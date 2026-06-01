Google dice que la playa más cercana a Madrid está en Valencia, a cuatro horas y 45 minutos. Una distancia insignificante para ir de viaje este verano, pero demasiada para darse un baño rápido y volver a casa un sábado cualquiera. Así que hemos localizado un buen puñado de pueblos con río cerca de Madrid. También con otro tipo de zonas para el baño y opciones para la práctica de deportes acuáticos. Tienen todos en común su encanto, la distancia prudencial y el que tienen desde piscinas naturales a playas con Bandera Azul, lugares perfectos para darse un buen chapuzón este verano. La brisa marina con aroma a yodo y los restos de sal sobre la piel no están garantizados, pero las bajas temperaturas del agua, sí. Y eso también mola.

Chapuzones de ciudad

Lo de salir de la ciudad y acercarse a la naturaleza siempre nos va a parecer un buen plan. Lo de acercarse a la naturaleza para, además, darse un baño en alguno de los pueblos con río cerca de Madrid, mucho más. Ahora bien, no siempre es posible alejarse del asfalto. Si ese es tu caso, te diremos que son muchas las piscinas municipales que tienes a tu alcance. También los hoteles que, en las alturas, esconden pequeños tesoros en forma de piscinas, más o menos grandes, en las que ponerte a remojo cuando el calor no dé tregua.

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