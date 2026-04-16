Un puesto del mercado de Santa Caterina ofrece gilda y vermut a 1,50 euros cada primer sábado de mes

A partir del 2 de mayo, Olives i Conserves Torres propone una nueva forma de tomar el aperitivo en el centro de Barcelona

Las gildas están de moda entre los foodies de Barcelona, pero cuesta encontrar rincones de la ciudad que ofrezcan este producto por menos de dos euros; y pedir un vaso de vermut por un precio inferior a este parece más complicado que pasear por el Poblenou sin ver expats. Aun así, Olives i Conserves Torres del Mercat de Santa Caterina ofrecerá a partir del mes de mayo un vaso de vermut Equinox y una gilda por 1,50 euros el primer sábado de cada mes.

Esta propuesta llega después del éxito del mes de marzo: durante un sábado, ofrecieron una gilda y un chupito de vermut por solo un euro. Ahora, una nueva promoción se convertirá en tradición en can Torres para todos aquellos que buscan disfrutar del aperitivo.

Un legado (casi) centenario

Olives i Conserves Torres, un puesto en el Mercat de Santa Caterina que resiste desde 1933, ha lanzado esta oferta que permite tomar un vermut económico y de calidad en el corazón de Barcelona, y la primera fecha para disfrutarla será el próximo 2 de mayo.

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Este espacio ubicado en pleno centro de la Rambla es uno de los ejemplos de comercio local casi centenario, que como otros que han llegado a ganar premios internacionales, ofrecen recomendaciones personalizadas y explican el proceso de producción de cada uno de los productos a los clientes.

Entre sus productos más populares se pueden encontrar todo tipo de banderillas, aceitunas, encurtidos, e incluso se pueden comprar bocadillos.

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