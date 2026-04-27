Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Terraza en La Latina
Shutterstock | Terraza en La Latina
Shutterstock

Una completa guía para comer, comprar y salir de fiesta en La Latina

El barrio que inventó el verbo 'latinear' despliega cada día su arsenal de tiendas, bares, terrazas y buena música

Escrito por Marta Bac y Gorka Elorrieta
Escrito por: Isabel Gil
Publicidad

En La Latina (Madrid) no hay tiempo para el descanso, quien para un segundo es solo porque quiere. Y es que, este barrio, que puede considerarse como uno de los pioneros en el arte del tapeo de fin de semana, sigue vivo a pesar del auge y la pujanza de otras zonas de Madrid que tratan de cogerle el testigo a esta en la que se inventó el término ‘latinear’.

Este barrio ha hecho suyo eso de renovarse o morir y, constantemente, sorprende con propuestas que siempre son un acierto para (casi) cualquier hora del día. Porque si algo le define es su versatilidad, esa capacidad de transformarse para adaptarse a lo que toque en cada momento: desde el aperitivo en sus terrazas hasta cuando cae la noche que se hace dueña de sus clubs, pasando, por supuesto, por la comida en sus restaurantes de moda.

Dónde comer
De bares
De compras
Salir de fiesta

Tapeo, sí, ya lo hemos dicho; pero también buena música, cócteles de autor, destilados, compras y paseos por sus encantadores rincones. Tomad nota, porque todo eso y mucho más es posible encontrarlo en las calles de cuestas empinadas que se extienden a este lado de la ciudad. Y es que, sí, siempre hay algo que ver en La Latina (Madrid).

RECOMENDADO: Lo mejor de cada barrio

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Dónde comer en La Latina

The Diner

  • Americana creativa
  • La Latina
  • Crítica de Time Out
The Diner
The Diner
The Diner

A cien metros contados de Watts Cantina, los venezolanos Dano Jiménez y Francisco Medina recuperaron a finales de 2025 su idea primigenia con la apertura de un diner a la americana. Ellos no son nuevos, ya sabéis, son los que con sus pancakes gloriosos han contribuido al renacer diurno y mestizo del latineo. Y es que antes de que existiera Watts, Dano y Francisco imaginaron lo que sería montar algo alrededor de este tipo de restaurantes estadounidenses fomentados desde la tradición de la migración judía y polaca. No se atrevieron del todo y les salió una cantina, sí, latina. En La Latina. Pero siempre estaba lo de tener buenos pancakes ahí lo clavaron, buen sirope de arce canadiense, beicon y café. Mejor que el de los diner de allí, claro. De especialidad, como el de Toma Café, el tostador donde ambos habían trabajado. Así que, una vez afianzaron la comunidad en torno a Watts, a la vuelta de la plaza de los Carros se lanzaron con todo su arsenal.

Leer más

Trèsde

  • Europea contemporánea
  • Madrid
  • Crítica de Time Out
Trèsde
Trèsde
Trèsde

Amigos antes que socios, Aitor Sua, Lucas Fernández y Miguel Vallés se criaron juntos. Fantasearon, durante un tiempo, con dar este paso compartido, con abrir su propio negocio. Y decidieron lanzarse a ello. El resultado de su apuesta se llama Trèsde, adopta la forma de una casa de comidas actualizada y se encuentra en el corazón de La Latina. Sua y Fernández, con experiencia previa en hostelería, son los responsables de cocina y sala, respectivamente, mientras que Vallés es quien se encarga de la gestión.

Leer más
Publicidad

Farah

  • La Latina
  • Crítica de Time Out
Farah
Farah
Farah

La llegada a Farah nos deja una imagen de postal: casi al final de la calle San Francisco y a poquísimos pasos de la Basílica del mismo nombre, este restaurante recibe con su toldo extendido y una terraza con mesas y sillas en color rojo, llamando la atención de quien pasa por este rincón del barrio de La Latina. De ascendencia palestino–siria, Heba Kharouf es la artífice tras el concepto que articula esta oferta gastronómica que hunde profundas sus raíces en el Mediterráneo, bebiendo de distintas culinarias de la región.

Leer más
Más restaurantes de La Latina

Cañas, vinos y vermut

La Gildería

  • Taberna
  • Madrid
La Gildería
La Gildería
Leticia Díaz de la Morena

No sabemos si Cristina y Yajaira son más fanáticas del vinagre o del vermut, pero con esos pilares fundamentales han armado uno de los mejores bares en La Latina por el que dejarse caer a la hora del aperitivo. Barra, mesas altas y mucho taburete tocados por la mano de Codoo Studio. Pedestal para la legendaria gilda, ese bendito invento vasco, y un buen puñado de etiquetas vermuteras para acompañar, además de la creación secreta y especial de la casa. Ah, y son pet friendly. 

