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Madrid

Riosequillo
©Alfredo Arias | Riosequillo
©Alfredo Arias

9 pueblos de Madrid con playa para darse un refrescante baño en verano

Una ruta por las zonas de baño que hay repartidas entre los diferentes pueblos de la Comunidad

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaborador: María Sanz
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Google dice que la playa más cercana a Madrid está en Valencia, a cuatro horas y 45 minutos. Una distancia insignificante para ir de viaje este verano, pero demasiada para darse un baño rápido y volver a casa un sábado cualquiera. Así que hemos localizado un buen puñado de pueblos con río cerca de Madrid. También con otro tipo de zonas para el baño y opciones para la práctica de deportes acuáticos. Tienen todos en común su encanto, la distancia prudencial y el que tienen desde piscinas naturales a playas con Bandera Azul, lugares perfectos para darse un buen chapuzón este verano. La brisa marina con aroma a yodo y los restos de sal sobre la piel no están garantizados, pero las bajas temperaturas del agua, sí. Y eso también mola.

Chapuzones de ciudad

Lo de salir de la ciudad y acercarse a la naturaleza siempre nos va a parecer un buen plan. Lo de acercarse a la naturaleza para, además, darse un baño en alguno de los pueblos con río cerca de Madrid, mucho más. Ahora bien, no siempre es posible alejarse del asfalto. Si ese es tu caso, te diremos que son muchas las piscinas municipales que tienes a tu alcance. También los hoteles que, en las alturas, esconden pequeños tesoros en forma de piscinas, más o menos grandes, en las que ponerte a remojo cuando el calor no dé tregua.

RECOMENDADO: Las mejores playas de Madrid para ponerse a remojo

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Chapuzones y deportes acuáticos en la naturaleza

Cervera de Buitrago

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  • Transportes y viajes
Cervera de Buitrago
Cervera de Buitrago
Shutterstock

¿Qué es? Un idílico pueblecito a orillas del embalse de El Atazar, en plena Sierra Norte de la región y con apenas 162 habitantes. Situado a una hora en coche de la ciudad y cerca de la archiconocida localidad de Patones, es la escapada perfecta para cualquier fin de semana.

¿Por qué ir? Porque en el embalse es posible disfrutar de un buen puñado de actividades náuticas: desde dar un paseo en kayak hasta probar vuestra destreza con la vela ligera. Un par de restaurantes con vistas al embalse y unas casas rurales de ensueño donde alojarse completan la experiencia.

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Puentes Viejas

Puentes Viejas
Puentes Viejas
Shutterstock

¿Qué es? Los pueblos de Mangirón, Cinco Villas, Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente conforman Puentes Viejas, un municipio de la Sierra Norte de Madrid rodeado por los principales embalses de la Comunidad: Puentes Viejas, El Villar y El Atazar, todos ellos construidos en el río Lozoya.

¿Por qué ir? Porque siempre resulta curioso encontrarse en un entorno de interior como este, pero en el que es habitual ver embarcaciones de recreo. No dejéis de dar un paseo en barca.

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Cercedilla

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Cercedilla
Cercedilla
Ayuntamiento de Cercedilla

¿Qué es? Cercedilla es uno de los pueblos con río cerca de Madrid más visitados durante el verano. Situado en la Sierra de Guadarrama, es aquí donde encontrarás las Berceas, pequeñas pozas que aparecen en el transcurso del Arroyo de la Venta. Fueron creadas en 1978 y, aunque ahora su agua está tratada con cloro, al principio eran naturales.

¿Por qué ir? Además de las enormes extensiones de césped, nos encanta que el complejo recreativo de las Berceas cuente también con bar merendero y vestuarios. Vamos, ese tipo de instalaciones que hacen el día de piscina más cómodo.

