Este verano es un buen momento para ir con tu perro a la playa, ya que desde hace unas semanas, Renfe permite que perros de hasta 40 kilos suban a todos sus trenes (aquí puedes leer todas las condiciones para hacerlo). Así que, sin más dilación, estas son las mejores playas para ir con tu mascota, desde La Ràpita hasta Portbou, pasando por lugares tan bonitos como Cadaqués, Sitges, o este pueblo de Tarragona que está considerado como la meca de la gastronomía.
Las mejores playas para perros en Girona
Playa Gran de Portbou (Portbou)
Playa de les Barques (Colera)
Playa de Sant Jordi (Llançà)
Cala de Sant Pius V (Cadaqués)
Playa des Calders (Cadaqués)
Playa d'es Bau des Sortell (Cadaqués)
Cala de Pep Ton (Cadaqués)
Playa de la Ribera (El Port de la Selva)
Playa del Port de la Vall (El Port de la Selva)
Playa Rec del Molí (L'Escala)
Playa de la Rubina (Castelló d'Empúries)
Playa dels Griells (Torroella de Montgrí)
Playa de Pere Grau (Palamós)
Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols)
Las mejores playas para perros en Barcelona
Playa de la Conca (Malgrat de Mar)
Playa de Poblenou (Pineda de Mar)
Playa Gran (Calella)
Playa de la Murtra (Sant Pol de Mar)
Playa de Can Villar (Sant Pol de Mar)
Playa de Roques Blanques (Sant Pol de Mar)
Playa del Cavaió (Canet de Mar)
Playa de la Picòrdia (Arenys de Mar)
Playa del Kalima (Caldes d'Estrac)
Playa de la Caleta (Sant Vicenç de Montalt)
Playa de Ponent (Mataró)
Playa de Ponent (Vilassar de Mar)
Playa de Llevant (Premià de Mar)
Playa d'Ocata, tramo de Can Teixidor (El Masnou)
Playa canina de Montgat Nord (Montgat)
Playa dels Patins a Vela (Badalona)
Playa de Llevant (Barcelona)
Playa de Can Camins (El Prat de Llobregat)
Playa de les Marines (Gavà)
Playa de Vallcarca (Sitges)
Playa del Far de Sant Cristófol (Vilanova i la Geltrú)
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