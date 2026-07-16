La final del Mundial entre España y Argentina se podrá ver gratis en una pantalla gigante en Les Corts

Barcelona tendrá una pantalla gigante para ver la final del Mundial de fútbol que se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 21 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y que jugará la selección española contra Argentina.

La pantalla, de 8×5 metros, se instalará en la calle de Martí i Franquès, a la altura de la calle de Baldiri Reixac, en Les Corts — aquí te recomendamos los mejores lugares del distrito para ir bien cenado al partido. Con el fin de atraer al públic familiar, a partir de las 19 h habrá una dinamización con juegos en la pantalla gigante y música, y a las 20:30 h se podrá seguir la previa del partido. A partir de las 21 h, hora prevista de inicio del encuentro, se conectará con la retransmisión en directo de TVE.

Para ir a ver el partido, debes saber que...

El espacio para ver el partido tendrá dos controles de acceso señalizados: uno en la calle de Menéndez y Pelayo y el otro en la calle de Martí i Franquès, por el lado de montaña, y no se permitirá acceder con bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio. Aunque, si quieres ver el partido mientras tomas algo y pruebas platillos de algunos de los mejores restaurantes de Barcelona, también puedes ver el encuentro desde el Time Out Market.

Foto: Instagram / @sefutbol Selección Española de fútbol masculino

Esta gran pantalla no es una propuesta nueva del Ayuntamiento: se instaló una en el parque de las Glòries para ver en directo la final de la Champions, cuando el FC Barcelona ganó al Olympique de Lyon, y también, en 2024, se instaló una pantalla gigante para seguir en directo la final de la Eurocopa de fútbol masculina, que ganó la selección española frente a Inglaterra.

Y no solo en eventos deportivos: durante la gran visita del papa León XIV a Barcelona (que dejó momentos... curiosos), se colocaron pantallas por toda la ciudad para seguir su recorrido en directo.

Otra opción es ver el partido desde algún bar, y aquí te recomendamos los mejores para ver fútbol.