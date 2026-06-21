Este verano, el Time Out Market Barcelona, situado en el Port vell frente al mar, se convierte en el punto de encuentro perfecto para ver el Mundial en directo. El espacio dispone de una pantalla gigante de más de 7 m² con visibilidad desde diferentes puntos de su gran sala abierta, ideal para grupos y personas que buscan el ambiente de las grandes citas. La entrada es gratuita y la retransmisión se acompaña de menús especiales de cocina local e internacional, como los arroces de Can Ros, las hamburguesas de La Real, el sushi de Monster Sushi y las milanesas argentinas de 9 de Julio, entre otras muchas opciones. Si lo preferís también podéis alquilar una sala privada para 20 personas y ver el partido en una gran pantalla con vuestros amigos y familiares.