Un enorme inflable naranja ocupará la sala grande del Liceu por un día (¡y se podrá entrar gratis!)

El Gran Teatre del Liceu es un edificio emblemático de Barcelona con arte e historia que se debe visitar, al menos, una vez en la vida (¡lo puedes hacer a precio reducido si tienes menos de 35 años!). Y ya no solo por los espectáculos, sino por la belleza de la arquitectura de su interior. El día 11 de julio, sin embargo, Penique Productions propone una acción efímera para ver el interior del Liceu de una manera diferente, y la entrada es gratuita.

La instalación Superexposición será una intervención que ocupará íntegramente la sala principal. El proyecto, basado en la realización de instalaciones inflables y efímeres, busca espacios para apropiarse de ellos y transformarlos para proponer una experiencia estética singular.El Liceu abrirá las puertas al público a partir de las 13 h, y es necesario reservar entrada (ya podéis hacer a través de este enlace)

Esta es una de las propuestas destacadas del proyecto artístico de Víctor Garcia de Gomar, que apuesta por hacer del Liceu un centro de las artes donde el sujeto principal sea la ópera, pero en el cual también confluyan otras disciplinas. En Barcelona también hay otros espacios reconocidos que acogen exposiciones que no te puedes perder.

¿Cómo será la exposición?

En la línea de Penique Productions - que es un proyecto artístico nacido en la Universitat de Barcelona en el año 2007, que se trasladó a Río de Janeiro en 2008 y que en 2021 volvió a Catalunya- , la exposición es un gran inflable. Se construye a medida, ocupa el espacio y se relaciona con la arquitectura.

En el Liceu, un enorme inflable naranja ocupará toda la sala, desde la platea hasta el techo y desde el escenario hasta los palcos. Expandida por la presión del aire, una única membrana recubre la arquitectura y unifica sus formas bajo una misma textura y un mismo color. La propia luz cálida de la sala dibuja sus expresiones y revela sus detalles arquitectónicos distinguibles.

La obra transforma la sala principal del Liceu en un nuevo espacio de descubrimiento. La sala deja de ser únicamente el lugar desde donde se contempla un espectáculo para convertirse, ella misma, en el centro de la experiencia. Por supuesto, se invita al público a pasear por el nuevo espacio creado y a redescubrir la arquitectura del Liceu desde una perspectiva inédita, en la que los límites entre contenido y contenedor se diluyen.

Durante el mes de julio hay muchas más actividades en Barcelona para todos los gustos; aquí puedes echarles un vistazo para no perderte ninguna.