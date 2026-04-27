En La Latina (Madrid) no hay tiempo para el descanso, quien para un segundo es solo porque quiere. Y es que, este barrio, que puede considerarse como uno de los pioneros en el arte del tapeo de fin de semana, sigue vivo a pesar del auge y la pujanza de otras zonas de Madrid que tratan de cogerle el testigo a esta en la que se inventó el término ‘latinear’.

Este barrio ha hecho suyo eso de renovarse o morir y, constantemente, sorprende con propuestas que siempre son un acierto para (casi) cualquier hora del día. Porque si algo le define es su versatilidad, esa capacidad de transformarse para adaptarse a lo que toque en cada momento: desde el aperitivo en sus terrazas hasta cuando cae la noche que se hace dueña de sus clubs, pasando, por supuesto, por la comida en sus restaurantes de moda.

Tapeo, sí, ya lo hemos dicho; pero también buena música, cócteles de autor, destilados, compras y paseos por sus encantadores rincones. Tomad nota, porque todo eso y mucho más es posible encontrarlo en las calles de cuestas empinadas que se extienden a este lado de la ciudad. Y es que, sí, siempre hay algo que ver en La Latina (Madrid).

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