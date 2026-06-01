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Rutas, exposiciones y charlas llenarán el distrito de Horta-Guinardó, al igual que muchos otros eventos que te explicamos a continuación
Este mes, el distrito de Horta-Guinardó será el protagonista de la Capital Mundial de la Arquitectura. Si no estás al día de las actividades que propone esta iniciativa, te lo resumimos rápidamente: se trata de propuestas que te permiten conocer Barcelona desde dentro de los edificios más emblemáticos, y ahora es el turno de Horta-Guinardó para acoger actividades que no te puedes perder.
Con todas las actividades que se pueden hacer durante el mes, puedes descubrir qué hace especial a Horta-Guinardó respecto a los otros distritos de la ciudad. Por ejemplo, en comparación con los demás de Barcelona, este se caracteriza por ser un territorio con colinas como la de la Rovira o la sierra de Collserola, de modo que cuenta con una urbanización de estructura fragmentada. Esto condicionó el crecimiento de la ciudad en los siglos XIX y XX, especialmente en lo relativo a la gestión del agua, y se construyó el Parc de les Aigües, que cubría dos grandes depósitos de agua, y la vecina Casa de les Altures.
El distrito es interesante porque combina arquitectura popular y residencial del siglo XX, como por ejemplo el conjunto arquitectónico de Montbau o de las Llars Mundet, y del modernismo, como el Antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, obra de Lluís Domènech i Montaner, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y fue uno de los hospitales más innovadores en su momento. Y, en el marco de este evento, acoge un concierto de piano inversivo completamente gratuito (eso sí, con reserva).
A continuación te dejamos con una lista de actividades gratuitas que no te puedes perder; pero, al igual que el concierto, puede ser que requieran reserva previa, así que si hay alguna que te interesa en particular, te recomendamos que lo consultes en la web de la Capital Mundial de la Arquitectura. Además, algunas de ellas son de diferentes distritos de la ciudad.
6ª conferencia Internacional de Arquitectura Biodigital y Genética (del 3 al 5 de junio): Conferencia internacional.
Parlour Gardens (del 5 de junio al final de mes): Exposición en el Jardí Botànic de Barcelona que celebra el centenario de los jardines de salón, reuniendo a 15 arquitectos y paisajistas internacionales para reimaginarlos en cerámica impresa en 3D.
Krafted’26. Humanizar la arquitectura (5 de junio): Conversación entre arquitectos, artistas y artesanos.
La ciudad que queremos (6 de junio): Exposición pública en el Ayuntamiento de Barcelona que culmina el proyecto anual en el que niños y niñas imaginan y diseñan la Barcelona del futuro.
Barcelona colonial: memorias del extractivismo (6 de junio): Ruta.
El manto verde infinito. Ruta Parc Diagonal (7 de junio): Ruta.
Healthy homes for healthy people (9 de junio): Taller que relaciona la vivienda con la salud.
Recorrido por la Arquitectura Sonora de Horta-Guinardó. Paseo sonoro a ciegas con el Método Daumal «maestreado» (11 de junio): Ruta y paseo sonoro.
Diversidad Profesional de Arquitectos: Urbanismo y Paisaje (11 de junio): Debate.
El Instinto de la arquitectura. Origen y evolución de la arquitectura humana (12 de junio): Exposición en el Dipòsit del Rei Martí que da la vuelta a las bases estéticas de la arquitectura.
FilmoRuta: una vuelta por el Chino (12 de junio): Ruta con Ramon Faura para descubrir la historia del Raval mediante la mirada del cine.
Jane’s Walk (13 de junio): Ruta por el distrito.
Ruta para descubrir el esplendor de los jardines del doctor Pla i Armengol (13 de junio): Ruta por el distrito.
Visitas guiadas al recinto Llars Mundet (13 de junio): Visita guiada en el marco de las Festes d’Arquitectura.
Taller de la Asociación Construint la sala en el Mercat de Vall d’Hebron (13 de junio): Taller dirigido a familias.
Taller de intervención urbana en el Recinte Mundet (13 de junio): Taller familiar en el marco de las 10ª Festes d’Arquitectura.
Recorridos y cartografías feministas entre lo urbano y lo urbanístico (14 de junio): Ruta con punto de encuentro en la Casa de les Altures, que propone una mirada crítica y feminista.
Mejoremos el barrio en Horta-Guinardó (14 de junio): Taller para fomentar la participación de los niños en la mejora de su entorno urbano.
De medianeras a fachadas. Un legado para la ciudad (del 15 de junio al 13 de julio): Exposición itinerante sobre arquitectura y urbanismo en la Casa de les Altures.
Regeneraciones: China y España en el espejo (15 de junio): Exposición impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; un diálogo sobre la urgencia de la regeneración urbana y la sostenibilidad.
Barcelona Open Wood: Biblioteca Gabriel García Márquez (15 de junio): Visita.
¿Puede una medianera transformar tu casa y el barrio? (16 de junio): Charla-debate en la Casa de les Altures que complementa la exposición de medianeras.
Conferencia de Jacob van Rijs (16 de junio): Conferencia del presidente del jurado de los Premios FAD Internacional 2026.
Desde la valla: visitas a obras en curso – Torre Garcini (17 de junio): Visita guiada.
De Miró a Solano (del 17 de junio al 15 de julio): Exposición en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya con una parte documental y una intervención de Susana Solano que dialoga con Miró y Picasso.
Ceremonia de entrega de los Premios FAD y Premios Habitàcola 2026 (18 de junio): Acto de entrega de premios.
Atles Re-edificatòria (del 19 de junio al 27 de septiembre): Exposición en el Palau del Marquès d’Alfarràs que pone en relación la fotografía arquitectónica y la creación contemporánea.
Visita excepcional a la Fundació Joan Miró Solsticio Sert (21 de junio): Visita de 6 a 10 de la mañana con luz natural para contemplar su arquitectura coincidiendo con el solsticio.
Acercando casos de arquitectura y diseño social a la ciudadanía, distrito a distrito. Horta–Guinardó (22 de junio): Taller dirigido a adultos.
So i espai | Arquitectura ressonant (25 de junio): Concierto de piano inmersivo 360º en el Recinto Modernista de Sant Pau.
Una arquitectura premiada: 125 años de premios de arquitectura (25 de junio): Exposición en la sede Oliva Artés del Museu d'Història de Barcelona que repasa la trayectoria de los Premios FAD y sus antecedentes.
Internalities (26 de junio): Exposición en el Oliva Artés que presenta el Pabellón de España en la 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia sobre la descarbonización de la construcción.
Open Barri estiu (del 26 al 28 de junio): Rutas y visitas en Sarrià y Vallvidrera.
Diálogos de arquitectura: equipamientos y espacios singulares - Derribo del viaducto de la ronda del Guinardó (29 de junio): Conversación y ciclo de diálogos en la Casa de les Altures.
Explorem Barcelona (del 29 de junio al 24 de julio): Casal de verano de arquitectura para niños de 6 a 12 años en la Casa de l'Arquitectura de Barcelona.
Casals d’estiu Xup Xup en el DHub (del 30 de junio al 11 de julio): Casal de verano para niños de 7 a 12 años para explorar disciplinas como el diseño, la literatura, la ilustración o las artes.
Arquitectura.coop: Haz más saludable tu vivienda (durante todo el junio): Taller que relaciona la vivienda con la salud.
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