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San Martín de Valdeiglesias

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San Martín de Valdeiglesias
San Martín de Valdeiglesias
Comunidad de Madrid

¿Qué es? Pueblo del noroeste de la Comunidad de Madrid muy próximo al embalse de San Juan, el único pantano de la región donde está permitido el baño. Este 2026, vuelve a tener Bandera Azul.

¿Por qué ir? Es un clásico del veraneo madrileño en el que siempre se agradece darse un baño. Además, dispone de zonas delimitadas para practicar deportes acuáticos. Es importante respetar las recomendaciones de seguridad y contar con que los fines de semana entre junio y septiembre se pone hasta arriba.

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Lozoya

Lozoya
Lozoya
Ayuntamiento de Lozoya

¿Qué es? A unos 6 kilómetros de este pueblo y dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se encuentra la Hoya Encavera, un área próxima al embalse de Pinilla con prados, senderos y zonas catalogadas como aptas para el baño (ten en cuenta que no están incluidas en las que oficialmente reconoce la Comunidad de Madrid) en las aguas del río Lozoya.

¿Por qué ir? Porque todavía no es un secreto a voces por lo que, aunque hay gente, la masificación no llega al nivel de otros lugares; porque permite combinar unas horas de senderismo con un refrescarse después en sus aguas y porque, además, sus praderas son perfectas para estirar la toalla, sacar el pícnic y echar el día. Ah, si eres de practicar el nudismo, aquí encontrarás espacio para ello.

Aldea del Fresno

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Aldea del Fresno
Aldea del Fresno

¿Qué es?  De los pueblos con río cerca de Madrid, sin duda, Aldea del Fresno, en el oeste de la región, es uno de los más conocidos. Es allí donde confluyen los ríos Alberche y Perales y donde se forma un arenal considerado una de las playas de Madrid. La zona dista mucho de ser un paisaje costero, pero gusta el conjunto de paraje arbolado, con arena bañada por la corriente de un río.

¿Por qué ir? Por el cotizado aspecto playero que presenta los fines de semana, con sus toallas, sus sombrillas, sus cubos y sus palas, y hasta sus chiringuitos, con opciones para comer y tomar algo.

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Estremera

Estremera
Estremera
Comunidad de Madrid

¿Qué es? Situado en el sudeste de la Comunidad, este pueblo con río cerca de Madrid es el último municipio antes de pasar a Castilla-La Mancha. Aquí, se encuentra una de las cuatro únicas zonas de baño autorizadas en la región, la de Los Villares.

¿Por qué ir? Porque se trata de un delicioso espacio a orillas del río Tajo, en el que además podrás encontrar un quiosco, merenderos y columpios para los niños.

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Rascafría

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Rascafría
Rascafría
Photograph: Rascafría

¿Qué es? Pueblo de la Sierra de Guadarrama donde es posible encontrar una de las piscinas más cotizadas de la Comunidad cuando llega el calor. Se trata de las Presillas y sumergirse en ellas es hacerlo en las aguas del río Lozoya. Avisamos, está fría a rabiar.

¿Por qué ir? Porque este pueblo con río cerca de Madrid es un clásico en cualquier época del año. Tiene encanto y un buen puñado de atractivos naturales en sus alrededores para descubrir. En verano, gusta ver la estampa de las Presillas con su césped lleno de toallas de colores.

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Buitrago de Lozoya

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Buitrago de Lozoya
Buitrago de Lozoya
La piscina de Riosequillo (foto: Comunidad de Madrid).

¿Qué es? Es el pueblo de la Sierra de Madrid con las murallas que todo el mundo quiere visitar y también con una de las piscinas naturales más grandes de Madrid. Se trata del Área Recreativa de Riosequillo que cuenta con 4.500 metros cuadrados.

¿Por qué ir? Porque se nos ocurren pocas opciones mejores para superar el calor de Madrid que tirarse a esta piscina cuya agua procede del Embalse de Riosequillo y que sí, está helada. Además, el complejo dispone de merendero, chiringuito, pista de fútbol sala, cancha de baloncesto y un área de juegos infantiles.

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