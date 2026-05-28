‘Petons al cul’, el documental que busca al famoso camello de El Mercadillo de Portaferrissa

Dos amigos de Artur Mijangos, alma y propietario de 'El Camello', han decidido contar su historia para vincularla con los cambios sociales de Barcelona

Hay espacios de Barcelona que quedan grabados en la memoria, de aquellos en los que, cuando pasas por una calle, todavía visualizas elementos que ya no están, como un cartel, una puerta… y, en el caso de El Mercadillo de Portaferrissa, un camello. Dos jóvenes han decidido crear un documental para relatar la historia de este local de la ciudad y, a la vez, intentar encontrar el paradero del animal de plástico a la fuga.

El documental, que lleva por título Petons al cul, explicará los 50 años de historia de El Mercadillo de Portaferrissa, con Artur Mijangos, alma y propietario, como gran protagonista.

Actualmente, cuatro años después del cierre de El Mercadillo de Portaferrissa (también conocido como El Camello), Artur está “arruinado y en decadencia física”, y “pasa los días en su apartamento de Castelldefels, haciendo scroll en vídeos de TikTok y viendo la tele acompañado de su perro Bruc”, tal como explican Joan Farrés y Víctor Peña, directores del documental y amigos de Artur, en la web de la pieza.

A través del documental, Farrés y Peña pretenden hacer reflexionar a los espectadores y tratar los cambios sociales de la ciudad a partir de El Mercadillo y de Artur, con el objetivo de que se pregunten: “¿Por qué en Barcelona ya no es posible un espacio como el Mercadillo de Portaferrissa?”.

Un local con alma

Petons al cul, frase con la que solía despedirse Artur, utiliza su figura para cuestionar la evolución de Barcelona, y sobre todo, poner en valor la personalidad única de Mijangos: con solo 17 años abrió el Blue Jeans, su primera tienda, y poco después El Mercadillo de Balmes, un espacio que revolucionó la forma de expresión de la ciudad. Posteriormente abrió el Mercadillo de Portaferrissa, e incluso se atrevió a poner en marcha un autocine en Castelldefels, conducido por su pasión por el cine.

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“Hasta el año 2000 El Camello fue un auténtico referente a nivel de moda”, describen los directores, que definen el local como “un laberinto de pequeñas tiendas donde se podía encontrar ropa difícil de ver en otros lugares”, que “reunía estilos muy diversos y hacía que todas las tribus urbanas del momento tuviesen cabida”. A pesar de ello, con el nuevo milenio, el espacio acabó dedicándose más al merchandising y a los artículos para fumadores, hasta que Artur ya no pudo continuar con el legado de la galería.

El documental, financiado en gran parte por donaciones, comenzó a rodarse en enero de 2026 y actualmente ya se encuentra en fase de montaje y postproducción. Se prevé que la pieza vea la luz a finales de año, aunque primero hará el circuito de festivales.

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