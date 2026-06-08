Uno de los edificios más desconocidos de Gaudí se convertirá en un museo dedicado al arquitecte que abrirá en 2028

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Será un centro cultural innovador que combinará patrimonio, investigación, divulgación y tecnología avanzada, e incorporará recursos audiovisuales y multimedia
El Colegio de las Teresianas, diseñado por Antoni Gaudí entre los años 1888 y 1890 y hasta ahora inaccesible al público general, se convertirá en un museo que combinará patrimonio, exposiciones de arte y actividades para descubrir la visión del arquitecto en todas sus facetas. El nuevo equipamiento cultural se abrirá al público a principios del año 2028, y pondrá al alcance de todos una de las obras más desconocidas del arquitecto con una experiencia museográfica de última generación.
La presentación oficial del Museo Gaudí Teresianas se realiza justo tras confirmarse la autorización por parte del Vaticano y se enmarca en el Año Gaudí (que está lleno de actividades gratuitas).
El Museo Gaudí Teresianas quiere ser un centro cultural innovador que combinará patrimonio, investigación, divulgación y tecnología avanzada, e incorporará recursos audiovisuales y multimedia, piezas y documentación originales y facsímiles, maquetas y módulos interactivos, restituciones físicas y virtuales, proyecciones panorámicas e, incluso, mappings arquitectónicos.
Entre los espacios expositivos destacados estará el Espacio Gaudí 360º, toda una planta del edificio dedicada a una exposición permanente que ofrecerá un recorrido por la trayectoria vital y artística del arquitecto.
Además, se podrá visitar otra planta dedicada a exposiciones temporales centradas en los conceptos creativos como la trascendencia o la belleza y una sala digital de realidad virtual que nos trasladará al interior del proceso de trabajo de Gaudí.
El nuevo equipamiento quiere alejarse de la lectura convencional de la obra de Gaudí para interpretarla a partir del edificio de las Teresianas. El arquitecto transformó las influencias religiosas, pedagógicas y sociales de su tiempo para convertir el espacio en un convento para la formación y residencia de las novicias de la congregación de las Teresianas y escuela de niñas.
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