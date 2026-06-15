Este hotel del Eixample es el único de Barcelona incluido en el top 50 de mejores hoteles de Europa

No, el mejor alojamiento de la ciudad no es ni el Mandarin Oriental ni el Hotel Arts: se ubica en plena Gran Via y es la antigua sede del Gremio de Algodoneros

U.S. News & World Report, editor de Best Vacations, Best Cruise Lines y Best Travel Rewards Programs, ya ha presentado su ranking anual de los mejores hoteles del mundo. Este 2026 se han evaluado más de 31.000 hoteles de más de 400 destinos, y un hotel del Eixample de Barcelona se ha colado en el top 50 de Europa.

Las listas se dividen en las siguientes categorías: el mejor hotel de Estados Unidos, el mejor hotel de Europa, el mejor hotel de México, el mejor hotel de Canadá, el mejor hotel del Caribe y el mejor hotel de las Bermudas. Justamente en el número 50 encontramos un establecimiento que no es ni el Mandarin Oriental —donde se suelen alojar las estrellas de la música cuando ofrecen conciertos en Barcelona—, ni el icónico Hotel Arts, un símbolo del horizonte barcelonés. De hecho, estos dos gigantes ocupan las posiciones 155 y 175 respectivamente.

El hotel mejor valorado de Barcelona es el Cotton House Hotel, Autograph Collection, que se ubica en la antigua sede del Gremio de Algodoneros de Barcelona, concretamente en la Gran Via de les Corts Catalanes, 670, en pleno Eixample. El establecimiento, que cuenta con el sello de Autograph Collection y forma parte del grupo Marriott, tiene un total de 83 habitaciones y suites, una piscina al aire libre, una terraza con cocina internacional, gimnasio y spa. Además, dispone de un servicio de sastrería para no perder la esencia original del edificio.

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Puedes reservar una habitación en el Cotton House a partir de unos 450 euros (caro, pero no tanto si te paras a pensar que actualmente está considerado uno del mejores del mundo).

Y en el resto del mundo… ¿qué?

Bueno, en el resto del mundo entero no lo sabemos, ya que los rankings de U.S. News & World Report excluyen zonas como África o Asia, pero estos son los mejores hoteles de las regiones que sí han valorado. Por segundo año consecutivo, el Four Seasons Resort Hualalai, en la Big Island de Hawái, se lleva la primera posición en el ranking de los mejores hoteles de los Estados Unidos. Además, la marca Four Seasons consolida su dominio con el Four Seasons Resort Lanai, que se queda con la segunda posición.

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El Adare Manor de Irlanda ha conservado su primera posición en la categoría de mejores hoteles de Europa. La propiedad está situada justo a las afueras de Limerick (Irlanda) y fascina a los huéspedes con unas habitaciones y suites bien equipadas, la gastronomía y los vinos de sus espacios de restauración, y un personal muy acogedor. El Four Seasons Hotel Firenze de Italia sube una posición hasta el número 2, ofreciendo una auténtica esencia de hogar combinada con una elegante decoración toscana y opciones de alojamiento lujosas.

Manteniendo la primera posición en la lista de los mejores hoteles de Canadá, el Four Seasons Hotel Toronto ofrece a los huéspedes habitaciones y suites equipadas con comodidades modernas, así como servicios de spa ideales para relajarse. L'Esperanza, Auberge Collection, en Cabo San Lucas, ha terminado en el número 1 en el ranking de los mejores hoteles de México, con servicios e instalaciones que incluyen clases de yoga, una piscina infinita frente al mar y un jardín de esculturas.

Por otra parte, el Jade Mountain de Saint Lucia conserva el primer puesto como mejor hotel del Caribe; las habitaciones al aire libre del hotel y las piscinas infinitas privadas ofrecen grandes oportunidades para disfrutar de unas vistas magníficas. Finalmente, el Hamilton Princess & Beach Club - A Fairmont Managed Hotel, ha subido desde la tercera posición para conquistar el número 1 de la lista de los Mejores Hoteles de las Bermudas.

En Barcelona hay otros hoteles que valen mucho la pena, así que aquí te dejamos con la lista de los que nosotros recomendamos.