Bodega La Palma: "Volveremos a poner los carteles históricos que el Ayuntamiento nos ha hecho retirar"

A causa de una ordenanza de Barcelona, varios locales han tenido que quitar sus letreros y, tras las reivindicaciones de los vecinos, parece que los podrán recuperar (o eso ha aprobado el ejecutivo local)

La Bodega La Palma volverá a colgar el letrero histórico del local tan pronto como entre en vigor el cambio de la ley que obligaba a retirar los carteles que no cumplieran con una estricta normativa de tamaños. Hasta ahora, aunque se tratara de establecimientos con letreros de más de 70 años de historia, si no se ajustaban a las dimensiones requeridas, los tenían que quitar obligatoriamente; una medida que también afectó a la Bodega Fermín, un clásico del barrio de la Barceloneta fundado en 1973, y a la Bodega Carol, que no se ha atrevido a quitar el cartel que podría ser de 1954.

De hecho, ha sido la indignación de los vecinos precisamente por la reciente recogida del cartel de la Bodega Fermín la que ha empujado a tramitar los cambios en la normativa. Con la vista puesta en el final de esta lucha, Judit Giménez, propietaria de la Bodega La Palma, lo tiene claro: "Volveremos a poner los carteles históricos que el Ayuntamiento nos ha hecho retirar". Ella reconoce que podría haber tirado el cartel antiguo, pero lo han mantenido guardado en el interior del local.

@bodegafermin Bodega Fermín

A pesar de todo, lamenta que el daño ya esté hecho: "A causa de las normativas del ayuntamiento, muchos locales históricos han tenido que cerrar", denuncia. Por otra parte, Alberto Moyano, propietario de la Bodega Carol –que se negó a quitar el letrero histórico–, se ha topado con la misma problemática y asegura que, a pesar del revuelo, el consistorio no se ha puesto en contacto con ellos. Ahora, "estamos en manos de que realmente cumplan su palabra", concluye Alberto. Por la ley de los letreros, los socios de la bodega decidieron ir a juicio por el derecho a mantener su identidad gráfica, que tendrá lugar el próximo octubre (y para conocer todos los detalles, podéis leer este artículo).

Pérdida de letreros y de la identidad de la ciudad

Judit Giménez asegura que "Barcelona tiene que proteger la identidad de la ciudad porque, si no, todas las ciudades serán idénticas". La propietaria reivindica que los letreros y los comercios históricos son lo que hacen que la capital catalana sea única y, por ello, no encuentra justo que el ayuntamiento ponga tantas trabas a los negocios emblemáticos para poder sobrevivir.

Foto: Bar Bodega Carol Bar Bodega Carol, Barcelona

Y la Bodega La Palma, de hecho, forma parte de la lista oficial de locales emblemáticos de Barcelona y, aun así, Giménez siente que la burocracia les pone demasiados impedimentos. Por este motivo, considera que una misma norma no se puede aplicar por igual a todo el mundo: "no todos somos un McDonald’s", argumenta, recordando que pagar el alquiler ya es bastante complicado. A pesar de las dificultades, no pierde la esperanza y pone de ejemplo a la Librería Sant Jordi, la más antigua de Barcelona, que ha conseguido soplar 110 velas.

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