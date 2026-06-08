Uno de los edificios más desconocidos de Gaudí se convertirá en un museo dedicado al arquitecte que abrirá en 2028

El Colegio de las Teresianas, diseñado por Antoni Gaudí entre los años 1888 y 1890 y hasta ahora inaccesible al público general, se convertirá en un museo que combinará patrimonio, exposiciones de arte y actividades para descubrir la visión del arquitecto en todas sus facetas. El nuevo equipamiento cultural se abrirá al público a principios del año 2028, y pondrá al alcance de todos una de las obras más desconocidas del arquitecto con una experiencia museográfica de última generación.

La presentación oficial del Museo Gaudí Teresianas se realiza justo tras confirmarse la autorización por parte del Vaticano y se enmarca en el Año Gaudí (que está lleno de actividades gratuitas).