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Barcelona

Bar futbol
Bar futbol | pantalla
Bar futbol

Bares de Barcelona para ver el fútbol

Bares deportivos con pantallas grandes y buen ambiente para vibrar con los partidos

Jon Ibarz
Escrito por Time Out Barcelona Editors y Jon Ibarz
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¿Queréis ver el fútbol con los amigos, pero no sabéis a dónde ir? ¿No os queréis perder la final de vuestro equipo de fútbol favorito? Aquí tenéis un listado de bares con buen ambiente y equipados con pantallas donde podréis ver bien grandes y en alta definición los goles. Solo tendréis que elegir si queréis disfrutar del partido con pizzas, hamburguesas, bravas o especialidades irlandesas en el plato y birras, cócteles, vinos o cubatas estudiantiles en la copa. Lo de no tener un lugar de confianza al que ir para ver las mejores competiciones futbolísticas ha terminado. ¡Vosotros elegís!

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Time Out Market Barcelona

La pantalla de 7 m² del Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
La pantalla de 7 m² del Time Out Market Barcelona
Time Out Market Barcelona

Este verano, el Time Out Market Barcelona, situado en el Port vell frente al mar, se convierte en el punto de encuentro perfecto para ver el Mundial en directo. El espacio dispone de una pantalla gigante de más de 7 m² con visibilidad desde diferentes puntos de su gran sala abierta, ideal para grupos y personas que buscan el ambiente de las grandes citas. La entrada es gratuita y la retransmisión se acompaña de menús especiales de cocina local e internacional, como los arroces de Can Ros, las hamburguesas de La Real, el sushi de Monster Sushi y las milanesas argentinas de 9 de Julio, entre otras muchas opciones. Si lo preferís también podéis alquilar una sala privada para 20 personas y ver el partido en una gran pantalla con vuestros amigos y familiares.

Michael Collins

  • Sagrada Família
Michael Collins
Michael Collins

El Michael Collins ofrece una programación de eventos deportivos televisados ​​completísima y en pantalla gigante. Aunque es un pub irlandés, los partidos de Champions entre el Barça y un equipo británico se convierten en una reunión de las aficiones futbolísticas más entregadas del mundo. También se puede ver rugby y tenis. Consultad el calendario de retransmisiones en su página web. Para comer, sándwiches de dos pisos y especialidades 'Irish' (desayunos, 'bangers and mash', estofados, 'pies' de bistec, etc.). Para beber, Guiness o Murphy's, of course!

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L'Ovella Negra

  • Música
  • Sant Martí
L'Ovella Negra
L'Ovella Negra
Foto: Ovella Negra

En una fotografía de L'Ovella Negra en un día de partido veréis: 2.000 metros cuadrados llenos de aficionados ante las pantallas gigantes, 4.000 litros de cerveza colgando del techo (que se distribuye a través de 22 tiradores) y gente jugando a los billares y futbolines. Si lo que buscáis es ambientazo, encontraréis en esta antigua nave industrial del 22@. No aceptan reservas. La entrada es por orden de llegada. Procurad ir temprano.

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Belushi's Barcelona

  • Dreta de l'Eixample
Belushi's Barcelona
Belushi's Barcelona
© Belushi's Barcelona

Es como volver a la Universidad. Como autoproclamado "hogar de los deportes internacionales", el Belushi's ofrece un animado escenario para ver los principales eventos deportivos del mundo en sus tres pantallas de proyección y nueve televisores. Cientos de aficionados deportivos acuden a Belushi's para disfrutar de un ambiente de fiesta lleno de emoción, espectáculo en directo, diversión rockera acompañado de bebidas baratas, menú de hamburguesas y comida casera internacional. Para ver partidos relevantes es necesario reservar. La fórmula funciona y tienen locales en Londres, París, Berlín, Ámsterdam y Viena.

