Reabre la piscina de un exclusivo club privado de Barcelona con vistas a Montjuïc (¡y los no socios pueden entrar por 12 euros!)

Barcelona está llena de piscinas municipales ideales para el calor de verano en la ciudad, juegos de agua para los más pequeños... e incluso tenemos una piscina de agua de mar con entrada gratuita. Pero hay espacios con un encanto y una historia que merecen una visita. Algunos de ellos suelen estar reservados para unos pocos, pero hay los que deciden abrir las puertas a todos los barceloneses, como es el caso de la piscina de la Real Sociedad de Tenis Pompeia, que después de dos años, reabre su piscina con acceso a los no socios del club.

La Real Sociedad de Tenis Pompeia, fundada en 1913, se ubica en la calle de la Foixarda, 2-16, en Montjuïc, y por lo tanto, la piscina se encuentra en un espacio natural y ofrece una de las mejores vistas de Barcelona. Pero el club no siempre ha estado en la misma ubicación: el lugar escogido originalmente se encontraba entre las calles Casanova, Travessera de Gràcia, Santaló, Amigó y Diagonal. A causa del auge del tenis entre la burguesía barcelonesa y la ampliación de las instalaciones, el número de participantes creció considerablemente pasaron a tener 8 pistas en los años 40.

Después de que el club tuviera que abandonar los terrenos situados en Travessera de Gràcia por auge del precio de los alquileres en el centro de la ciudad, alquilaron un local más pequeño en el número 13 de la misma calle, donde los socios se reunían a jugar a las cartas. Paralelamente, trasladaron las pistas de tenis al Parc de Montjuïc, que entonces se encontraban en desuso a causa de su mal estado. Finalmente, en 1951 se cedió el recinto de tenis del Parc Municipal de Montjuïc a la Real Sociedad de Tenis Pompeia para la instalación de su campo de deportes con la obligación de cuidar de su conservación. Este espacio se construyó originalmente con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, para formar un estand de tenis que reuniera las condiciones necesarias para disputar partidos de campeonato internacionales.

La piscina de la Real Sociedad de Tenis Pompeia: ¿cómo puedes acceder?

Si no eres socio del club, puedes pasar el día en la piscina por solo 12 euros. Para hacerlo, tienes que entrar en su web y reservar entrada con antelación, ya que las plazas son limitadas. En el enlace, tienes que clicar en 'Mis entradas y abonos', registrarte como usuario invitado con tu correo electrónico, poner una contraseña temporal y ya podrás comprar tus entradas en línea. El horario de la piscina es de lunes a domingo de 9 a 20.30 h, y es apta para personas con movilidad reducida.

Aparte de la piscina, los no socios pueden acceder al bar-restaurante del club de tenis, la Terrassa Pompeia. Además de disfrutar de buenas vistas, es el lugar ideal para tomar algo para refrescarte entre chapuzón y chapuzón, para hacer el vermut o, incluso, comer.

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¿Qué más ofrece el club?

La Real Sociedad de Tenis Pompeia tiene unas instalaciones deportivas completas que incluyen 6 pistas de tenis de tierra batida, 3 de pádel, 2 de swingbol y una mesa de ping-pong, además de un gimnasio equipado con máquinas de musculación y un área acuática con piscina exterior, piscina infantil y solárium con zona de césped. También ofrece otras comodidades como el ya mencionado bar-restaurante, sala de TV, sala de juegos, aparcamiento privado para socios, fisioterapia, alquiler de toallas y venta o alquiler de pelotas. Aparte, hay un amplio programa de actividades, con escuela de tenis infantil, casales, campeonatos sociales y clases particulares de tenis.

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