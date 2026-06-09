Sidonie, 31 FAM, Doctor Prats y Ladilla Rusa actuarán gratis en Barcelona en la Festa del Tour

A finales de junio, la ciudad se llenará con una sesentena de actividades de todo tipo: desde circo hasta coloquios y, sobre todo, música en directo

Barcelona celebrará la Fiesta del Tour de Francia del 26 de junio al 5 de julio con más de 60 actividades. Habrá propuestas de todo tipo para vivir el Grand Départ, es decir, la salida del Tour, en todos los distritos. Y, sobre todo, habrá conciertos gratis en la plaza de la Catedral y en la plaza Margarida Xirgu (Montjuïc), con actuaciones de Doctor Prats, Suu, Sexenni, 31 FAM, Sidonie, Ladilla Rusa o Joan Garriga, entre otros.

Esta gran fiesta para dar el pistoletazo de salida del Tour de Francia 2026 incluirá la presentación de los equipos (que provocarán estas afectaciones en la ciudad), exposiciones temáticas y la instalación de 10 maillots gigantes en los distritos.

La celebración terminará con las primeras etapas del Tour: la contrarreloj por equipos del 4 de julio por las calles de Barcelona y la llegada de la segunda etapa a Montjuïc el 5 de julio.

Así que, para que no te pierdas ningún concierto, a continuación te dejamos una lista donde los puedes consultar. La entrada es completamente libre y gratuita, y no hace falta realizar reserva previa.

Viernes 26 de junio de 2026

Ladilla Rusa - Plaza de la Catedral (20.30 h)

Sexenni - Plaza de la Catedral (22 h)

Sábado 27 de junio de 2026

Doctor Prats - Plaza de la Catedral (20.30 h)

Joan Garriga - Plaza Margarida Xirgu (20.30 h)

31 Fam - Plaza de la Catedral (22 h)

DJ Trapella - Plaza Margarida Xirgu (22 h)

Domingo 28 de junio de 2026

Suu - Plaza de la Catedral (20.30 h)

Mercabanda - Plaza Margarida Xirgu (20.30 h)

Sidonie - Plaza de la Catedral (22 h)

Boom Boom Fighters - Plaza Margarida Xirgu (22 h)

Habrá muchas más actividades durante la salida del Tour de Francia, como fiestas populares hasta circo y propuestas familiares, y también coloquios y conferencias, entre otras. Podéis consultar la programación completa en este enlace.

Este mes está lleno de planes que no te puedes perder; puedes echar un vistazo a nuestra lista de las mejores cosas que hacer en junio.