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Estas son las mejores playas para perros de Catalunya de este verano 2026

Desde La Ràpita hasta Portbou: los mejores lugares para disfrutar del agua y la arena con tu compañero peludo

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Gos a la platja
Unsplash | Gos a la platja
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Catalunya tiene playas preciosas, y nunca faltan en los rankings de las más bonitas de España. Incluso, en el territorio se esconde el mejor Beach Club de Europa. Pero hoy, hablamos de las playas donde puedes llevar a tu compañero peludo.

Este verano es un buen momento para ir con tu perro a la playa, ya que desde hace unas semanas, Renfe permite que perros de hasta 40 kilos suban a todos sus trenes (aquí puedes leer todas las condiciones para hacerlo). Así que, sin más dilación, estas son las mejores playas para ir con tu mascota, desde La Ràpita hasta Portbou, pasando por lugares tan bonitos como Cadaqués, Sitges, o este pueblo de Tarragona que está considerado como la meca de la gastronomía.

Perro en la playa
UnsplashPerro en la playa

Las mejores playas para perros en Girona

  • Playa Gran de Portbou (Portbou)
  • Playa de les Barques (Colera)
  • Playa de Sant Jordi (Llançà)
  • Cala de Sant Pius V (Cadaqués)
  • Playa des Calders (Cadaqués)
  • Playa d'es Bau des Sortell (Cadaqués)
  • Cala de Pep Ton (Cadaqués)
  • Playa de la Ribera (El Port de la Selva)
  • Playa del Port de la Vall (El Port de la Selva)
  • Playa Rec del Molí (L'Escala)
  • Playa de la Rubina (Castelló d'Empúries)
  • Playa dels Griells (Torroella de Montgrí)
  • Playa de Pere Grau (Palamós)
  • Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols)

Las mejores playas para perros en Barcelona

  • Playa de la Conca (Malgrat de Mar)
  • Playa de Poblenou (Pineda de Mar)
  • Playa Gran (Calella)
  • Playa de la Murtra (Sant Pol de Mar)
  • Playa de Can Villar (Sant Pol de Mar)
  • Playa de Roques Blanques (Sant Pol de Mar)
  • Playa del Cavaió (Canet de Mar)
  • Playa de la Picòrdia (Arenys de Mar)
  • Playa del Kalima (Caldes d'Estrac)
  • Playa de la Caleta (Sant Vicenç de Montalt)
  • Playa de Ponent (Mataró)
  • Playa de Ponent (Vilassar de Mar)
  • Playa de Llevant (Premià de Mar)
  • Playa d'Ocata, tramo de Can Teixidor (El Masnou)
  • Playa canina de Montgat Nord (Montgat)
  • Playa dels Patins a Vela (Badalona)
  • Playa de Llevant (Barcelona)
  • Playa de Can Camins (El Prat de Llobregat)
  • Playa de les Marines (Gavà)
  • Playa de Vallcarca (Sitges)
  • Playa del Far de Sant Cristófol (Vilanova i la Geltrú)

Las mejores playas para perros en Tarragona

  • Playa de Sant Salvador (El Vendrell)
  • Cala de la Torrota (Roda de Berà)
  • Playa del Barri Marítim (Torredembarra)
  • Playa d'Altafulla (Altafulla)
  • Playa Llarga (Tarragona)
  • Playa del Miracle (Tarragona)
  • Playa de la Pineda (Vila-seca)
  • Playa de Ponent (Salou)
  • Playa de la Riera d'Alforja (Cambrils)
  • Playa Punta del Riu (Mont-roig del Camp)
  • Cala Bon Caponet (L'Ametlla de Mar)
  • Playa de la Bassa de l'Arena (Deltebre)
  • Playa de l'Arenal (L'Ampolla)
  • Playa de la Platjola (Alcanar)
  • Playa d'Eucaliptus (Amposta)
  • Playa del Garbí o playa de Pipi (La Ràpita)
  • Playa del Serrallo (Sant Jaume d'Enveja)

Otro plan que te recomendamos para hacer con tu perro es visitar los pueblos más bonitos de Catalunya en 2026.

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