebra una década de vida. Esta iniciativa funciona colaborando con entidades y colectivos vecinales para organizar el festival.
Como ciudad invitada a la Fiesta Mayor, Shanghai tendrá presencia en los conciertos de La Mercè. El Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, el Shanghai Restoration Project y la Shanghai Chinese Orchestra se podrán ver gratis y en directo durante las fiestas.
Y por supuesto, no podían faltar grandes conciertos en escenarios emblemáticos como el de la Avenida de Maria Cristina, con Els Amics de les Arts, Maria Jaume o Leire Martínez, o en la Playa del Bogatell con Al·lèrgiques al Pol·len (donde también se celebrará el Piromusical este 2026). A continuación, la programación completa.
Miércoles 23 de septiembre
Teatre Grec
21.30 h – Pol Batlle
23.30 h – Luísa Sobral
Avenida de la Catedral
22 h – Sabor de Gràcia
0 h – Arp Frique & The Perpetual Singers
Jardines del Doctor Pla i Armengol
21 h – Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble
23 h – Shanghai Restoration Project
Plaza Catalunya (BAM)
19 h – Concurs Sona9
22.30 h – Bia Ferreira
0 h – Brama
1.30 h – Imarhan
Rambla del Raval (BAM - Portugal Alive)
21.30 h – Humana Taranja
23 h – Sunflowers
0.30 h – Maria Reis
Moll de la Fusta (BAM)
22.30 h – KIW & Mourad Belouadi
0 h – La 126
1.30 h – Juventude
Jueves 24 de septiembre
Avenida de la Catedral
21 h – María Terremoto
22.15 h – La Barcelona Flamenca
Jardines del Doctor Pla i Armengol
12 h – ESMUC
19 h – Xamfrà
Sede del Distrito de Nou Barris
20.45 h – Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu
Viernes 25 de septiembre
Teatre Grec
21.30 h – Nacho Vegas
23.30 h – La Paloma
Avenida de la Catedral
23 h – Shanghai Chinese Orchestra
Jardines del Doctor Pla i Armengol
21 h – Fuensanta
23 h – Marina y su Melao
Sede del Distrito de Nou Barris
20.45 h – Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
Passeig dels Tillers
22.30 h – Azucarillo Kings
Avenida de Maria Cristina (RAC105)
20.30 h – Maria Jaume
21.30 h – Markos
22 h – Els Amics de les Arts
23.45 h – Els Catarres
1.30 h – Teràpia de Shock
Playa del Bogatell (ELS40)
19.30 h – Aina Machuca
19.55 h – Enol
20.30 h – Sexenni
22 h – Miki Núñez
1.15 h – Buhos
Plaza Catalunya (BAM)
22.30 h – Daoud
0 h – The Slates
1.30 h – Sandré
Rambla del Raval (BAM)
21.30 h – Restinga
23 h – Uzi Freyja
0.30 h – Queer Falafel x Mad Monkey
Moll de la Fusta (BAM)
22.30 h – Les Testarudes
0 h – Isla Kume
1.30 h – Islandman
Sábado 26 de septiembre
Teatre Grec
21.30 h – Ana Rossi + Joana Queiroz
23.30 h – Def Mama Def
Avenida de la Catedral
22 h – Aterciopelados
0 h – Maika Makovski
Jardines del Doctor Pla i Armengol
12 h – Jam Nation
21.30 h – Marc Vilajuana
23 h – El Extintor + LaTorre (Desacoples)
Sede del Distrito de Nou Barris
12 h – Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris
20.45 h – Banda Municipal de Barcelona
Passeig dels Tillers
12.30 h – Marco de Ana
22.30 h – Sorvina
Avenida de Maria Cristina (Europa FM)
21 h – Ivan Herzog
21.45 h – Banda Neón
23 h – Paula Koops
0.15 h – Artista sorpresa
1.15 h – Leire Martínez
Playa del Bogatell (Estrella Damm)
20 h – Al·lèrgiques al Pol·len
21.30 h – La Pegatina
23 h – Grupo pendiente de anunciar
1.30 h – Svetlana
Plaza Catalunya (BAM)
22.30 h – Minibús Intergalàctic
0 h – Ypnosi
1.30 h – Sandra Monfort
Rambla del Raval (BAM)
21.30 h – I AM ROZE
23 h – TĀRA
0.30 h – TootArd
Moll de la Fusta (BAM)
22.30 h – Gala i Ovidio
0 h – Poncelam
1.30 h – La Valentina
Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM)
13.15 h – Carmen Aciar
14.15 h – Angela Blackburn
16.30 h – Jovedry
17.40 h – Admire
18.50 h – Cristina Len
20.15 h – Bofirax
Domingo 27 de septiembre
Jardines del Doctor Pla i Armengol
12 h – Liceu Blam Collective (Conservatori del Liceu)
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