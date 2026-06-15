Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo que empezó en 2014 con la apertura del Time Out Market Lisboa se ha convertido en un fenómeno global: Time Out Market Barcelona, abierto el 5 julio del 2024, es la novena apertura de un concepto gastronómico que está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras.
Y en Barcelona se encuentra muy cerca de la Barceloneta, en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum. Se puede acceder directamente desde la calle a través de unas escaleras mecánicas y un ascensor. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con espectaculares vistas al mar y la ciudad, con edificios tan emblemáticos como la Torre del Reloj y la nueva lonja de pescadores.
Entre los chefs del Market se encuentra el equipo del histórico restaurante, Can Ros. Con más de 100 años de historia, este establecimiento es el paradigma de los arroces de la Barceloneta, con recetas que privilegian el mar y la montaña, el mejor pescado fresco, la creatividad, y siempre, siempre, una cocción milimétrica.
Entre el mar, la arena y el asfalto, pasear por la Barceloneta es casi como irse de vacaciones sin salir de la ciudad. Ahora bien, en un barrio con tanta afluencia de turistas, encontrar establecimientos auténticos no siempre es una tarea sencilla. Esta selección quiere ayudaros a separar el grano de la paja.
Un poco de todo
Os proponemos 28 restaurantes para todos los gustos: desde casas tradicionales donde la cocina marinera es la protagonista —con arroces, fideuás, zarzuelas, suquets y pescado y marisco procedentes de las mejores lonjas del país— hasta locales inspirados en gastronomías de todo el mundo, como la italiana, la peruana, la libanesa, la tailandesa o la argentina. También encontraréis propuestas más creativas y un par de direcciones imprescindibles para los amantes de la carne a la brasa. Ahora solo os queda elegir: comer en una terraza junto a la playa, disfrutar de las vistas desde una torre o una planta alta, o perderos por alguno de los callejones con más encanto del barrio.
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