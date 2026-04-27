Esta famosa pastelería barcelonesa abre un establecimiento en el prestigioso distrito de Gangnam en Seúl

Además de ser la inspiración de una canción famosa y el epicentro del K-pop, este rincón de Corea acogerá un local icónico del Born

Si visitáis Seúl y echáis de menos Barcelona, os podréis reencontrar con un trocito de la ciudad en el distrito de Gangnam. La pastelería Hofmann, uno de los rincones dulces más emblemáticos del Born, ha abierto allí una sucursal.

Aunque la pastelería, con más de 40 años de historia, se había expandido dentro de Barcelona (con un espacio junto al Turó Park), esta es la primera vez que sale de España y del continente europeo.

¿Dónde se puede encontrar la pastelería Hofmann en Seúl?

El nuevo espacio se ubica en el distrito de Gangnam, una de las zonas más sofisticadas de la capital surcoreana. Situado en la dirección 10 Apgujeong-ro 8-gil, todo aquel que visite el barrio podrá disfrutar de este local que, según Silvia Hofmann, presidenta ejecutiva del grupo, representa "el primero de muchos capítulos" en su "historia internacional".

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Si decidís visitar la tienda de Seúl, además de degustar su bollería, también podréis pasear por tiendas de lujo o conocer el centro neurálgico del K-pop, ya que en el distrito se encuentran numerosos estudios y academias de artistas.

Además, allí podréis ver el monumento al Gangnam Style. Y es que la famosa canción, por pegadiza que sea, nació como una crítica a la ostentación y la riqueza de este barrio de Seúl. Por cierto, si sois fans del género debéis saber que este año Barcelona acogerá el mayor concierto de K-pop del mundo.

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