Este verano, el Time Out Market Barcelona, situado en el Port vell frente al mar, se convierte en el punto de encuentro perfecto para ver el Mundial en directo. El espacio dispone de una pantalla gigante de más de 7 m² con visibilidad desde diferentes puntos de su gran sala abierta, ideal para grupos y personas que buscan el ambiente de las grandes citas. La entrada es gratuita y la retransmisión se acompaña de menús especiales de cocina local e internacional, como los arroces de Can Ros, las hamburguesas de La Real, el sushi de Monster Sushi y las milanesas argentinas de 9 de Julio, entre otras muchas opciones. Si lo preferís también podéis alquilar una sala privada para 20 personas y ver el partido en una gran pantalla con vuestros amigos y familiares.
¿Queréis ver el fútbol con los amigos, pero no sabéis a dónde ir? ¿No os queréis perder la final de vuestro equipo de fútbol favorito? Aquí tenéis un listado de bares con buen ambiente y equipados con pantallas donde podréis ver bien grandes y en alta definición los goles. Solo tendréis que elegir si queréis disfrutar del partido con pizzas, hamburguesas, bravas o especialidades irlandesas en el plato y birras, cócteles, vinos o cubatas estudiantiles en la copa. Lo de no tener un lugar de confianza al que ir para ver las mejores competiciones futbolísticas ha terminado. ¡Vosotros elegís!
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