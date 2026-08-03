Se buscan voluntarios en Catalunya durante el eclipse solar para formar parte de un experimento científico pionero

Ya sabrás que el próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más excepcionales del siglo, y la ciencia quiere aprovecharlo para hacer historia con la iniciativa Solaris. Este proyecto pionero tiene el objetivo de estudiar por primera vez cómo reacciona el cuerpo humano ante un eclipse solar total, a través del análisis de datos de la población para conocer la relación entre el acontecimiento, las emociones y las respuestas fisiológicas del organismo. Para conseguirlo, se necesitan voluntarios.

Uno de los requisitos principales para participar en Solaris -un proyecto de ciencia colaborativa impulsado por el Departament de Recerca i Universitats, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y el Ínstitut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)- es disponer de un reloj inteligente (o smartwatch). Este dispositivo debe ser capaz de registrar la frecuencia cardíaca y tener descargada la aplicación móvil oficial del proyecto, disponible tanto para sistemas Android como para iOS.

Unsplash Gente observando el eclipse

Los investigadores de Solaris buscan la participación ciudadana para recoger datos biométricos de manera automatizada y segura a través de la información que obtenga la aplicación gratuita del reloj inteligente mientras los usuarios observan el fenómeno en el cielo, con la idea de analizarlos posteriormente.

Para participar en el estudio y formar parte de esta investigación científica durante la jornada histórica del eclipse total de sol, hay que completar la inscripción en la aplicación antes del 12 de agosto.

El eclipse en Barcelona

Aunque las mejores vistas del eclipse estarán en el sur de Catalunya (aquí puedes consultar la lista completa de los espacios habilitados gratuitos para disfrutar de la mejor visión del acontecimiento), Barcelona también organiza actividades. Por ejemplo, el Castell de Montjuïc abrirá sus puertas en una jornada especial para disfrutar del eclipse con explicaciones para entender qué pasa en el cielo cuando la Luna se posiciona delante del Sol, mientras que las sedes de este museo de Barcelona regalan gafas homologadas con la compra de una entrada. Si tienes ganas de hacer fotografías del eclipse como un profesional desde tu móvil, aquí puedes aprender a hacerlo con unos cuantos trucos simples.

Aparte del eclipse, Barcelona está llena de actividades durante agosto: ¡echa un vistazo a nuestra lista y no te las pierdas!