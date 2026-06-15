Bodegas auténticas, antros míticos y bares clásicos que hay que visitar al menos una vez en la vida, en el barrio marinero de Barcelona

En el barrio de La Barceloneta se concentra todo lo que podría resumir la esencia de Barcelona: el olor a mar, la cercanía entre vecinos que proporcionan sus calles estrechas, algunos de los mejores bares de la ciudad y la sencillez de lo que es bueno: una caña bien tirada, un plato de calamares frescos y crujientes, y poco más. Este es el ideal, claro, pero sabemos que hoy en día eso que parece tan sencillo por escrito a veces cuesta mucho de encontrar… especialmente cuando hay que esquivar a tantos turistas.

Nuestra selección

En esta lista veréis un poco de todo: bodegas históricas y otras recuperadas, bares de tapas y también algún local de vinos naturales. No podemos garantizar que no tengáis que compartir barra con algún guiri, pero sí que os aseguramos que lo disfrutaréis igualmente.

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