Leer más

La Osita

  • Cervecerías artesanas
  • La Latina
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Osita
La Osita
Alfredo Arias-Horas

La Osita es un pub donde la cerveza (su propia cerveza, entre otras propuestas) es la protagonista. Y es que, los creadores de este espacio empezaron primero elaborando sus propias birras artesanas "frescas y modernas" y después ya se lanzaron a lo de abrir un local donde venderlas. Así que, por supuesto, visitar este pub va de cervezas. Las suyas. Pero también de otras variedades elaboradas por otros productores, así como de ginebras, whiskies y hasta de vinos. Y a modo de acompañamiento, una propuesta gastronómica que, en formato pop-up, va cambiando constantemente.

Leer más
Publicidad

Fun Fun

  • Bares de vinos
  • Madrid
  • Crítica de Time Out
Fun Fun
Fun Fun
Alfredo Arias Horas

Fun Fun es de esos bares en La Latina para los días en los que el cuerpo te pida vinos naturales y platillos para acompañarlos. Fue a finales de 2021, cuando los responsable de la coctelería La Santoría abrieron este establecimiento. Por aquel entonces, contaban a Time Out que cuando vieron el local, no sabían qué harían ni cómo. “Empezamos a darle forma en la segunda visita. Lo cogimos y en dos semanas lo preparamos todo para abrir”. El resultado, a la vista está, que ha gustado y ha cosechado toda una legión de asiduos.

Leer más
Más bares de La Latina

De compras

Cocol

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • La Latina
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Cocol
Cocol
© Cocol

Esta tienda tiene algo de “evocación de esos objetos que nos han acompañado siempre y que hace mucho que no les prestamos atención”. Lo dice Pepa, la ideóloga de este comercio –y vecina del barrio de toda la vida– que parece salido de los años 40 madrileños. Solo se venden piezas originales, como las fiambreras de San Ignacio rescatadas de un almacén ya en desuso. Conviven con artículos hechos de madera, mimbre, algodón, barro, cera... materiales que marcaron toda una época. Pero, además de piezas recuperadas hay sitio para otros diseñadores que se atreven a reinterpretar esas tradiciones y acercarlas hasta el siglo XXI. 

Leer más

Discos Ziggy

Discos Ziggy
Discos Ziggy
Ziggy Discos.

Discos Ziggy es una tienda de la zona de La Latina (Madrid) donde se estila lo de la compra-venta de vinilos, sí; pero en ella también encontrarás CDs, DVDs, libros y cómics. Si nos apuras, por tener, tienen hasta cassettes de música. ¿Géneros? De todo un poco. Lo mejor es que te acerques hasta allí y que te deleites, sin prisa, rebuscando entre todo lo que ofrecen. Ah, tampoco faltan las camisetas.

Leer más
Publicidad

Curiosity Shop Madrid

  • Tiendas
  • Regalos y recuerdos
  • La Latina
Curiosity Shop Madrid
Curiosity Shop Madrid
Curiosity Shop Madrid

Una tienda para la nostalgia y el recuerdo. Así es este rinconcito repleto de juguetes de cartón, carruseles de época, bolas del mundo antiguo, relojes de cuerda, bolas de cristal con nieve, pizarras de madera, muñecas de trapo, carteles de chapa, postales de los 50... como una tienda del siglo pasado en la que todavía resisten los personajes de cuento y donde todos los sueños son posibles. Si buscáis un regalo original, es más que probable que lo encontréis aquí. 

Leer más

Salir de fiesta

Hangar 48

  • Clubs
  • La Latina
Hangar 48
Hangar 48
Hangar 48

“Vive la mejor música en vivo y la auténtica cultura de club” sirve como carta de presentación a Hangar 48. O, al menos, es como ellos se muestran al mundo. Y es que, aquí se respeta la música en vivo y se la cuida, mimando y variando las propuestas que dan forma a su programación de conciertos. Desde pop rock hasta urban trap house, pasando por el Reggae Ska Cumbia Rock tienen cabida en un escenario donde rara es la noche en la que no se sube ningún artista. Después, cuando el concierto ha terminado, llega el turno a sus sessiones de clubbing.

Leer más

Contraclub

  • Música
  • La Latina
Contraclub
Contraclub
ContraClub

Local de conciertos, donde tienen su hueco el indie, el rock y también el jazz, en el que se puede ir a tomar una copa y disfrutar de buena música. Uno de los veteranos de la noche de este barrio (abrió sus puertas en 2003). 

Leer más
Publicidad

Shôko

  • Clubs
  • Latina
Shôko
Shôko
Shôko Madrid

Shoko Madrid es sala de clubbing en la capital, sí; pero también lugar para conciertos y espacio en el que organizar eventos. Esta discoteca cuenta con un amplio interior que, de miércoles a domingo (y también algún lunes), acoge a unas 500 personas que se reúnen en su pista y reservados para bailar al ritmo que marque el DJ (o DJs) de la sesión de cada noche. Y es que, en este club, los miércoles suenan a la música urbana de su Gloss Party; los jueves, al hip hop, trap y reggaetón de su sesión Swag City; los viernes son para el electro latino, la bachata, el funky y el reggaetón de The Room; los sábados, con su Pure Shoko, hacen que la música urbana lo inunde todo; y el nombre de la sesión del domingo, Puro Perreo, no deja lugar a dudas. Ah, y los lunes también abren y lo hacen con su Fucking Monday.

Leer más
Comprar entrada
Recomendado
    Últimas noticias
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.