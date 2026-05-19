Helados a 1 euro en esta heladería artesana de Barcelona el 20 de mayo

La oferta celebra la apertura de un nuevo local de la cadena, conocida por sus deliciosos helados de dulce de leche y pistacho

Un local de una de las heladerías más populares de Barcelona (con uno de los mejores helados de dulce de leche y de pistacho que se pueden encontrar en la ciudad) venderá helado al módico precio de 1 € el día 20 de mayo, pero solo durante las dos horas que te revelamos a continuació.

Estamos hablando de la heladería Holy Madre, que és conocida por sus helados de producción artesanal y de origen argentino. Actualmente, se puede encontrar en Barcelona repartida por diferentes puntos de la ciudad, concretamente en los barrios de la Sagrada Família, Sant Antoni, Gràcia, la Dreta de l'Eixample, l'Esquerra de l'Eixample y el Poblenou.

¿Dónde y cuándo puedes conseguir el helado a 1 €?

El helado a un euro se podrá conseguir en el nuevo local que han abierto en el barrio de la Barceloneta, concretamente en la calle de la Maquinista, 11. Hay que tener en cuenta que esta oferta no durará todo el día: se hará durante dos horas de la tarde. Solo de 18 a 20 h, la heladería Holy Madre de la Barceloneta ofrecerá los helados a este precio.

<div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-