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CocoVail Beer Hall

  • Eixample
CocoVail Beer Hall
CocoVail Beer Hall
© Maria Dias

El CocoVail es un 'beer hall' yanqui de verdad. Ruido y movimiento. Música rock. Pantallas de televisión con deportes. El viaje a América está garantizado en un espacio construido en el que antes había una fábrica textil del siglo XVIII. Al fondo del local, se levanta una gigantesca barra de donde salen las cervezas artesanas, las estrellas de la casa. También dispone de una carta de comida rápida. Es necesario reservar para ver partidos importantes. ¡No tardéis en llegar!

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La Taverna de Barcelona

  • España
La Taverna de Barcelona
La Taverna de Barcelona
La Taverna de Barcelona

Esta taberna de toda la vida, ubicada en el centro de la ciudad, se llena de futboleros los días de partido. Durante las jornadas de fútbol, ​​la decoración de los años 30 queda eclipsada por las banderas que cuelgan de las paredes de madera y el ambiente culé. El espacio dispone de varias pantallas para ver los campeonatos de Copa, Liga, Eurocopa, Champions y Mundial. No aceptan reservas. El primero que llega, el primero que se sienta.

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Sports Bar

  • Barcelona
Sports Bar
Sports Bar
Foto: Sports Bar

En Barcelona, ​​si sumas 'pizzaioli', horno de leña y fútbol te da como resultado el Sports Bar, una cadena de pizzerías napolitanas que ya cuenta con cinco locales esparcidos por la ciudad. Los dueños son 'azzurri', seguidores del Nápoles, y ver los partidos de su equipo aquí es todo un espectáculo visual y auditivo (los decibelios del griterío de los asistentes se disparan con facilidad). Las pizzas tienen muy buena fama, tanta que incluso atraen a clientela no 'futbolera'.

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Bodega Josefa

  • Sarrià - Sant Gervasi
Bodega Josefa
Bodega Josefa
Foto: Samuel J.

¿Te crees John Wayne? ¿Tu hijo se llama Clinteastwood, todo junto? ¿Llevas sombrero de cowboy cuando vas al Mercadona? Pepeta's Bar te acogerá con los honores que merece un pistolero de tu categoría. Poca broma con esta bodega Far West donde podrás disfrutar de los mejores partidos de fútbol más importantes. Ofrecen comidas caseras de esas de mojar pan. Es necesario reservar sí o sí.

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Flaherty's Irish Bar

  • Irlandesa
  • El Gòtic
  • precio 1 de 4
Flaherty's Irish Bar
Flaherty's Irish Bar
Foto: Flaherty's Irish Bar

De entre todos los pubs que parecen museos, punto de fuga para turistas que decaen y botellódromos con tréboles por todas partes, este se encuentra un escalón por encima de los otros. La cocina aquí es notable –el pastel de carne, la comida preferida de todas las modelos, es impresionante–, tienen grifos de buena birra, y pantallas para ver los partidos con todas las garantías. En periodo de Eurocopa o Mundial, el ambientazo que se monta es de traca. 

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Snack 55

  • Dreta de l'Eixample
Snack 55
Snack 55
Foto: Neil K.

Conocido como uno de los mejores y más baratos puntos de encuentro para gente joven, el Bar Snack 55 es una excelente opción para ver el fútbol y hambre con un quinto o un cóctel en la mano. Abre por la mañana, cierra pasada la medianoche y tiene terraza. Vamos, que podéis quedaros a vivir aquí si queréis. En la carta, hamburguesas, burritos, bocadillos y una treintena de tapas (bravas, nachos, bombas, tequeños, etc.). Para beber, no se quedan cortos, 'cuablitos' a 5 euros y 'cubalitros' de cinco litros a 18 euros.

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Sotavent

  • Música
  • Sarrià - Sant Gervasi
Sotavent
Sotavent
Foto: Sotavent

Proyector, pantalla de cine, bancos y taburetes de madera, billar y ambiente joven del barrio y, en general, culé. Si os gusta esta combinación, este local os encantará para ver los partidos de Copa, Eurocopa, Liga, Champions, Mundial y lo que sea necesario. Cuidado porque no funcionan por reserva previa. Para medio Sarrià, el Sotavent es su segundo salón de casa. Id con antelación.

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