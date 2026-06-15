Entre el mar, la arena y el asfalto, pasear por la Barceloneta es casi como irse de vacaciones sin salir de la ciudad. Ahora bien, en un barrio con tanta afluencia de turistas, encontrar establecimientos auténticos no siempre es una tarea sencilla. Esta selección quiere ayudaros a separar el grano de la paja.

Un poco de todo

Os proponemos 28 restaurantes para todos los gustos: desde casas tradicionales donde la cocina marinera es la protagonista —con arroces, fideuás, zarzuelas, suquets y pescado y marisco procedentes de las mejores lonjas del país— hasta locales inspirados en gastronomías de todo el mundo, como la italiana, la peruana, la libanesa, la tailandesa o la argentina. También encontraréis propuestas más creativas y un par de direcciones imprescindibles para los amantes de la carne a la brasa. Ahora solo os queda elegir: comer en una terraza junto a la playa, disfrutar de las vistas desde una torre o una planta alta, o perderos por alguno de los callejones con más encanto del barrio.

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